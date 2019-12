Julegavetips til Xbox-gamere

Gamere kan det være vanskelig å kjøpe julegaver til. Det er ikke lett å få oversikt over hvilke spill de vil sette pris på, og hvilken type tilbehør som vil kunne glede dem mest.

Derfor har vi laget denne gaveoversikten med Xbox-gaver som passer til helfrelste eller ferske gamere. Hvis du ikke har funnet inspirasjonene, og tiden er i ferd med å løpe ut, har du kommet til rett sted.

I denne julegaveguiden finner du konsollpakker, tilleggsutstyr til Xbox, spill og til og med noen ikketeknologiske produkter fra de fremste produsentene av Xbox-spill. Nå kan du ble helten på julaften!

Xbox One X 1TB med Battlefield

Oppgrader til konsollenes gudfar

Støtte for 4K og HDR

Leveres med mange spill

Ganske dyr

Mens Sony har kommet på markedet med sin oppgraderte PlayStation 4 Pro, har Microsoft brukt tid på å lansere den imponerende oppgraderingen Xbox One X. Med støtte for 4K, HDR og gjennomgående forbedringer av både ytelse og visuelle kvaliteter, er det en åpenbaring å spille hvilket som helst av dine Xbox-spill på en Xbox One X.

Denne pakken inkluderer Deluxe-versjonen av DICEs skytespill med flerspillermodus, Battlefield V, og dessuten en utgave av Battlefield 1943. Førstnevnte tar seg fantastisk ut på Xbox One X.

Xbox One S 1TB

Full guffe på Xbox

Full HDR-støtte

Spiller 4K Blu-ray

Ikke like sprek som Xbox One X

Hvis du ikke har lyst til å bruke masse penger på den oppgraderte versjonen av Xbox One, kan du kanskje heller møte fremtiden på halvveien? Da kjøper du heller den slankere, men likevel imponerende kraftige Xbox One S. Selv om den ikke kan skilte med de utvidede egenskapene til den største av søsknene, støtter likevel Xbox One S HDR. Dermed får nyere utgaver av spill som Forza og Halo forbedrede kontraster og detaljer (hvis TVen støtter dette, naturligvis).

Xbox Design Lab spesialtilpasset kontroll

Skaff deg en personlig kontroll

Enormt antall muligheter

Lett å designe på nettet

Dyrere enn en vanlig Xbox One-kontroll

Microsoft har i flere år kommet med periodiske lanseringer av nye, stilige kontroller for å markere og knytte seg til lanseringene av noen av de største spillene for konsollen. Og av og til har du lyst til å bruke utstyr ikke alle andre har. Hva med et design som er 100 % tilpasset den som skal bruke kontrollen? Det er her du får hjelp fra Xbox Design Lab.

Det er veldig enkelt. Bare gå inn på siden til Design Lab, velg farger til forside og bakside, og deretter til knappene. Du kan også velge et preg/gravering som reflekterer brukerens preferanser. Det finnes også massevis av forhåndsdesignede temaer.

Du finner den hos Xbox Design Lab.

Hyperkin Duke-kontroll

Et gjenoppstått klassisk design

Et retrodesign inspirert av den opprinnelige Xbox

Introskjerm på selve kontrollen

Fremdeles en klumpete kontroll

Det er rart hvordan nostalgi kan få folk til å glemme at de har latterliggjort noe de nå har begynt å like. Et eksempel er den rosa kontrollen som markerte at «Duke», den altfor store kontrollen som ble levert med den aller første Xbox i 2001, var tilbake. Den er blitt oppgradert for å kunne brukes med Xbox One og Windows 10 PCer. Den nye versjonen er skapt av staben hos Hyperkin.

Tross størrelsen er den faktisk behagelig å bruke. Med de presise analogspakene, de berømte sorthvite knappene foran og en skjerm i midten som viser den første oppstartsanimasjonen til Xbox, er Duke et stykke spillhistorie det også er flott å bruke i dag.

