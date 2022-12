Få en fin familietid i romjulen

Lek sammen med barna! Få en fin familietid i romjulen ved å legge vekk mobilen, skru av TV, la oppvasken stå, og finn på noe gøy sammen med de minste. Det beste barn vet er når foreldrene blir med på leken!

Vi gir deg tips til forskjellige aktiviteter du kan gjøre med dine kjære små i romjulen.

Gratis lek

Her går vi for klassikerne som ikke koster deg noen ting, annet enn tid og kanskje noen forbrente kalorier:

Sisten

Gjemsel

Kortspill

Brettspill

Tegne sammen

Bygge snømann

Bygge snøborg

Snøballkrig

Lage snølykt

Kappløp i snøen (her går kaloriene)

La barna pakke deg inn i snø (husk varme klær)

Gjør leken enda mer spennende

Vi har funnet de morsomste lekene hos Lekia.no (Åpnes i ny fane), her kan du ta leken til et høyere nivå! Alle lekene er aktiviteter du kan gjøre sammen med barna, så her blir det læring, samhold og moro!

(Åpnes i ny fane) PLUS-PLUS, BASIC, 100 DELER. 99,90 hos Lekia (Åpnes i ny fane) Dette basis-produktet inneholder 100 Plus-Plus brikker. Fargmiksen består av blå, grønne, røde, gule, lilla, orange, brune, grå, hvite och sorte brikker. Bygg akkurat det du vil, det er bare din egen kreativitet som setter grenser. Produktet er kompatibelt med alle andre produkter fra Plus-Plus. Finn alle Plus-plus-variantene her (Åpnes i ny fane)

(Åpnes i ny fane) FLUSHIN FRENZY - 399 kr hos Lekia (Åpnes i ny fane) Flushin Frenzy er et spill som garanterer mye latter og en morsom spilletid!

Terningene viser hvor mange ganger du kan rengjøre toalettet ved hjelp av sugepluggen.

Når bæsjen flyr ut av toalettet, bør du være den første spilleren som tar tak i den. Klarer du å fange den i luften, tjener du to brikker!

Spilleren som tjener flest brikker, vinner. For 2-4 spillere, fra 5 år.

(Åpnes i ny fane) NERF, DINOSQUAD STEGOSMASH - 174,50 kr hos Lekia (Åpnes i ny fane) Slå deg i lag med legendariske dinosaurer og bli medlem av DinoSquad! Bruk den ekstraordinære dinosaurkraften og ta fart inn i fantastiske eventyr! Hold stand som en pilskytende beskytter med denne Nerf DinoSquad Stego-Smash-blasteren!

(Åpnes i ny fane) NEBULOUS STARS, GLITTER PUZZLE, ECLI (1000 BITER) - 299,90 kr hos Lekia (Åpnes i ny fane) Se Magic Nebulous Stars -karakterene dukker opp ett stykke om gangen! Puslespillene er glitret for en strålende effekt!

(Åpnes i ny fane) TILBUD! FUSION, FIGHTING ROBOT 2 PACK, 20CM: 799 kr 599 kr hos Lekia (Åpnes i ny fane)

Robotfighter 2 pack som sloss mot hverandre med håndkontrollen du styrer. Robotene er ca 20 cm. 4xAA batterier er ikke inkludert. Fra 5 år

(Åpnes i ny fane) TILBUD! SPY AGENT CODE MISSION, INTERPHONE SP CENTRAL: 449 kr 399 kr hos Lekia (Åpnes i ny fane)

Kontakt din agent følgesvenn med denne spennende interphone-stasjonen. Utvalget er ca 300 meter på frekvensen 462 MHz. 2 Walkie talkies og en basestasjon er inkludert. Fra 6 år.

Om du blir lei, knus barna!

Søte barn må også settes på plass en gang i blant.

(Åpnes i ny fane) MONOPOLY CLASSIC - 449 kr hos Lekia (Åpnes i ny fane) Monopol Brettspill er det klassiske spillet om rikdom og eiendommer. Dette er spillet som er så populært at det eies av flere millioner familier over hele verden. Nå kan du unne deg denne helt spesielle utgaven av verdens mest berømte spill og la dine mest fantastiske drømmer bli til virkelighet. Med de helt nye spillbrikkene kan du blant annet velge mellom en and, dinosaur eller pingvin.

