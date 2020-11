Julegavetips til ham: de beste teknikkdingsene til kjæresten

Black Friday 2020 (Image credit: Future) Du har vel fått med deg at det snart er Black Friday? Årets store shoppingbegivenhet finner sted 27. november, og er en perfekt anledning til å kjøpe inn julegaver til hele familien. Vi i TechRadar vil følge denne kjøpefesten tett og samle de aller beste tilbudene på ett sted, slik at du raskt og enkelt kan få en god oversikt over alt det beste. Klikk her for å komme til vår Black Friday-side.

Trenger du et julegavetips til kjæresten? Da har du kommet til rett sted.

Julen er en perfekt anledning til å vie din kjære litt ekstra oppmerksomhet, og teknikkdingser er noe som ofte er populært hos gutter og menn, uansett om de kommer i form av nyttige og smarte dingser – som smartklokker eller mobiltelefoner – eller dingser til underholdning og moro – som spillkonsoller eller høyttalere.

Teknikkens verden vokser seg stadig større, og tilbudet av produkter er stort. Dermed kan det være vanskelig å finne fram i kaoset. Derfor har vi satt opp denne listen over de beste teknikk-gavene til ham, slik at julehandelen din forhåpentlig blir litt enklere å håndtere. Her finner du både underholdende gaveideer (for eksempel spillkonsoller) og nyttige og produktive gaver til trening eller jobb (som mobiler og smartklokker).

Nå er det ikke lenge til julaften, om du ennå ikke har kommet på en passende julepresang til kjæresten, har du kommet til riktig sted. Vi har satt sammen en liste med noen virkelig gode tips til julegaver til kjæresten, og vi håper du finner inspirasjon her.

Se listen nedenfor over de beste julegavetipsene til ham.

Vil du gjerne ha flere julegavetips til noen som betyr mye for deg? Da håper vi at noen av våre lister kan hjelpe deg:

Julegavetips til henne

Julegavetips til pappa

Julegavetips til mamma

Julegavetips til hele familien

Julegavetips til barna

Julegavetips til ham – Xbox Series X (Image credit: Microsoft)

Xbox Series X Den nye konsollgenerasjonen fra Microsoft. Mål: 15,1 cm x 15,1 cm x 30,1 cm | Vekt: 4,4 kg | Porter: 3 x USB 3.1 Gen 1-port, 1x HDMI 2.1-port | Spilloppløsning: Ekte 4K, opp til 8K HDR, 120 FPS | Minne: 16 GB GDDR6 med 320-bits buss | Lagring: 1 TB tilpasset NVME SSD, støtter utvidbar lagring opp til 1 TB 2 997 kr Se tilbud hos Elkjop Betydelig raskere innlasting Støtte for Dolby Vision og Atmos 4K/60fps-spill (støtte for 4K/120Hz) Bakoverkompatibel med stort spillutvalg Det savnes et godt spillbibliotek ved lansering Minimale forbedringer i brukergrensesnittet Kompatibel TV kreves for full visuell opplevelse

Hvis du har budsjettet til det, kommer Microsofts nye spillkonsoll (eller Sonys PS5, som kom på markedet samtidig) garantert til å bli en suksess på julaften for alle gamere. Den er akkurat kommet i hyllene, så du rekker å få den hjem til jul.

Nye Xbox Series X er en svært kraftig spillkonsoll. Kort oppsummert har nye Xbox 8x Zen 2-kjernet vid 3,8 GHz, 16 GB GDDR6-minne og en tilpasset RDNA 2 AMD GPU som gir en prosessorkraft på 12 TFLOPs. Når det gjelder egenskapene til Xbox Series X, har den ray-tracing, superrask SSD og potensielle 8K-funksjoner, samtidig som konsollen er bakoverkompatibel med fire generasjoner av Xbox-spill.

Hvis du har en gaming-interessert kjæreste, er en av årets nye spillkonsoller en perfekt julegave.

Julegavetips til ham – UE Boom 2

UE Boom 2 Den beste Bluetooth-høyttaleren. Vekt: 548 gram | Batteritid: 15 timer | Trådløs rekkevidde: Mer enn 10 meter | Frekvensområde: 90 Hz-20 kHz | Høyttalersystem: To 1,75-tommers membran og to 1,75-tommers x 3 passive høyttalere | NFC: Ja | Aux-inn: Ja | USB-lading: Ja 1 040 kr Se tilbud hos Proshop.no Strålende design Vanntett Robust oppsett av funksjoner Batteritiden er ikke bedre enn for forrige versjon

Elsker kjæresten din musikk? Da er denne Bluetooth-høyttaleren en perfekt julepresang. Den er blant de beste som finnes på markedet for tiden når det gjelder trådløs lyd, og den er både holdbar og værbestandig. Dermed er den perfekt å ta med seg både på stranden, eller i skibakken, siden vi tross alt er på vei inn i vinteren.

