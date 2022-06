Cilic vs. Ruud: Slik ser du French Open 2022-semifinalen på nett, uansett hvor du befinner deg

(Image: © Tnani Badreddine/DeFodi Images via Getty Images & Mine Kasapoglu/Anadolu Agency via Getty Images)

Marin Cilics uventede gjenoppstandelse har vært et av de mest interessante aspektene ved French Open i år, som ellers ikke har manglet spenningsmomenter – at 23 år gamle Casper Ruud fortsetter å gjøre det skarpt er selvsagt svært artig, sett med norske øyne. Spenningen var til å ta og føle på i matchene til de to tidligere i uken, men blir det Cilics lidenskapelige server eller Ruuds analytiske spill som vil utgjøre forskjellen når de møter hverandre for første gang i Roland-Garros? Les videre for mer informasjon om hvordan du ser Cilic vs. Ruud på nett, uansett hvor du befinner deg.

Mange tennis-fans trodde Cilics beste dager var forbi, men 33-pringen har i det siste vist samme gode form som gjorde at han gikk seirende ut i US Open, og kom seg til finalen i Wimbeldon og Australian Open under sin storhetstid.



Kroaten slo til med hele 33 serveess mot Andrey Rublev i hans seneste match, der han også viste at han brenner minst like mye for sporten nå som han gjorde tidligere. Han klarte også å utmanøvrere verdenstoer Daniil Medvedev, men det er mange som mener han kan få større problemer i møte med Ruuds delikate spill.

Nordmannen er god i forsvar, og hvis han klarer å håndtere Cilics banebrytende server er det rimelig å anta at Ruuds smarte spill vil føre til nok løpstid for kroaten. Casper har også vist at han klarer å holde roen, selv når det stormer rundt ham, som for eksempel mot Holger Rune for bare et par dager siden.



Dette blir tredje gang de to møtes, der de to foregående matchene gikk til Ruud, men Cilic har et moment det er vanskelig å ignorere akkurat nå. Slik ser du Cilic vs. Ruud på nett og French Open 2022, uansett hvor du befinner deg.

Slik ser du Cilic vs. Ruud hvis du befinner deg i utlandet

Nå som reiserestriksjonene fires på over store deler av verden er det ikke umulig at du i løpet av French Open 2022 kommer til å befinne deg utenlands, hvilket i praksis betyr at det kan bli vanskelig å få tilgang til tennissendingene slik du er vant med hjemme. Ingen grunn til panikk! Selv om geoblokkering fører til at du ikke kan nyte norske French Open-strømmer utenfor EU/EØS, så finnes det en løsning.



De digitale grensene kan forseres hvis man bruker en VPN-tjeneste – dette er supersmart programvare som lar deg bestemme hvor enheten du bruker til strømming skal befinne seg i verden, i alle fall sett utenfra. Dette lar deg reise verden rundt, samtidig som du får tilgang til norske sendinger – og det er slett ikke vanskelig å bruke en VPN-tjeneste.

Ta i bruk en VPN-tjeneste for å se Premier League, uansett hvor du befinner deg i verden.

Slik bruker du en VPN for å se Cilic vs. Ruud

Det er såre enkelt å bruke en VPN-tjeneste for å få tilgang til norske strømmetjenester når du befinner deg i utlandet. Det hele gjøres på følgende vis:

1. Last ned og installer VPN-programvaren – vår testvinner er ExpressVPN

2. Kople deg til en passende server – åpne VPN-applikasjonen, velg så en geografisk lokasjon du vil kople deg til (Norge, i dette tilfellet.)

3. Gå inn på strømmetjenesten og bruk enheten som vanlig – gå inn på den aktuelle appen og bruk den slik som du ville ha gjort det hjemme i stua.

Slik ser du Cilic vs. Ruud: strøm French Open-tennis i Norge