Russland – Danmark: Slik ser du den avgjørende EM-kampen gratis, uansett hvor du befinner deg

Etter den følelsesladde premieren, der Danmark tapte mot Finland med ett mål, og fotballen var underordnet Christian Eriksens helse, gikk danskene på Belgia med en forrykende intensitet, men til slutt ble forhåndsfavorittene for sterke, og kampen endte 2-1 i favør Belgia.



Det var likevel ingen tvil om at Danmark storspilte, og ledelsen kom nesten umiddelbart etter avspark da Yussuf Poulsen banket inn 1-0 før Belgia hadde fått summet seg. Resultatet sto, fortjent, til pause, men da Belgia satte innpå Kevin De Bruyne ble det andre boller. Fasiten endte opp med et mål og en assist til den lynraske playmakeren.



Danmark har dog fortsatt en teoretisk mulighet til å komme seg videre fra gruppespillet, enten som en av de beste treerne, eller til og med som gruppetoer. Skal de klare andreplassen må de vinne mot Russland i kveld.



I denne artikkelen viser vi deg hvordan du kan se Russland – Danmark både på TV og på nett.



Russland - Danmark, fotball-EM 2021 Dato: Mandag den 21. juni 2021 Kampstart: Kl. 21:00 Arena: Parken, København, Danmark Norsk TV-kanal: NRK1



Norsk strømmetjeneste: NRK TV Europeisk strøm: NRK TV (land i EU)

Russland kan klare seg med uavgjort, og vil da ende opp som gruppetoer om Finland ikke får med seg mer enn ett poeng mot Belgia. Skulle Russland vinne kampen, så vil de være nummer to i gruppe B, uansett hva som ellers skjer, siden de beseiret Finland på hjemmebane i St. Petersburg, 1-0.



Russland har dratt fordel av nettopp hjemmekamper i de foregående to kampene, men denne gangen skal de 11 fra øst til Parken i København, der det venter en gjeng i rødt og hvitt som spiller med hjertet utenpå drakten og et publikum som er enda villere. Nedenfor kan du lese om hvordan du ser Russland – Danmark gratis, uansett hvor du befinner deg.

Slik strømmer du i Norge

Noe av det beste med årets EM i fotball er at du kan se de fleste kampene gratis i Norge.



Det spilles i alt 51 kamper i EM. NRK viser 26 av disse, mens TV2 har rettighetene til de resterende 25. Alle Finlands kamper i gruppespillet går på NRK, og om man er Danmark-supporter får man sett to av tre av de innledende kampene på NRK. Danmark mot Belgia den 17. juni går på TV2. Hvis Finland og/eller Danmark går videre til åttendelsfinale, så er det også NRK som har rettighetene til kampene fra gruppe B, der Finland og Danmark skal bryne seg på Belgia og Russland.



Slik strømmer du utenfor Norge

Hvis du ikke befinner deg i Norge er det likevel stor sannsynlighet for at du råker på en gratiskamp eller tre, siden fotball-EM 2021 (EURO 2020) gjerne sendes på åpne kanaler i Europa. Fans i Italia kan følge med hos Rai Sport, i Frankrike kan man se mesterskapet på TF1, Spania har sitt Mediaset og i Tyskland kan man få med seg fotball-EM på ARD og ZDF.

Slik ser du kampene på norsk TV når du er i utlandet

Etter at EU satte ned foten, og ville forsikre seg om at borgere kunne se lokalt innhold uansett hvor de befant seg, så er det nå mulig å se både NRK og TV2 hvis man befinner seg innefor EUs grenser. Så lenge man er innlogget og har bekreftet at man er norsk statsborger skal det være mulig å strømme fra kontinentet.



Hvis du befinner seg utenfor EU, og likevel har lyst til å få med deg EM-kampene med norske kommentatorer, så har du sannsynligvis bruk for en VPN-tjeneste. Dette er enkle programmer som gjør at du kan omgå geoblokkeringer, og dermed få tilgang til innhold som ellers skulle være utilgjengelig.



Bruker du en VPN-tjeneste kan du strømme fotball-EM uansett hvor du befinner deg i verden.

Etter du har lastet ned og installert VPN-tjenesten velger du en server i Norge, slik får du full tilgang til EM-dekningen på NRK og TV2. Verre er det ikke.



