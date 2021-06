Italia – Østerrike: Slik ser du EM-kampen, uansett hvor du befinner deg

(Image: © Guido De Bortoli - UEFA/UEFA via Getty Images & Christian Hofer - UEFA/UEFA via Getty Images)

Italia har simpelthen spilt upåklagelig fotball under årets fotball-EM, og begynner å se svært farlige ut for mange av de andre lagene som før mesterskapet hadde gode odds hos bookmakerne. Italienerne går inn i kampen mot Østerrike med en selvtillit opparbeidet via tre ekstremt imponerende seiere, dog, denne gangen møter de et mannskap som nå ser ut til å ha blitt skikkelige varme i trøya.



I denne artikkelen viser vi deg hvordan du ser EM-kampen mellom Italia og Østerrike på TV og på nett.



Vi har også laget en oversiktsartikkel som inneholder informasjon om alle kampene som spilles i årets fotball-EM.

Italia – Østerrike, fotball-EM 2021 Dato: Lørdag den 26. juni 2021 Kampstart: Kl. 21:00 Arena: Wembley Stadium, London, England Norsk TV-kanal: TV2 Norsk strømmetjeneste: TV2 Play Europeisk strøm: TV2 Play (land i EU) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofritt

Flyten i det italienske laget har vært en fryd å bivåne. De har skjært gjennom motstanderne som en varm kniv gjennom smør, nesten som om motstanderne ikke var der. Leonardo Spinazzola har dominert på venstrekanten og det har heller ikke manglet på krutt lengre frem på banen i det Berardi, Insigne og Immobile, blant andre, har stormet frem og alle vært giftige på motstandernes halvdel.

David Alaba har gjort en fantastisk jobb for Østerrike, tilsynelatende i fem samtidige posisjoner på banen. Han har både vært lagets beste forsvarer, og mest farlig i angrepsspillet, men denne gangen kommer han til å trenge solid støtte fra lagkameratene om Østerrike skal ha noen sjanse til å slå ut Italia.



Roberto Mancinis menn har ennå ikke tapt en kamp i turneringen, men Leonardo Bonucci er et potensielt svakt punkt i forsvarsrekken. Kan Marcel Sabitzer bli den første til å løse gåten og bryte seg gjennom den italienske muren? Playmakeren fra RB Leipzig har ennå ikke startet en kamp i EM, men om han kan finne formen og lempe baller inn til Arnautović (nå tilbake etter utestengelsen), så kan det være at Østerrike kan slå hull på Italia-byllen.



I guiden nedenfor viser vi deg hvordan du kan se EM-kampen Italia – Østerrike på TV og på nett, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du fotball-EM 2021

Slik strømmer du i Norge

Noe av det beste med årets EM i fotball er at du kan se de fleste kampene gratis i Norge.



Det spilles i alt 51 kamper i EM. NRK viser 26 av disse, mens TV2 har rettighetene til de resterende 25. Alle Finlands kamper i gruppespillet går på NRK, og om man er Danmark-supporter får man sett to av tre av de innledende kampene på NRK. Danmark mot Belgia den 17. juni går på TV2. Hvis Finland og/eller Danmark går videre til åttendelsfinale, så er det også NRK som har rettighetene til kampene fra gruppe B, der Finland og Danmark skal bryne seg på Belgia og Russland.



Slik strømmer du utenfor Norge

Hvis du ikke befinner deg i Norge er det likevel stor sannsynlighet for at du råker på en gratiskamp eller tre, siden fotball-EM 2021 (EURO 2020) gjerne sendes på åpne kanaler i Europa. Fans i Italia kan følge med hos Rai Sport, i Frankrike kan man se mesterskapet på TF1, Spania har sitt Mediaset og i Tyskland kan man få med seg fotball-EM på ARD og ZDF.

(Image credit: M.Moira / Shutterstock.com)

Slik ser du kampene på norsk TV når du er i utlandet

Etter at EU satte ned foten, og ville forsikre seg om at borgere kunne se lokalt innhold uansett hvor de befant seg, så er det nå mulig å se både NRK og TV2 hvis man befinner seg innefor EUs grenser. Så lenge man er innlogget og har bekreftet at man er norsk statsborger skal det være mulig å strømme fra kontinentet.



Hvis du befinner seg utenfor EU, og likevel har lyst til å få med deg EM-kampene med norske kommentatorer, så har du sannsynligvis bruk for en VPN-tjeneste. Dette er enkle programmer som gjør at du kan omgå geoblokkeringer, og dermed få tilgang til innhold som ellers skulle være utilgjengelig.



Bruker du en VPN-tjeneste kan du strømme fotball-EM uansett hvor du befinner deg i verden.

ExpressVPN – skaff deg vår testvinner



Vi har sammenlignet alle de store VPN-leverandørene på markedet, og vår testvinner er ExpressVPN, takket være brukervennligheten, sikkerhetsfunksjonene og hastigheten. Dessuten fungerer denne VPN-tjenesten med praktisk talt alle strømmeenheter på markedet, inkludert Apple TV, PlayStation, Xbox og selvsagt Android- og iOS-telefoner. Tegner du et årsabonnement får du tre måneders brukstid helt gratis. Hvis du etter 30 dager ikke er fornøyd kan du ta i bruk ExpressVPNs pengene-tilbake-garanti, uten noe krøll.



Etter du har lastet ned programvaren følger du simpelthen instruksene for å installere på din enhet, så kan du velge hvilken land du vil flytte IP-adressen din til. Så enkelt er det. Test ExpressVPN 100% risikofritt i 30 dager

Etter du har lastet ned og installert VPN-tjenesten velger du en server i Norge, slik får du full tilgang til EM-dekningen på NRK og TV2. Verre er det ikke.



Slik ser du alle fotball-kampene i fotball-EM 2021 (EURO 2020)