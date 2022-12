Techradars julekalender 2022: gavetips og tilbud

Techradars julekalender 2022: vi gir deg julegavetips og gode tilbud - hver dag!

Nå er julen like om hjørnet, og flere av oss har begynt å tenke på gaveinnkjøpene. Er du ofte i tvil, og kan trenge et tips eller to? Eller vil du kanskje slå til på noen gode tilbud som dukker opp i desember? Vi åpner en luke hver dag og gir deg forhåpentligvis inspirasjon, kanskje noen tips og et par-tre gode tilbud!

Her finner du litt av hvert, hver dag frem til jul!

God jul!

Hilsen Techradar

Techradars julekalender 2022

Luke 1 – ta vare på minnene i retrostil med Polaroid Go

Polaroid Go gir deg stilige bilder fra flotte julestunder (Image credit: Future)

Jula er full av gode øyeblikk og fine stunder, så hvorfor ikke ta vare på minnene på gamlemåten? Med polaroidbilder kan du også bruke bildene som julepynt: Heng dem på julegrana, på veggen eller still dem ut i bokhyllen.

Man får ikke så mange rimelige kameraer som er nusseligere enn Polaroid Go. Det kompakte, retropregede huset har bare noen få, men enkle kontroller, i selskap med en nyttig, digital bildeteller.

De små, utskrevne bildene er på størrelse med kredittkort, og det blir kanskje litt vel smått. Men pastelltonene og det imponerende detaljnivået gir dem en spennende retrostil. Det finnes noen enda billigere alternativer, og filmpåfyll kunne ha kostet mindre, men dette kameraet er uansett en utrolig morsom innfallsport til instant-foto.

Les vår test av Polaroid Go (Åpnes i ny fane) på engelsk