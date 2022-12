Juletilbud på trådløse ørepropper 2022

Trådløse ørepropper et en av de typene produkter vi forventer å se aller flest tilbud på under julesalget (Åpnes i ny fane), så hvis du er ute etter nye propper til trening, til pendling eller bare til bruk når du gjør husarbeid, så har du kommet til riktig sted. Her samler vi nemlig alle de beste tilbudene etter hvert som de dukker opp, og tilbudene renner inn – dermed kan du sikre deg billige trådløse ørepropper.

Dermed kan det være lurt å følge med hvis du vil være sikker på at du ikke går glipp det beste tilbudet på akkurat de proppene du vil ha, og det kan du gjøre ved å komme tilbake til denne siden med jevne mellomrom.

Juletilbud på trådløse ørepropper

Beste juletilbud

Sony WF-1000XM4 (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 2 265 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

SoundMAGIC E11BT (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 599 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Bose QuietComfort Earbuds (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 1 890 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Jabra Elite 85t (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 1 390 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Beats PowerBeats Pro (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 3 190 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Sennheiser CX True Wireless (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 790 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Sony WF-SP800N (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 1 406 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Apple AirPods (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 893 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Apple AirPods Pro (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 2 490 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Samsung Galaxy Buds Pro (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 1 511 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Sony WF-SP800N (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 1 406 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Sony WF-1000XM3 (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 1 397 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Beats Studio Buds (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 1 590 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Bose SoundSport (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 1 490 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Sony LinkBuds (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 990 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Juletilbud: Hva vi forventer oss

(Image credit: TechRadar)

Trådløse ørepropper pleier å være blant produktene som får de største avslagene under julesalget, og du kan regne med å se tilbud på propper fra de store produsentene som Apple, Sony, Bose og Sennheiser.

Hvor finner man de beste tilbudene på trådløse ørepropper?

Etter å ha fulgt julesalget år etter år, så er det absolutt noen som utmerker seg med de beste tilbudene på ørepropper. Komplett og Elkjøp er blant de som kjører de største kampanjene, og det er helt klart lurt å sjekke innom dem.

Samtidig er også HiFi-Klubben blant dem som gjerne har ørepropper som en del av sitt julesalg, og der kan det dukke opp tilbud på kvalitetsprodukter fra både Sony, Bowers & Wilkins og Bang & Olufsen til en betydelig lavere pris enn normalt.

Tips til kjøp av ørepropper under julesalget

(Image credit: Bose)

Vi i TechRadar er kresne på trådløse ørepropper, og vi har testet haugevis av dem siden de begynte å bli populære for 5-6 år siden. Dermed kan du stole på at vi vet hva vi snakker om.

Det første du bør gjøre er å tenke over hva som er viktig for deg i et par ørepropper. Er du spesielt opptatt av lydkvalitet, er det god passform som er aller viktigste eller er du nødt til å ha god batterilevetid? Du bør også tenke over om du skal bruke dem til trenging – da må de jo sitte godt fast i ørene – mens pendlere kan ha god nytte av aktiv støydemping så man slipper å høre all støyen fra toget og skravlende medpassasjerer.