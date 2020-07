Livet kan være vanskelig nok uten at man trenger å holde tritt med simmenes virtuelle verden. Det er derfor ingenting galt i å få litt hjelp nå og da – akk, om virkeligheten var like enkel!



Det er lenge siden vi bare kunne bruke «rosebud», men spillere av The Sims-serien kan fortsatt få mye ut av «The Sims 4» ved å få flere simoleons, gi simmene bedre ferdigheter eller til og med arrangere en plutselig død.



Vi har samlet sammen en liste over «The Sims 4»-juksekoder på PC, PS4 og Xbox One, slik at du får full oversikt over hvordan du kan jukse i det nyeste «The Sims»-spillet. Bortsett fra juksekodene man kan skrive inn via konsollfunksjonen burde alle disse juksekodene virke på alle plattformer, og vi har også inkludert alle de nye såkalte debug-kodene.

«Sims 4»-juksekoder: hvordan åpne opp juksekonsollen i «The Sims 4»

Bilde: EA

For å kunne ta i bruk alle juksekodene du får tilgang til nedenfor må du først åpne «The Sims 4»s konsoll. Det å åpne «The Sims 4»-konsollen er temmelig enkelt på alle plattformer.



PC

Spiller man på PC holder man inne Ctrl og Shift, så trykker man på C. En hvit linje burde så dukke opp øverst i venstre hjørne, der man kan skrive inn det man måtte ønske.



Mac

Spiller man på Mac holder man inne Command og Shift, så trykker man på C. På samme måte som på PC vil en hvit linje dukke opp øverst i venstre hjørne.

PS4

Hvis en spiller «The Sims 4» på PS4 må man holde inne alle fire skulderknappene samtidig. Den hvite konsollinjen vil så dukke opp øverst i venstre hjørne av skjermen, slik at man kan skrive inn kodene.



Xbox One

Spiller man «The Sims 4» på Xbox One må man også holde inne alle fire skulderknapper samtidig. Den hvite konsollinjen vil så dukke opp øverst i venstre hjørne.

Hvordan jukse i «The Sims 4»: 'Testingcheats true'

Bilde: EA

Det er verdt å merke seg at i noen tilfeller (og ofte om man spiller på konsoll), så vil man måtte skrive inn juksekoden «testingcheats true» for å kunne ta i bruk andre juksekoder. Uansett hva man spiller spillet på er det verdt å starte med denne koden, bare for å være sikker på at resten skal fungere. Hvis du vil skru juksefunksjonaliteten av skriver man simpelthen «testingcheats false» i konsollen.



«Testingcheats true» låser også opp en del juks automatisk, uten at man trenger å skrive inn noe ytterligere i konsollen. Eksempelvis kan man trykke på en sim og forandre på hva de trenger, og deres motiver. På PS4 kan dette gjøres ved holde inne O, for så å trykke på X. Spiller man på Xbox One kan man gjøre dette ved å holde inne A, for så å trykke på B.



Merk også at det å aktivere juksekoder på konsoll vil deaktivere Xbox-prestasjoner (achievements) og PlayStation-trofeer – men en dialogboks skal dukke opp og informere om dette når du gjennomfører koden.

Hvordan jukse i «The Sims 4»: debug-koder

Bilde: EA (Image credit: Electronic Arts)

«The Sims 4» har i det siste fått et redesign som har bragt med seg flere nye juksekoder spillere kan utnytte.



Ved å skrive inn de følgende juksekodene i konsollen (med den ovennevnte «testingcheats true»-koden aktivert) får man tilgang til såkalt debug-kode som påvirker ting i spillet:



bb.showhiddenobjects



bb.showliveeditobjects



Dette aktiverer tilgangen til såkalte debug-ting. Med andre ord kommer du til å få tilgang til saker og ting som ellers er låst bort.

For å få tilgang til disse tingene, skriv inn «debug» i søkefeltet i byggemodus. Da vil man få opp en hel del ting som man normalt sett ikke har tilgang til, primært er det snakk om ting som man ikke har tilgang til på hjemmetomten – kanskje vil man ha et offentlig toalett på badet? Vi dømmer ingen.



