Juletilbud på GoPro-kameraer 2022

GoPro lanserte nylig sin mest allsidige modell så langt – GoPro Hero 11 Black (Åpnes i ny fane) – og selv om denne varianten er splitter ny har enkelte forhandlere valgt å senke prisen under salgene allerede i år. De helt store avslagene har vi dog funnet blant de eldre modellene.

Det finnes mange imponerende actionkameraer der ute, blant andre DJI Action 2 og Insta360 One R. Men ettersom GoPro er fremdeles det ledende merket blant actionkameraer (Åpnes i ny fane). Det skyldes blant annet at modellene deres ofte er de beste i sitt prissjikt, mens eldre modeller som GoPro Hero 9 Black fremdeles har mye å by på.

Nedenfor ser vi nærmere på juletilbudene på GoPro-kameraer.

Dagens beste tilbud på GoPro

De beste juletilbudene på GoPro-tilbehør

Tips for å kjøpe et GoPro-kamera

Det store antallet GoPro-kameraer og deres svært likelydende navn kan gjøre det vanskelig å velge det rette. Derfor har vi satt opp denne kjappe guiden til å velge det rette kameraet til dine behov.

GoPro-modellene skiller seg først og fremst fra hverandre når det gjelder egenskaper og fotomodi, og ikke i særlig grad når det gjelder det robuste. Helt siden lanseringen av Hero 5 Black i 2016 har alle GoPro-modellene vært vanntette ned til 10 meter uten etui. Hvis dette er din fremste prioritet, kan godt en eldre modell tjene dine behov – og spare deg litt penger.

Men GoPro-modellene gjør av og til store kvalitetsmessige sprang, mens modellene imellom byr på trinnvise oppgraderinger. De senere årene har GoPro Hero 11 Black og Hero 10 Black budt på store fremskritt.

Burde jeg kjøpe et GoPro med abonnement?

Siden fjorårets salg, har GoPro budt på store prisavslag på sin eksisterende rekke av actionkameraer når man kjøper dem sammen med en GoPro Subscription. Dette kompliserer beslutningsprosessen en smule. Er det ulemper knyttet til kjøp av abonnementer?

For det første er ikke rabattene like omfattende som de kan synes, ettersom prisen for toppmodellene er økt med 10–15 % de senere årene.

Abonnementet byr uansett på sine fordeler, og vi vil absolutt anbefale deg å velge dette hvis du kjøper et kamera av 2022-årgang. Du kan uansett avslutte abonnementet før det fornyer seg automatisk etter ett år.

(Image credit: GoPro)

En annen grunn til å velge abonnementet, er at det byr på noen nyttige fordeler. Her får du for eksempel ubegrenset skylagring til alle opptakene dine (i originalkvalitet), store prisavslag på GoPro-tilbehør, erstatning av ødelagte kameraer (mot et beskjedent beløp), muligheten til å sette opp lenker til direktestrømming og alle de supre funksjonene til redigeringsappen GoPro Quik.

Med alle disse fordelene, og med tanke på at et GoPro-abonnement i seg selv koster 489 kr. i året, er det virkelig verdt å vurdere dersom du vurderer å kjøpe GoPro Hero 11 Black, GoPro Hero 10 Black, Hero 9 Black, Hero 8 Black eller Max. Abonnementet fornyes automatisk, og du kan bestemme deg for å avslutte det manuelt.

Her finner du GoPros egne tilbud (Åpnes i ny fane).

Hvor finner man de beste juletilbudene på GoPro? På denne siden vil du finne alle de beste juletilbudene på GoPro-kameraer, slik at du slipper å lete etter dem. Nedenfor har vi uansett ført opp forhandlerne som ofte har gode GoPro-tilbud, slik at du selv kan gjøre deg kjent med modellene og prisene:

Elkjøp (Åpnes i ny fane)

NetOnNet (Åpnes i ny fane)

Komplett.no (Åpnes i ny fane)

Proshop (Åpnes i ny fane)

Tilbud på andre actionkameraer

Er du på utkikk etter enda rimeligere actionkameraer? Her finner du de beste tilbudene fra ulike forhandlere: