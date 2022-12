Julegavetips: Apple Airpods 2022

Det finnes flere forskjellige AirPods-modeller å velge mellom i forbindelse med årets julesalg: Apple AirPods (Åpnes i ny fane), AirPods Pro (Åpnes i ny fane), AirPods Max (Åpnes i ny fane), AirPods 3 (Åpnes i ny fane) og Apple AirPods Pro 2nd Generation (Åpnes i ny fane), som akkurat er kommet på markedet.

AirPods-modellen fra 2019 er en oppdatert utgave av originalversjonen med en H1-brikke som gir raskere sammenkobling, mer pålitelig tilkobling samt adgang til Siri. Ladeetuiet kan fylles på tradisjonelt (via kabel), eller hvis du vil betale mer også trådløst via en Qi-sertifisert enhet. Dobbeltsjekk hva du kjøper når du kommer over et juletilbud – varianten med det trådløse etuiet er vanligvis dyrere.

Den populære modellen AirPods Pro kom på markedet i 2019, og har aktiv støyredusering som stenger støyen ute, samt et oppgradert design.

AirPods Max ble lansert i desember 2020 og er det dyreste AirPods-alternativet. Denne lukkede modellen leveres akkurat som AirPods Pro med aktiv støyreduksjon, en kraftig H1-brikke og gir en forbedret lydopplevelse. AirPods Max har dessuten et unikt design med et pustende tekstilnett og en behagelig ramme i rustfritt stål med polstring.

AirPods 3 ble lansert i oktober 2021. De byr på romtilpasset lyd, er brukervennlige og har et behagelig og diskret design.