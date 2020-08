[NOR] Slik fikser du Android Auto i Norge

Selv om Android Auto ennå ikke har kommet på det norske markedet, kan man med litt fiksing og triksing likevel aktivere tjenesten på en norsk telefon. På den måten kan man også dra nytte av biler med støtte for Android Auto i vår del av verden.

Det finnes ennå ingen opplysninger om når den amerikanske teknologigigantens infotainmentløsning vil komme på markedet i Norge. Google har generelt vært ganske langsomme med å rulle ut både tjenester og produkter i vår del av verden, så det er trolig ikke noe håp om en snarlig endring av situasjonen.

Dette er Android Auto

Hvis du ikke har kjennskap til Android Auto, er dette altså en plattform som innebærer at man forlenger telefonens funksjonalitet til bilens instrumentpanel. En forutsetning er naturligvis at bilen man eier, leier eller låner i utgangspunktet har støtte for Android Auto. De fleste moderne biler har støtte for både Googles og Apples løsninger Android Auto og CarPlay.

Sistnevnte løsning har vært tilgjengelig i Norge en stund, og iPhone står da også utrolig sterkt i vårt marked. For Android-brukerne glimrer fremdeles appen Android Auto med sitt fravær i den norske Play-butikken.

Med Android Auto i bilen får man et lettnavigert grensesnitt med store, tydelige ikoner på en skikkelig berøringsskjerm. Flere populær apper finnes i versjoner for Android Auto, blant andre Google Maps, Waze, Spotify, Google Kalender, WhatsApp og Acast. Det mangler ennå støtte for en lang rekke av de øvrige appene, men listen vokser med jevne mellomrom.

Foruten å navigere, spille av musikk og lytte til podder kan du naturligvis også ringe og sende meldinger via Android Auto. Dette er funksjoner du også kan styre med talekommandoer, noe som betyr at du ikke trenger å stanse bilen i veikanten for å svare på en Whatsapp-melding, for eksempel.

Det blir med andre ord både enklere og vesentlig sikrere å benytte telefonen med Android Auto i bilen enn å kløne med telefonen mens man kjører (noe som uansett er forbudt i Norge).

Det må påpekes at den metoden som gjelder når man vil skaffe seg Android Auto i Norge innebærer at man må laste ned apper fra andre steder enn via den offisielle Play-butikken, og slikt innebærer alltid en viss risiko. Når det er brakt på det rene, skal det ikke være noen problemer forbundet med den metoden vi beskriver nedenfor, men man må samtidig være svært varsom og kontrollere alle nettlenker før man klikker på dem.

Trinn 1: Finn Android Auto-appen på nettet

Appen kan lastes ned hos APK Mirror (Image credit: Mats Karlsson)

Det er faktisk ikke vanskeligere enn å google søkebegrepet «Android Auto». Et av de første søkeresultatene som dukker opp er en lenke til nettstedet APK Mirror. Klikk på denne.

Skroll litt nedover på siden, så ser du at det dukker opp flere versjoner av Android Auto. Her er det viktig at du velger den nyeste versjonen (datoen står like under navnet på appen). Det er nemlig bare den nyeste versjonen som fungerer. Dette kan også innebære at du med jevne mellomrom må laste ned en ny versjon, da eldre utgaver plutselig kan slutte å fungere.

Klikk på den nyeste versjonen og skroll et stykke ned, til du ser en blå boks med teksten «See available APKs». Klikk på den. Da skal det komme opp en liste med flere ulike versjoner av den seneste utgaven av appen.

Trinn 2: Finn ut hvilken versjon som fungerer med din telefon

Pass på å finne riktig versjon Android Auto-appen for akkurat din telefonmodell.. (Image credit: Mats Karlsson)

Nå blir det litt mer fiklete. Du må nemlig finne ut hvilken versjon av appen som fungerer med akkurat din telefonmodell. Dette krever at du finner ut av hvilken maskinvarestruktur din telefon er utstyrt med, og hvilken versjon av Android som er installert på den.

For mange brukere kan dette være en vesentlig utfordring, men som for så mye annet finnes det en app som gjør også dette til rene barnematen. Gå til Play-butikken og søk deg frem til en app kalt Droid Hardware Info. Velg å installere og åpne den. Under fanen «Device» finner du informasjon om hvilken Android-versjon du benytter (OS Version), og under fanen «System» finner du ut hvilken arkitektur systembrikken er bygget på (for eksempel 64-bitsarkitektur).

Nå vender du tilbake til APK Mirror og velger den versjonen av Android Auto som stemmer best med den informasjonen du har fått frem gjennom å trykke på filnavnet i oversikten.

Dette fører deg til en side med litt mer detaljert informasjon om den versjonen av appen du har valgt. Skroll ned litt til du finner en blå boks med teksten «Download APK».

Trinn 3: Last ned og installer appen

Etter at du har valgt å starte nedlastingen, får du en advarsel. (Image credit: Mats Karlsson)

Nå klikker du på boksen «Download APK». Du vil få en advarsel om at du laster ned en app fra et usikkert sted, og at dette potensielt kan være skadelig for telefonen. Vil fdu fortsette, velger du rett og slett å ignorere denne advarselen.

Etter en stund dukker alternativet «Åpne» opp som en lenke i vinduet. Velg dette alternativet.

Appen installeres nå på telefonen din. Det er mulig du underveis må godkjenne installering av apper fra ukjente kilder. Finn valget under innstillinger/sikkerhet og klikk deretter på «installer».

Trinn 4: Åpne og kom i gang med appen

(Image credit: Mats Karlsson)

Android Auto skal nå finnes som en app på telefonen din. Åpne den, og gi appen adgang til de funksjonene den ber om tilgang til. Tilgangen er nødvendig for at appene dine skal kunne spille på lag med bilen din.

Nå er tiden kommet for å koble telefonen til bilen via USB-utgangen. Slå på bilens elektronikk og koble til telefonen. Bilen din vil da sannsynligvis åpne et vindu på infotainmentskjermen der den ber om adgang til Android Auto eller en «Mistror screen-løsning». Godkjenn dette, og en hovedmeny dukker opp. Der er det flere ikoner nederst som representerer ulike kategorier av apper. Disse skal det nå være mulig å benytte i bilen.

Det kan i blant være litt fiklete å få igang Android Auto med enkelte bilmodeller, og man kan bli nødt til å åpne Android Auto-appen før man starter bilen, eller eventuelt gjøre dette i motsatt rekkefølge, før man får det til å fungere. Om dette viser seg å være vanskelig, kan det hjelpe å ta ut og sette inn USB-stikket noen ganger.

Android Auto er ikke riktig like intuitivt som Apples CarPlay. Sistnevnte er mer beslektet med hovedskjermen på telefonen når det gjelder selve grensesnittet. Likevel er det ganske enkelt å sette seg inn i bruken av systemet. Nå er det bare å tute og kjøre, bokstavelig talt.