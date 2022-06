Ruud vs. Rune: Slik ser du French Open 2022-kvartfinalen på nett, uansett hvor du befinner deg

Holger Rune blir den første mannlige danske tennisspilleren som går en kvartfinale i en Grand Slam-turnering siden slutten av 1960-tallet når han møter Casper Ruud onsdag kveld. Spørsmålet er om han har det i seg å gi verdens åttende beste spiller trøbbel nok til å forhindre at nordmannen tar seg til semifinalen. Les videre, for mer informasjon om hvordan du ser Ruud spille mot Rune i French Open på nett, uansett hvor du befinner deg.

Etter tre strake seiere, uten å miste et eneste sett, mot Denis Shapovalov, Henri Laaksonen og Hugo Gaston, klarte den danske tenåringen Holger Rune å beseire Stefanos Tsitsipas og komme seg til kvarten og Ruud. Verdensfirer Tsitsipas ble slått over tre timer og fire sett mandag kveld. 19-åringen hadde kun slått én motstander innenfor topp fem tidligere, men etter å ha senket fjorårets finalist kan Rune gå inn i kampen mot Ruud med senkede skuldre.

Ruud setter også rekorder når han begir seg ut på grusen onsdag. 23-åringen er første nordmann som har kommet seg til kvartfinalen i French Open – og motstanderne har på ingen måte vært lett kost. Kun Emil Ruusuvuori ble unnagjort på tre sett. Vi må likevel ikke glemme at Casper har vunnet 100 % av sine kamper mot Rune, i tre foregående møter, sist gang under Monte-Carlo Masters tidligere i år.



Hvem vil skrive ytterligere tennishistorie under Roland-Garros i kveld? Slik ser du Ruud vs. Rune og French Open 2022 på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Ruud vs. Rune: strøm French Open-tennis i Norge