Denne juksekoden er også særlig nyttig for å kunne manipulere fiskeferdigheten, siden man simpelthen kan plassere et fiske-skilt i hagen og øve på kastene på gresset.

Hvordan jukse i «The Sims 4»: juksekoder til bygging

Bilde: EA

Skriv inn en av de følgende kodene i juksekonsollen for å aktivere den tilsvarende fordelen.

bb.moveobjects on/off – Smelt sammen objekter og plasser disse hvor som helst



bb.showhiddenobjects – Vis alle skjulte objekter, som eksempelvis begravede objekter

bb.ignoregameplayunlocksentitlement – Alle byggeobjekter blir låst opp



I tillegg, om man har aktivert «testingcheats true»-koden kan man bruke enkle snarveier.



Shift + C + klikk på taket – Skreddersy taket ditt



Shift + ] – Øk størrelsen på objektet man har valgt



Shift + [ – Forminsk størrelsen på objektet man har valgt

Hvordan jukse i «The Sims 4»: ferdighetskoder

Bilde: EA

Du kan øke ferdighetene til simmene dine ganske enkelt ved hjelp av jukekoder. Alt du trenger å gjøre er å skrive inn «stats.set_skill_level (navn på ferdighet) (nivå fra 1-10)». Så, hvis en eksempelvis har lyst til å forbedre kokkeferdighetene til en person til nivå 9, vil man måtte skrive inn «stats.set_skill_level Major_GourmetCooking 9».



Her er en liste over alle navnene på ferdighetene:

Major_Fishing

Major_Mischief

Major_Guitar

Major_Reaping

Major_Programming

Major_Gardening

Major_GourmetCooking

Major_Comedy

Major_Charisma

Major_Writing

Major_VideoGaming

Major_Violin

Major_RocketScience

Major_Painting

Major_Piano

Major_Logic

Major_Handiness

Major_HomestyleCooking

Major_Bartending

Major_Dj

Skill_Fitness

Skill_Child_Social

Skill_Child_Motor

Skill_Child_Creativity

Skill_Child_Mental

Statistic_Skill_Toddler_Communication

Statistic_Skill_Toddler_Thinking

Statistic_Skill_Toddler_Potty

Statistic_Skill_Toddler_Movement

Statistic_Skill_Toddler_Imagination

Hvordan jukse i «The Sims 4»: juks med liv og død

Bilde: EA

Skriv inn en av de følgende kodene i juksekonsollen for å aktivere den tilsvarende fordelen.

Liv

sims.add_buff buff_pregnancy_trimester1 – Gjør simmen gravid i første trimester

sims.add_buff buff_pregnancy_trimester2 – Gjør simmen gravid i andre trimester

sims.add_buff buff_pregnancy_trimester3 – Gjør simmen gravid i tredje trimester

sims.add_buff buff_pregnancy_inlabor – Få simmen til å begynne å føde

For å få tvillinger (eller flere barn) må man først få fatt på ID-nummeret til simmen det er snakk om. Dette gjør man ved å skrive «sims.get_sim_id_by_name (navnet på simmen)» inn i juksekonsollen. Dette kommer til å gi deg et langt nummer som du bør notere ned.



Så går man igjen til juksekonsollen og skriver inn «pregnancy.force_offspring_count (ID-nummeret på simmen) (antallet barn man vil ha)».

Bilde: EA

Død

sims.add_buff buff_death_electrocution_warning – Dødsfall ved strøm

sims.add_buff buff_death_elderexhaustion_warning – Dødsfall etter trening

sims.add_buff buff_mortified – Dødsfall av å være forlegen

sims.add_buff buff_motives_hunger_starving – Dødsfall av matmangel

stats.set_stat commodity_Buff_BurningLove_StartFire 7 – Dette øker sjansene for å starte en brann med 15 %, bruk flere ganger for å sikre at simmen starter en brann og så dør av denne

sims.add_buff buff_Hysterical – Dødsfall på grunn av latterkrampe

sims.add_buff buff_Enraged – Dødsfall på grunn av sinne

traits.equip_trait Vampire_Sun – Dreper både vampyrer og normale simmer

traits.equip_trait poison – Dødsfall på grunn av forgiftning

traits.equip_trait Ghost_Frozen – Gjør om simmen til et spøkelse om vedkommende dødde i kaldt vær

traits.equip_trait Ghost_Overheat – Dødsfall på grunn av overoppheting

Når noen dør kan man trykke på Shift og klikke på mannen med ljåen og få han til å bli med i familien din. Du kan nå spille som mannen med ljåen.

