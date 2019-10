Slik reduserer du klimaavtrykket ditt under Black Friday-salget

Hvis du planlegger å kjøpe deg en del dingser under årets Black Friday og Cyber Monday, er du ikke alene. Årets største salgsbegivenheter ligger an til å bli større enn noen gang. Dermed øker også CO2-utslippene som stammer fra produksjon, frakt og levering av dine nyinnkjøpte Black Friday-varer til døren.

Men hva kan du gjøre for å redusere karbonfotavtrykket ditt under Black Friday-salget? Noen av tiltakene kan innebære å redusere bekvemmelighetene som tilbys av blant andre Amazon Prime, men de er absolutt noe man burde vurdere under salgets gang. Her er de beste grønne shopping-tipsene om du vil holde karbonavtrykket så lite som mulig.

1. Ikke be om levering samme dag

Flere leverandører kan tilby levering av varen straks etter at du har bestilt den. Climate Lab har imidlertid funnet ut at hurtigleveranser oftere skjer ved bruk av dieselkjøretøyer, og er dårligere organisert enn langsommere fraktmetoder. Dermed gir de større CO2-utslipp. Å velge en langsommere leveringsmetode kan hjelpe kloden en smule, og det vil oftest være et billigere valg.

(Image credit: Amazon)

2. Kjøp dingsene dine samlet – fra innenlandske leverandører

Her gjelder noe av det samme som i forrige punkt. Hvis du har en handleliste med fem ulike varer, vil det å sørge for at du handler fra så få steder som mulig også redusere antallet lastebiler, fly og andre farkoster som involveres i vareleveringen. Og det er enda bedre om du klarer å skaffe deg alle de fem varene fra samme butikk.

Handler du fra utlandet, gir dette varene dine en lang, kostbar og miljøfiendtlig reise. Dette gjelder særlig større objekter, som 65-tommers TV-er. Får du varene fra lokale forhandlere er dette oftest en bedre løsning, selv om prisen kanskje ikke er like lav.

(Image credit: LG)

3. Tenk deg om før du oppgraderer

Trenger du virkelig en ny smarttelefon / laptop / 4K TV? Hvis du skaffet deg en ny telefon i fjor, eller TV-en din fra 2015 fortsatt fungerer fint, kan du jo ta en ekstra vurdering på om du faktisk trenger den nye modellen. De årlige oppgraderingene har en tendens til å bringe få forbedringer med seg. Hvis du venter og sparer til du faktisk trenger en erstatter, gir dette deg et mye større sprang med tanke på forbedringene, samtidig som du ikke har punget ut flere ganger underveis.

4. Reparer, ikke erstatt

Hvorfor gå til anskaffelse av en ny modell når du kan få fikset den du har? Det flotte med PC-er er at du kan oppgradere PC-komponenter enkeltvis. Det finnes også massevis av steder som fikser den ødelagte iPhone-skjermen din. Det skal sies at dette kan være problematisk for Apple for eksempel prøver ut måter å blokkere enheter som har fått en uatorisert reparasjon på, eller eventuelt bare får deg til å føle skyld for å ha gjort det. Nye lover om retten til å reparere kan gi folk større muligheter til å gjøre akkurat dette.

Vi så en gang en person som kastet en iPhone i søpla fordi det var kommet en liten sprekk i skjermen, men du er bedre enn som så.

(Image credit: Shutterstock)

5. Legg en plan i forkant

Det er bare å innse at mange Black Friday-tilbud kommer igjen hvert eneste år. Det er alltid et press for å få mest mulig ut av en så stor salgsbegivenhet. Hvis du vet på forhånd hvilke varer du ønsker å få ut av dette – la oss si en rimelig OLED-TV eller en ny utendørshøyttaler – kan det bidra til at du ikke gjør en masse impulskjøp som bare vil skape rot i hjemmet ditt.