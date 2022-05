Slik ser du Eurovision 2022: Se Melodi Grand Prix-finalen på nett, uansett hvor du befinner deg

Det mest ikoniske musikkarrangementet i TV-kalenderen er endelig her. 25 artister og band fra hele verden skal konkurrere om internasjonal anerkjennelse den internasjonale Melodi Grand Prix 2022 – og alle hjerter gleder seg! Sleng føttene på bordet, dra frem potetgull og dip, en må være klar som et egg når prangende koreografi, fargesprakende kostymer og bananelskende ulver glir over skjermen. Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Eurovision 2022 på nett, uansett hvor du befinner deg – og det beste av alt: det er gratis!

Eurovision 2022 Dato: Lørdag 14. mai Starttidspunkt: 21:00 Arena: Palasport Olimpico, Torino, Italia Slik strømmer du i Norge: NRK TV Se uansett hvor du befinner deg: Test ExpressVPN 100% risikofritt

På tross av et par sjokkerende utelatelser i torsdagens kvalifisering – Irlands Brooke klarte ikke å komme seg videre med den fengende poplåta «That's Rich» – inneholder den endelige lista over artister i kveldens finale et sedvanlig ekstremspenn i musikalske stiler og former. Vi blir blant annet servert en sorgtung ballade fra Hellas, muntre publikumsfrierier som country-befengte «Hope» fra Estonia og en del glitrende opptredener fra The Rasmus og We Are Domi.



Eurovision Song Contest er ikke blottet for ren og skjær galskap heller. Serbias humorinfiserte avant-garde-låt «In Corpore Sano» innebærer håndskrubb og stor filosofi om det praktfulle håret til Meghan Markle (en kan ikke annet gjøre enn å like det), mens våre menn i Subwoolfer, med «Give That Wolf a Banana» har tatt internett med storm. Ærlig talt, hvem kan motstå den dansen? Det er som skreddersydd for TikTok.



Har Sverige og Storbritannia noen som helst mulighet til å stjele nok stemmer av Kalush Orchestra og Ukraina – som av naturlige årsaker er storfavoritter før kveldens finale – eller blir vi vitne til en gigantisk felleseuropisk langfinger i retning Moskva? Det finner vi ut i kveld. Slik ser du Eurovision 2022 på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Eurovision på nett, helt gratis

Som vanlig er det NRK som sender Eurovision 2022. Har du ikke muligheten til å se arrangementet på TV, så er det mulig å strømme via NRK TV-appen i hele EU/EØS. Starttiden for finalen er klokken 21:00. Fire episoder med oppvarming og presentasjon av alle artistene og låtene ligger også tilgjengelig for strømming under tittelen «Adresse Torino». Strøm hele Eurovision 2022 gratis på NRK TV. Befinner du deg utenfor Europa når Eurovision 2022 sendes? Null stress, du kan likevel ta i bruk NRKs gratissendinger. Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Eurovision på NRK TV om du er i utlandet.

Slik ser du Eurovision 2022 hvis du befinner deg i utlandet

Geoblokkering kan surne enhver Eurovision-kveld, for det er ikke alltid så lett å kople seg på strømmetjenester når man er på reise. Eurovision sendes også på TV over store deler av verden, så det er mulig du klarer å finne en lokal kneipe med tilgang, men det enkleste er selvsagt å strømme selv.

De digitale grensene kan likevel forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Eurovision 2022, uansett hvor du befinner deg i verden.

Slik bruker du en VPN for å se Eurovision 2022

Det er såre enkelt å bruke en VPN-tjeneste for å få tilgang til NRK TV når du befinner deg i utlandet. Det hele gjøres på følgende vis:

1. Last ned og installer VPN-programvaren – vår testvinner er ExpressVPN

2. Kople deg til en passende server – åpne VPN-applikasjonen, velg så en geografisk lokasjon du vil kople deg til (Norge, i dette tilfellet.)

3. Gå inn på strømmetjenesten og bruk enheten som vanlig – gå inn på NRK TV og bruk appen slik som du ville ha gjort det hjemme i stua.

Eurovision 2022 – alle sangene i finalen