Les vår test av UE Boom 2.

Julegavetips til ham – Razer Phone 2

Razer Phone 2 Strålende på spill, ordinær til det dagligdagse Slippdato: Oktober 2018 | Vekt: 205 g | Mål: 158,5 x 78,9 x 8,5 mm | OS: Android 8.1 Oreo | Skjermstørrelse: 5,72" | Oppløsning: 2 560 × 1 440 | Prosessor: Snapdragon 845 | RAM: 6 eller 8 GB | Internminne: 64 eller 128 GB (opptil 1 TB med kort) | Batteri: 4 000 mAh | Baksidekamera: 12 MP f/1,75 vidvinkel / 12 MP f/2,6 telefoto | Frontkamera: 8 MP f/2,0 Dagens beste tilbud på Razer Phone 2 og Razer Phone 2 64GB CDON 5 604 kr Se tilbud Toppspesifikasjoner Skjerm med oppdateringsfrekvens på 120 hz Logoen på baksiden lyser i millioner av RGB-nyanser Lite internminne (64 GB) i forhold til prisen Litt lite med 5,72-tommers skjerm

Har du en spillinteressert kjæreste som dessuten kunne trenge en ny mobiltelefon? Razer Phone er en kraftig mobil med en tung slagside mot gaming. Her får kjæresten en mobil med alle nødvendige funksjoner og muligheten til å spille uten forsinkelser når han er ute på farten. Dette er en perfekt julepresang til både underholdning og kreativitet, noe som virkelig vil bli satt pris på. Den har dessuten en overkommelig pris sammenlignet med andre nyere mobiler på markedet, som for eksempel de nyeste fra Apple.

Les hele vår test av Razer Phone 2.

Julegavetips til ham – iPad Pro 2020 (Image credit: Apple)

iPad Pro 2020 Årets nye iPad. Vekt: 473 gram | Mål: 178,5 x 247,6 x 5,9 mm | OS: iPad OS | Skjerm: 11" | Oppløsning: 2388 × 1668 | Prosessor: A12Z Bionic | Internminne: 128 GB opp til 1 TB | Batteri: Opptil 10 timer | Baksidekamera: 12 + 10 MP 10 990 kr Se tilbud hos NetOnNet Kraftfulle komponenter Har fått støtte for mus Den nye LiDAR-funksjonaliteten er begrenset Kan fremdeles ikke konkurrere med en laptop

Nye iPad Pro 2020 er enda et imponerende nettbrett. Apples nyeste modell byr på en liten oppgradering av kraften, ny kamerateknikk og noen nye funksjoner som også vil bli tilgjengelige for de eldre modellene. Hvis kjæresten din er en Apple-fan som alltid ønsker seg de nyeste produktene fra selskapet, er dette en drømmegave!

Les vårt førsteinntrykk av iPad Pro 2020

Julegavetips til ham – Samsung Galaxy Watch

Samsung Galaxy Watch Den sporty klokken fra Samsung. OS: Tizen OS | Kompatibilitet: Android, iOS | Skjerm: 1.2" or 1.3" 360 x 360 Super AMOLED | Prosessor: Dual-core 1.15GHz | Rembredde: 22 mm eller 20 mm | Intern lagring: 4 GB | Batteri: 4 dager på 46 mm / mindre på 42 mm | Lademetode: Trådløs | IP-vurdering: 50 m | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth 2 529 kr Se tilbud hos Dustin home Imponerende batterikapasitet Nyttig roterende fas Irriterende lader Bixby er ikke veldig bra

Hvis du har en kjæreste som er teknogal, vil han definitivt sette pris på å få Samsung Galaxy Watch til jul. Dette er en storartet smartklokke. Denne modellen byr på en mengde smarte funksjoner innenfor trening og helse, har fire dagers batteritid, et flott brukergrensesnitt og et nydelig design som virkelig får den til å ta seg ut som en klokke. Det finnes også flere modeller av Galaxy Watch du gjerne burde ta en titt på, som for eksempel Galaxy Watch 3 og Galaxy Watch Active 2.

Les vår test av Samsung Galaxy Watch.

