Juletilbud på Xbox Series X 2022

Det lønner seg å gjøre litt research når det gjelder spill og tilbehør, og dessuten være forberedt hvis det skulle dukke opp en konsoll. Det er også verdt å ha en utfyllende liste, slik at du i hvert fall kan snappe opp noe av det du er interessert i.

Den heldigitale plattformen er en god måte å spare penger på. Den glimrende tjenesten Game Pass gir deg umiddelbar adgang til et enormt spillbibliotek for en lav, månedlig abonnementspris. Her finner du alt fra «AAA»-spill til uavhengige publikumsfavoritter.

Du kan også vurdere et Xbox Game Pass Ultimate, der du får Xbox Live Gold og Xbox Cloud Gaming. Her får du det samme flotte utvalget av spill, i tillegg til at du kan spille dem på mobil og nettbrett.

Nedenfor finner du noen av forhandlerne som har flest tilbud på alt som har med Xbox å gjøre.