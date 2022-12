Julegavetips: Sony WH-1000XM4 hodetelefoner 2022

Julegavetips: Sony WH-1000XM4 - beste priser

Er du på utkikk etter Sony WH-1000XM4 hodetelefoner? Julesalget er i gang og her har vi funnet de beste prisene på de suverene modellene.

(Image credit: Amazon)

Dagens beste priser på Sony WH-1000XM4

Priser på andre gode Sony-modeller - akkurat nå

Som nevnt ovenfor, kan det nå være lurt å sikre seg Sony WH-1000XM4 til en gunstig pris nå under julesalget. For å komme ordentlig i gang anbefaler vi deg å ta en titt på vår (engelskspråklige) oversikt over de beste hodetelefonene fra Sony (Åpnes i ny fane), slik at du kan se hvilke vi anbefaler.

Sony WH-1000XM5 (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 3 790 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Sony WF-1000XM4 (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 2 265 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Sony WF-1000XM3 (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 1 397 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Sony WF-C500 (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 590 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Sony WH-CH510 Wireless On-Ear Headphones (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 289 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Sony WF-SP800N (Åpnes i ny fane) (Åpnes i ny fane) 1 406 kr (Åpnes i ny fane) Se tilbud (Åpnes i ny fane) Vis flere priser

Tips for å kjøpe Sony-hodetelefoner

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Når du blar deg gjennom prisoversikten på Sonys lytteprodukter, burde du tenke på at mange forhandlere vil forsøke å kvitte seg med gamle enheter de har mange av på lager. Dermed kan det dukke opp tilbud som virker for gode til å være sanne. Hvis et par hodetelefoner ikke har moderne egenskaper som aktiv støyreduksjon eller Bluetooth 5,2, er de sannsynligvis en mye eldre modell, særlig når det gjelder Sony.

Heldigvis gjør Sony det ganske enkelt å identifisere hvilken modell du kjøper. Som nevnt, er Sony WH-1000XM4 arvtageren til den eldre WH-1000XM3. Dette mønsteret gjentar seg med WF-1000XM4, der forgjengeren heter WF-1000XM3. «WH» betegner over ear-modellene, mens «WF» er de trådløse øreproppene.

En hovedgrunn til å kjøpe nye hodetelefoner er egenskaper som aktiv støyreduksjon (ANC), som eliminerer det meste av støyen når du har dem på. Dette er blitt standard for de fleste modellene i våre dager. ANC begynner også å få fotfeste i de trådløse øreproppene. Kommer du over et tilbud på en modell uten ANC, er dette trolig en foreldet modell.

Når det gjelder batteritid er ca. 20 timer godkjent, selv om du også kan vente deg mer av de nyeste hodetelefonene. Både XM4 og XM3 utmerker seg på dette feltet. med 30 timers batteritid med støyreduksjon aktivert, mot 38 timer uten.