Julegavetips: kamera 2022 - beste priser

Julen er en utmerket anledning til å kjøpe et kamera, men tilbudene er ikke alltid like gode som de kan virke. Og her kommer vi inn i bildet.

I enkelte tilfeller øker forhandlerne prisene på kameraer i forkant av Black Friday i november, slik at de tilsynelatende kan gi en solid rabatt i forbindelse med selve salget. Disse prisene kan de bruke igjen under julesalget og fortsatt påstå at tilbudet er svært gunstig. Du får kanskje likevel varen til rekordlav pris, men rabatten er ikke like stor som den ser ut til. Dette skjer imidlertid ikke så ofte.

De største rabattene kommer oftest i form av pakkepriser på kameraer og objektiver eller på eldre modeller som begynner å selges tomt. Med tanke på de speilløse kameraenes voksende popularitet kan det kanskje være gunstig å kjøpe et DSLR-kamera. Dette er ikke lenger de nyeste produktene på markedet, men det er likevel et alternativ som duger i massevis for de fleste.