Slik ser du Poirier vs McGregor 3 og UFC 264

Oktogonen er klargjort for en av de gjeveste UFC-kampene i år i det Dustin Poirier og Conor McGregor forbereder seg på å sluttføre feiden med en siste kamp i Las Vegas. I denne artikkelen viser vi deg hvordan du ser Poirier vs McGregor 3 og hele resten av UFC 264.

UFC 264: Poirier vs McGregor 3 Dato: Lørdag, 10. juli (natt til søndag, norsk tid) Early Prelims: 00:15 (norsk tid) Prelims: 02:00 Main card: 04:00 Arena: T-Mobile Arena, Las Vegas, USA Livestrøm (PPV): Viaplay

De to kamphanene røk i tottene på hverandre for første gang under UFC 178 i 2014, da verdens mest infame ire, Conor McGregor, meislet ut seieren med en TKO på under to minutter.



Sju år senere møttes de to igjen under UFC 257 i januar i år, men denne gangen var det Poirier som trakk det lengste strået – hvilket betyr at det står likt mellom de to, og den avgjørende kampen nå står for tur.



Det er altså tredje kamp mellom Poirier vs McGregor som er hovedkampen, men kvelden inkluderer også en ryser i weltervektklassen, nemlig Stephen «Wonderboy» Thompson mot Gilbert Burns (rangert som nummer to i vektklassen.) Begge er ute etter tittelbeltet, så det er ingen tvil om at det vil fly blod, svette og tårer veggimellom.

Når foregår Poirier vs McGregor 3? UFC 264 dato og tidspunkt

Poirier vs McGregor 3 finner sted under UFC 264, et arrangement som går av stabelen lørdag den 10. juli. De første kampene starter klokken 00:15 (Maia vs Eye, Akhmedov vs Tavares, Zhumagulov vs Rivera, Yaozong vs Amedovski), mens andre runde kamper starter 02:00 (Condit vs Griffin, Price vs Pereira, Hall vs Topuria, Giles vs Du Plessis).



Hovedpersonene Dustin Poirier og Conor McGregor starter sin kamp klokken 04:00, og det øvrige kortet inkluderer Burns vs Thompson, Tuivasa vs Hardy, Aldana vs Kunitskaya og O'Malley vs Moutinho.

UFC 264: Slik ser du Poirier vs McGregor 3 live i Norge

I Norge er det Viaplay (NENT-gruppen) som har rettighetene til UFC. En del av UFC-innholdet er tilgjengelig i det øvrige pakkeinnholdet til strømmetjenesten, men enkelte store kamper vises som PPV (med andre ord en engangsbetaling for selve evenementet).



UFC 264 er en av disse store arrangementene, så om du vil se Poirier vs McGregor 3 med norske kommentatorer, gå til Viaplays UFC 264-side og følg instruksjonene der for å skaffe deg en PPV-billett.



Merk at Viaplay ikke sender early prelims-kampene, men kun prelims og hovedkortet. Sendingene starter dermed klokken 02:00. Norske kommentatorer er Andreas Lagaard & Kenneth Bergh.



Hvis du vil få med deg absolutt alle kampene i UFC 264, så kan dette sees via UFCs egne abonnementtjeneste. Merk at PPV-innholdet (altså selve storkampen Poirier vs McGregor 3), ikke blir tilgjengelig via dette abonnementet før 48 timer etter at kampen har gått. For å se den live må man med andre ord kjøpe PPV-billett fra Viaplay

Slik ser du UFC 264 på norsk PPV når du er i utlandet

Etter at EU satte ned foten, og ville forsikre seg om at borgere kunne se lokalt innhold uansett hvor de befant seg, så er det nå mulig å se strømmeinnhold hvis man befinner seg innenfor EUs grenser. Så lenge man er innlogget og har bekreftet at man er norsk statsborger skal det være mulig å strømme fra kontinentet.



Hvis du befinner deg utenfor EU, og likevel har lyst til å få med deg UFC med norske kommentatorer, så har du sannsynligvis bruk for en VPN-tjeneste. Dette er enkle programmer som gjør at du kan omgå geoblokkeringer, og dermed få tilgang til innhold som ellers skulle være utilgjengelig.



Bruker du en VPN-tjeneste kan du strømme UFC uansett hvor du befinner deg i verden.