Xbox Game Pass-abonnement

Som Netflix, bare for spill

Et stadig voksende bibliotek med eksklusivt innhold og flerplattformspill

Mange nye spill

Abonnementet må opprettholdes for at spillene skal beholdes

Abonnementstjenester har fullstendig forandret vår tilnærming til passive medier. Det var dermed bare et spørsmål om tid før denne revolusjonen også grep om seg innenfor interaktive medier. På samme måte som PlayStation Now, EA Play og flere andre plattformer tilbyr Xbox Game Pass et av de største og mest tilgjengelige spillbibliotekene vi har sett så langt.

Du kan tegne abonnement for alt fra en måned til ett år. Utvalget av spill strekker seg over hele Xbox-historien. Med Game Pass får du eksklusive godbiter og noen av de aller største nye spillene, fra første dag. Få gaver har større omfang enn denne.

(Image credit: Respawn Entertainment )

Star Wars Jedi: Fallen Order

Et populært Xbox-spill fra 2019

Flott kampspill

Tro mot filmene

Tam historie

Hvis du følger med på lanseringene av videospill, kan du umulig ha gått glipp av Star Wars Jedi: Fallen Order. Dette er et av de beste Star Wars-spillene som er utgitt de senere årene. Det er en flott åndelig slektning av svært populære spill som Dark Souls og Bloodborne.

Dette spillet ble lansert i oktober 2019, og er dermed temmelig nytt. Det gjør det ganske sannsynlig at vedkommende du vurderer å kjøpe denne gaven til ikke allerede har spillet.

Seagate 4TB Game Drive for Xbox

Skaff litt ekstra plass. Det er det alltid bruk for.

Enkel i bruk

Kompakt format

Ganske dyr

Det er fort gjort å fylle opp lagringsplassen på en Xbox. Selv en harddisk på 1TB som på Xbox One X. Størrelsen på nedlastede filer øker stadig, og med lite plass er det vanskelig å få lastet ned og spilt nye spill.

Derfor kan det være nyttig med den ekstern lagringsenhet. 4TB Seagate Game Drive er et godt valg. Her får du haugevis av ekstra lagringsplass i tillegg til den plassen konsollen allerede gir deg. Har du en slik, vil plassmangel være et minne fra fortiden.

Hvis mottageren av denne gaven har en heldigital Xbox One S-konsoll, er det enda viktigere å ha litt ekstra lagringsplass tilgjengelig.

(Image credit: Funko)

Funko Pop! Halo Figure - Master Chief

Funko har kastet seg over en retroinspirert helt

Modell i vinyl

Mer detaljert enn vanlige Funko-figurer

Master Chief er utvilsomt en av de mest ikoniske Xbox-karakterene noen sinne. Og Halo-spillene er noen av de mest populære konsollspillene. Dermed kan kanskje denne Pop! Funko-figuren være en god gaveidé til noen som digger disse spillene.

Pop! Funko-figurer er vanligvis enkle gaver å gi. De er rimelige, og det finnes et bredt utvalg å velge mellom, fra mange ulike spill. Vi har valgt ut Master Chief-figuren her, ettersom den er en klassisk Xbox-karakter, men se deg gjerne rundt etter flere alternativer.

Turtle Beach Recon 50X

Chat på nettet eller kos deg med media med denne komfortable saken.

Lett og behagelig fasong

Mikrofonen er tydelig og fin

Leddene kan bråke litt

Hvis den du kjøper julegaver til er glad i å spille online med andre mennesker, er det en stor sjanse for at vedkommende ville like å ha et eget sett hodetelefoner. Dermed kunne de bedre høre og snakke med andre spillere. Disse hodetelefonene kommer fra det populære merket Turtle Beach. Det har 40 mm høyttalere som gir et tydelige og klare lydsignaler, samt lett tilgjengelige kontroller til mikrofon og lydvolum.

De er lette og behagelige, så du blir ikke sliten av å ha dem på under lange spilløkter. Sammenlignet med flere av de eksklusive modellene er de også ganske rimelige. Komfort og pris er to av de viktigste faktorene når det gjelder hodetelefoner for gamere. Det er flott at Turtle Beach leverer på disse punktene.