Juletilbud på MacBook 2022

Juletilbud på Mac

Her samler vi alle juletilbudene på MacBook og alt du trenger å vite om årets desember-salg. Artikkelen oppdateres løpende, så merk av siden og kom tilbake med jevne mellomrom, slik at du får med deg alle tilbudene.

Alt om julesalget 2022 (Åpnes i ny fane) : Her får du full oversikt over tilbudene

Juletilbud på Mac

Dagens beste MacBook-tilbud

MacBook Pro 13" M2 er en suveren laptop. (Image credit: Future)

Nedenfor finner du de beste tilbudene på noen av våre favorittmodeller, samt de aller nyeste modellene.

Apple MacBook Pro (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 11 047 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Apple Macbook Pro 13 (2022) (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 16 999 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Apple MacBook Air (M2, 2022) (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 18 490 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Apple Macbook Air (M1 2020) (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 12 990 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Apple MacBook Pro 16-inch (2021) (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 29 490 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Apple Macbook Pro 13" (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 16 227 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Apple Macbook Pro 14-inch (2021) (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 23 490 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Tilbehør

Juletilbud på MacBook: vanlige spørsmål

Hvor finner man de beste juletilbudene på MacBook? Enkelte har bedre juletilbud enn andre. Det er lurt å sjekke ut tilbudene hos de store forhandlerne, for eksempel Elkjøp, Power og Komplett.no, men også andre forhandlere kan overraske med gode tilbud på MacBook Air og MacBook Pro. Vi samler naturligvis årets beste tilbud her, men hvis du vil begi deg ut på din egen tilbudsjakt anbefaler vi deg å ta en titt på forhandlerne nedenfor.

Elkjøp (Åpnes i ny fane)

Komplett.no (Åpnes i ny fane)

Power (Åpnes i ny fane)

NetOnNet (Åpnes i ny fane)

Proshop (Åpnes i ny fane)

Eplehuset (Åpnes i ny fane)

5 tips når du kjøper en MacBook

Av og til kan det være vanskelig å avgjøre hvor gode juletilbudene på MacBook er, ettersom du må ta hensyn til spesifikasjonene til de ulike enhetene. Det første du må tenke på, er at det finnes to slags MacBook-serie, som egner seg for ulike typer brukere.

1. Finn ut hvilken modell du trenger – MacBook Pro eller MacBook Air

Hvis du tar en titt på spesifikasjonene til MacBook Pro og fjorårets MacBook Air kan de ved første øyekast se ganske like ut. Begge har M1-prosessor, åttekjernet grafikkprosessor, lignende Retina-skjermer og man får for eksempel 16 GB RAM og 2 TB SSD-lagring.

Den første umiddelbare ulikheten er tykkelsen. MacBook Air er tynnere og mangler vifte. Det gjør den enda mer bærbar og stillegående. Viftene til MacBook Pro gjør at den avgir lyd, men den aktive avkjølingen gjør også at maskinen kan kjøres hardere.

Hvis du trenger en hverdagsmaskin, kan du se etter juletilbud på MacBook Air. Hvis du derimot har planer om å kjøre programmer som Adobe Photoshop eller Adobe Illustrator, velger du MacBook Pro. Det samme prinsippet gjelder for de Intel-baserte modellene.

2. Ikke vent deg noen store prisavslag

Vi får trolig se noen gode juletilbud på MacBook i år, men vi tror ikke at de vil gi deg hakeslepp. Det kan hende vi får se avslag på så mye som 15 % på enkelte modeller, men dette kan likevel bety en god besparelse på en av de dyrere modellene.

3. Vurder å registrere deg for AppleCare

AppleCare for en MacBook ikke akkurat billig, men du vil angre på at du ikke har registrert deg hvis det skulle skje noe med din nye, dyre maskin. Når du ser et tilbud, kan du ta med kostaden for AppleCare i beregningen. Dette kan påvirke hvilken modell du kjøper.

4. Kjøp fra kjente forhandlere

Hvis du skal kjøpe en MacBook i forbindelse med julesalget, er det lurt å velge en kjent forhandler og være forsiktig med navn du ikke kjenner til. Hos de mindre etablerte forhandlerne kan tilpassede enheter oppføres som nye, og selv om de er ubrukte, mister ny likevel garantien som ellers følger med nye enheter.

5. Sjekk TechRadar etter de nyeste juletilbudene

Vi i TechRadar vet hvordan et godt tilbud ser ut, og vi oppdaterer artiklene våre fortløpende for å kunne gi deg årets beste tilbud på MacBook. Merk av siden og kom tilbake for å se de seneste nyhetene.