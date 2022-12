iPad som julegave 2022

Ipad (Åpnes i ny fane) som julegave blir aldri feil, nettbrettene fra Apple er fortsatt de mest populære på markedet og kommer i flere størrelser og prisklasser.

Det er tid for julegaver nå og vi vil liste opp de beste prisene vi finner - på produktene vi synes er de beste i ulike kategorier. Se gjerne vår hovedartikkel om julen 2022 (Åpnes i ny fane).

Du trenger ikke å holde oversikten over alle produktsidene og forhandlerne på egen hånd. Vi oppdaterer denne siden fortløpende, slik at du enkelt finner de beste juletilbudene på iPad. Her finner du priser på alle enhetene, uansett om du er på jakt etter en iPad Air, Mini, Pro eller standardmodellen.

I denne artikkelen finner du dagens beste priser, svar på vanlige spørsmål og mye mer.

Er du klar for å komme i gang? Nedenfor har vi oppført de aktuelle prisene.

iPad som julegave - beste priser på iPad

Dagens beste iPad-priser

Tilbehør til iPad

Populære varer som iPad risikerer alltid å bli utsolgt i forbindelse med julesalget. Hvis du ser et tilbud du liker, er det lurt å slå til i tide, slik at du ikke blir skuffet. En mulighet er å handle raskt, slik at man får produktet så fort som mulig.

iPad som julegave: vanlige spørsmål

Hvilke forhandlere har de beste juletilbudene på iPad? Når du har funnet ut hvilken modell du helst vil ha, er det tid for å finne den rette forhandleren. Komplett.no har ofte gode juletilbud på iPad, så dette kan være et godt sted å begynne. Også mindre forhandlere som Proshop kan ha gode priser. Nedenfor ser du noen forhandlere det kan være lurt å holde øye med under årets største kjøpefest:

iPad som julegave: Tips

Her er tre tips som kan hjelpe deg med å finne de beste juletilbudene på iPad. Disse tipsene hjelper deg å finne rett produkt til rett pris. Les gjennom dem før salget tar av, og vær forberedt når tilbudet du har ventet på dukker opp.

1. Samle inn flere opplysninger

Er du usikker på hvilken iPad du er på jakt etter? Ta en titt på testene våre for å bli kjent med styrkene og svakhetene til de ulike modellene, slik at du kan finne noe som passer dine behov og ditt budsjett. Begynn med iPad Pro 12.9 (2021) (Åpnes i ny fane) og jobb deg ned til «miniatyrpadden» iPad mini (2021) (Åpnes i ny fane) og iPad 10.2 (2021) (Åpnes i ny fane).

2. Velg dit mål og ta sikte

Bestem deg for hvilken iPad du er ute etter før salget tar av for alvor. Vil du ha en billig iPad til hverdagsbruk? Sjekk gjerne ut fjorårets standardmodell (Åpnes i ny fane). Er du på jakt etter noe kraftigere? Ta en kikk på iPad Pro eller den nyeste versjonen av iPad Mini.

3. Forsikre deg om at tilbudet er godt

Nå som du vet hva du vil ha, må du passe på at prisen er god – sammenlign prisen og prisavslaget fra ulike forhandlere, eller kom tilbake hit for å få oversikt over de nyeste juletilbudene på iPad.

Hvilken iPad passer meg best?

Apple iPad Pro 12.9 : beste nettbrett

: beste nettbrett Apple iPad 10.2: prisgunstig alternativ som håndterer det meste

prisgunstig alternativ som håndterer det meste Apple iPad Air: førsteklasses modell som ligger lett i hånden

førsteklasses modell som ligger lett i hånden Apple iPad Pro: kraftfull med vakker skjerm, men dyr

kraftfull med vakker skjerm, men dyr Apple iPad mini: liten 8" skjerm med mer kraft enn 10.2

iPad 10.2 (2021) er et utmerket alternativ hvis du gjerne vil ha en iPad, men ikke gjøre et stort innhugg i bankbeholdningen. Den har ikke den beste skjermen eller den kraftigste prosessoren, men det er et prisgunstig nettbrett som vil fungere godt for mange brukere.

Hvis du er på jakt etter noe med et litt mer førsteklasses preg, kan du sjekke ut nye iPad Air og iPad mini. Begge har kraftige prosessorer, et design som leder tankene til iPhone 13 samt en bedre skjerm enn standardmodellen 10.2. Det er flotte alternativer for deg som ikke ønsker å punge ut for en iPad Pro.

Men om bare det beste er godt nok, anbefaler vi at du skaffer deg nettopp en slik. iPad Pro er et av de absolutt beste nettbrettene (Åpnes i ny fane) på markedet. Det har en XDR Retina-skjerm, som passer ypperlig for design og media, samt en M1-brikke som gjør den nesten like kraftfull som en MacBook.