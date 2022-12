Juletilbud på mobiler 2022

Julesalget er en god mulighet til å få fatt i en rimelig mobiltelefon – uansett om du måtte foretrekke Apple eller Android. Det følgende er en guide som viser deg årets juletilbud på mobiltelefoner, her kan du finne din nye telefon til best mulig pris.

Sjekk gjerne innom med jevne mellomrom for å få med deg de seneste tilbudene.

Juletilbud på mobil

Apple

iPhone 14 10 990 kr

iPhone 14 Pro 13 990 kr

iPhone 14 Pro Max 15 490 kr

iPhone 13 Mini 7 890 kr

iPhone 13 Pro 12 290 kr

iPhone 13 Pro Max 13 490 kr

iPhone SE 2022 5 290 kr

iPhone SE 4 999 kr

Samsung

Samsung Galaxy S21 Ultra 12 924 kr

Samsung Galaxy S21 Plus 11 690 kr

Samsung Galaxy Z Fold 3 14 722 kr

Samsung Galaxy Z Flip 3 6 990 kr

Andre merker

OnePlus 10 Pro 8 790 kr

OnePlus 9 Pro 6 444 kr

Google Pixel 7 Pro 9 490 kr

Google Pixel 7 6 990 kr

Google Pixel 6 Pro 7 478 kr

Google Pixel 6 5 638 kr

Xiaomi 12 Pro 6 815 kr

Xiaomi 12 5 990 kr

Realme GT 2 6 003 kr

Oppo Find X5 Pro 10 919 kr

Xiaomi Redmi Note 11 2 315 kr

Realme 8 5G 4 387 kr

Realme 8 2 939 kr

Asus ROG Phone 5 10 987 kr

Black Shark 3 3 990 kr

Doro 8080 2 549 kr

Merk at verden fortsatt er i en periode med komponentmangel, noe som også gjelder innen produksjon av mobiltelefoner, så det kan være lurt å slå til tidlig om du er redd for å måtte vente ekstra lenge på din nye telefon.



Er du av typen som foretrekker å gjøre mer research i forkant? Ta en titt på våre lister over de beste mobiltelefonene på markedet (Åpnes i ny fane). Du kan for eksempel lete blant årets beste kameramobiler (Åpnes i ny fane), eller de beste telefonene til gaming (Åpnes i ny fane) – her finner du også lenker til mer inngående tester.

3 nyttige tips hvis du vil kjøpe mobil til jul

1. Ta deg tid til research



Begynn med å lese deg opp på de ulike mobiltelefonene som kan være aktuelle for å begrense antallet alternativer – vår liste over de beste mobilene i 2022 (Åpnes i ny fane) er et utmerket utgangspunkt. Det er alltid bra å ha en viss oversikt over hva som finnes på markedet, slik at du kan være kjapp på labben når det rette tilbudet dukker opp. Hvis du ønsker mer inngående informasjon om de ulike modellene kan du finne en rekke tester på denne siden (Åpnes i ny fane).

2. Vær forberedt på å måtte bytte



Hvis du er ute etter de aller beste tilbudene på mobiltelefoner under julesalget kan det være at du enten må binde deg til et abonnement, eller at du får et bedre tilbud hos en annen operatør (eller med et annet operativsystem enn du er vant med.) Hvis du holder deg fleksibel er sannsynligheten større for at du råker på et skikkelig kupp.

3. Sammenlign priser



Dette er selvsagt alltid relevant, men når det er salg er det ekstra viktig å ha en viss oversikt over prishistorikken til de enkelte modellene. Hvis du eksempelvis er ute etter å kjøpe en viss telefon fra Elkjøp eller Komplett, så bør du ta en titt på hva modellen koster før salget starter. Det kan hende at den plutselig blir billigere noen dager i forkant, eller at prisen under julesalget ikke er så mye rimeligere enn det den har vært tidligere. Det finnes også prisverktøy med historikk som går flere år bakover i tid, slik at man slipper å gå på limpinnen. Har man oversikt over prisen, så blir det enklere å finne ut hvorvidt tilbudet faktisk er bra.

Om du vil ha mer informasjon kan du lese våre tester av de seneste modellene (Åpnes i ny fane), samt våre andre artikler om mobiltelefoner (Åpnes i ny fane).