Hvordan jukse i «The Sims 4»: redigering av folk og objekter

Bilde: EA

Etter at man har aktivert «testingcheats true»-koden er det også en god idé å aktivere muligheten til å manipulere ferdighetene til simmene ved å skrive inn «cas.fulleditmode» i juksekonsollen. Dette gjør at man kan redigere både objekter og simmer.



For å redigere ting på PC må man holde inne Shift og deretter trykke på simmen eller objektet en vil redigere. Hvis du spiller på PS4, trykk og hold inne O, så trykk X, deretter trykk på objektet eller simmen du vil redigere. Bruker man Xbox One holder man inne B, trykker så A, deretter klikker på simmen eller objektet.

Det å klikke på en person i spillet gjør at man kan redigere attributtene (rent bortsett fra navn og «genetiske» trekk), man kan nullstille, legge til vedkommende til en familie, man kan redigere motivene, sinnsstemningen og man kan sette motiver til å være enten dynamiske eller statiske.



Klikker man på et objekt kan man flytte på det, og man kan også gjøre skitne objekter rene (eller omvendt.)



Klikker man på postkassen får man muligheten til å nullstille denne.



Klikker man på bakken kan man teleportere simmer til området det er snakk om.

Hvordan jukse i «The Sims 4»: juks med forhold

Bilde: EA

Skriver man inn en av de følgende kodene i juksekonsollen aktiverer man en av de følgende forandringene.



«modifyrelationship (fornavnet til person nummer én) (etternavnet til person nummer én) (fornavnet til sim nummer to) (etternavnet til sim nummer to) (nummer) Friendship_Main» – dette vil øke eller senke vennskapet mellom de to simmene. Nummeret er et prosenttall. For å senke legger man til et minustegn foran tallet.



«modifyrelationship (fornavnet til person nummer én) (etternavnet til person nummer én) (fornavnet til person nummer to) (etternavnet til person nummer to) Romance_Main» – dette vil øke eller senke romansenivået mellom de to simmene. Nummeret er et prosenttall. For å senke legger man til et minustegn foran tallet.

Hvordan jukse i «The Sims 4»: diverse juksekoder

Bilde: EA

Skriv en av de følgende kodene inn i juksekonsollen for å aktivere en av de følgende forandringene.

motherlode – 50 000 Simoleons

kaching/rosebud – 1000 Simoleons

FreeRealEstate [on/off] – Skriv inn når man er i nabolagskjermen, og alle hjemmene blir gratis

fire.toggle [on/off] – Slå av og på muligheten for brann

Death.toggle – Slå av og på dødsfall

resetSim [FirstName] [LastName] – Tilbakestiller simmer

headlineeffects[on/off] – Gjemmer alle snakke- og tankebobler

households.autopay_bills – Betaler regninger automatisk

ui.dialog.auto_respond – Gjør dialogvalg automatisk

aspirations.complete_current_milestone – Gjør ferdig den største ambisjonen

careers.demote[name of career] – Gå ned et nivå på jobb

careers.promote[name of career] – Gå opp et nivå på jobb

careers.remove_career[name of career] – Avbryter karriere

crafting.shorten_phases – Gjør at man lager ting raskere

sims.fill_all_commodities – Fyll alle søylene for en person

stats.fill_commodities_household – Fyll alle søylene for alle personene i et hus

sims.modify_funds [amount] – Legg til en viss mengde penger

sims.remove_all_buffs – Fjerner alle såkalte moodlets

sims.spawnsimple[number of Sims desired] – Legg til en viss mengde simmer

sims.give_satisfaction_points[number of points desired] – Gi fornøyelsespoeng til simmer

bb.moveobjects – Flytt på objekter