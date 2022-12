Julegavetips: PS4 2022 - beste priser

Julegavetips: PS4: Techradars oversikt over tilgjengelighet og priser

Jula er vanligvis en ypperlig periode for alle som er ute etter tilbud på PlayStation 4-konsoller, spill og tilbehør. Komponentmangelen herjer fortsatt, og forhandlerne sliter kontinuerlig med å bygge seg opp et lager av PS5-enheter (Åpnes i ny fane). PS4 er det også mangel på, men det er større sannsynlighet for å finne en ledig PS4-konsoll enn den nyeste versjonen.



PS4 er fortsatt en konsoll det er verdt å satse på. De fleste spill som produseres ender også opp på PS4, og den eksisterende spillkatalogen er enorm. Det finnes også en oppgradert variant i form av PS4 Pro (Åpnes i ny fane).

Julegavetips: PS4 - Vanlige spørsmål

Hvor finner jeg årets beste juletilbud på PS4? Nedenfor finner du en liste over forhandlere som kan finne på å ha interessante tilbud på PS4-produkter. Merk at det per nå er få norske nettbutikker som har selve PS4-konsollen oppført på sine nettsider, men mange har tilbehør og spill. Det kan være noen som har lurt unna et knippe maskiner til julen.

Hva er de beste alternativene til PS4?

Om du ender opp med å ombestemme deg, og går bort fra PS4 og PS4 Pro – eller de ikke er tilgjengelige – så kan det være verdt å ta en titt på markedets beste spillkonsoller (Åpnes i ny fane).



Antallet PS5-, PS5 Digital Edition- og Xbox Series X (Åpnes i ny fane)-enheter på markedet er begrenset, men hvis du er ute etter siste skrik kan det være verdt heller å fokusere på disse under julesalget. Og hvis du nøyer deg med en Xbox Series S, så finnes det helt klart muligheter (disse finnes det mange av på lager akkurat nå.)



Hvis du derimot ikke trenger det aller seneste er det Xbox One S, Xbox One X og Xbox One S All-Digital du bør se etter, men forrige generasjon fra Microsoft er det også dårlig med på markedet akkurat nå. Det kan likevel være tilfellet at en og annen konsoll ligger gjemt bort på et fysisk lager et eller annet sted, og siden dette er foregående generasjon konsoller, så er dette nettopp en type produkt som forhandler ønsker å få ut av sortimentet.



Kort oppsummert er det altså Xbox Series S som er det sikreste kortet, men man bør likevel være på vakt når det gjelder de andre konsollene. Plutselig dukker det opp et tilbud.



Vi kommer antakeligvis til å oppleve en del tilbud på Nintento Switch i kjølvannet av lanseringen av Switch OLED (Åpnes i ny fane), så om du vurderer en Nintendo Switch (Åpnes i ny fane) eller en Nintendo Switch Lite (Åpnes i ny fane), er årets julesalg et prima tidspunkt å følge ekstra med.