Poirier vs McGregor 3: Dette forventer vi av matchen

Det er mye som står på spill når Poirier og McGregor barker sammen i helgen i denne tredje og presumptivt siste kampen mellom de to kamphanene. Mange tilhengere og kommentatorer regner med at dette blir den beste kampen i trilogien, siden både Poirier og McGregor har tidligere møtt og tapt mot Khabib Nurmagomedov – det handler med andre ord om ære når nå begge er svært lystne på å unngå nok et nederlag.



Poirier er utvilsomt den minst kjente av de to slåsskjempene, men sluggeren fra Louisiana er likevel regnet som favoritten i lettvekt-klassen, og kan se tilbake på en svært imponerende 27-6-statistikk. McGregor, på sin side, er på sjetteplass i rankinglistene, med sine 25 seire og 5 tap, og kanskje mer prekært, har ikke vunnet i oktogonen siden januar 2020.



Siden såpass mye står på spill i denne storkampen regner vi med en strategisk start, og en match som fort kan vare i tre runder. Dette kan være fordelaktig for Poirier, som gang på gang har vist seg å være en av de mest standhaftige slåsskjempene i UFC.

Hvem er Conor McGregor?

På tross av et knippe høyprofilerte tap, er Dublin-gutten McGregor fortsatt den største stjernen innen MMA. Han er den første utøveren som har innehatt to verdenstitler samtidig, og lettvekt- og fjærvekt-vinneren er uten tvil den største grunnen til at folk har satt seg ned og kost seg med UFC via PPV. Han er for øvrig også den første i verden som har vunnet på KO i både fjærvekt, lettvekt og weltervekt.



Karrieren startet i 2008, men det skulle gå fem år før McGregor gikk inn i UFC-ringen, men derfra gikk det i en rasende fart. Iren har vært involvert i mange av de største kampene i UFCs historie, og er en av de mest fryktede motstanderne innen MMA.

Hvem er Dustin Poirier?

Dustin «The Diamond» Poirier, som tidligere er midlertidig mester i lettvekt, har en mangefasettert karriere som har inkludert seiere over fire tidligere UFC-tittelholdere.



Poirier har en imponerende statistikk, med 20 av 27 kamper vunnet via knockout eller submission, og er fortsatt en svært habil utfordrer med sin legendariske styrke, som nok en gang skal settes på prøve mot McGregors velkjente lynkjappe venstre.

Poirier vs McGregor 3: Tidligere resultater

Det foregående møtet mellom de to slåsskjempene fant sted i januar i år, og de to har ikke gått noen kamper i mellomtiden.



I forrige duell endte McGregor på baken i comebacket på Fight Island i Abu Dhabi.



«Notorious» vant en knapp seier i første runde, men etter en virvelvind av slag klarte Poirier å kare til seg en TKO sent i runde to.

UFC 264: Dette er alle kampene lørdag 10. juli

Poirier vs McGregor 3 er bare toppen av kransekaka denne lørdagskvelden, UFC 264 inneholder blant annet også det etterlengtede weltervekt-oppgjøret mellom tittelutfordrerne Gilbert Burns og Stephen Thompson.



Burns er ute etter å komme seg på beina etter nederlaget i mesterskapskampen mot Kamaru Usman under UFC 258 tidligere i år. Tapet endte den seks kamper lange vinnerrekken for «Durinho», og satte kjepper i hjulene for hans strake vei mot toppen i weltervekt-klassen. Denne kampen er på ingen måte en enkel match for Burns, og han skal måtte gå en framifrå kamp skal han klare å hamle opp med Thompsons tilsynelatende feilfrie bokseferdigheter.

EARLY PRELIMS

Trevin Giles vs Dricus Du Plessis (Mellomvekt)

Jennifer Maia vs Jessica Eye (Fluevekt, kvinner)

Omari Akhmedov vs Brad Tavares (Mellomvekt)

Zhalgas Zhumagulov vs Jerome Rivera (Fluevekt)

Yaozong Hu vs Alen Amedovski (Mellomvekt)



PRELIMS

Carlos Condit vs Max Griffin (Weltervekt)

Niko Price vs Michel Pereira (Weltervekt)

Ryan Hall vs Ilia Topuria (Fluevekt)



MAIN CARD

Dustin Poirier vs Conor McGregor (Lettvekt)

Gilbert Burns vs Stephen Thompson (Weltervekt)

Tai Tuivasa vs Greg Hardy (Tungvekt)

Irene Aldana vs Yana Kunitskaya (Bantamvekt, kvinner)

Sean O'Malley vs Louis Smolka (Bantamvekt)