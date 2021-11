Black Friday-tilbud på Adobe Creative Cloud – 40 % rabatt

Årets Black Friday-fest er i gang, og som vanlig valgte mange forhandlere å tyvstarte salget med Black Week. Blant disse finner vi Adobe, som nå byr på et riktig så spennende tilbud på sitt Creative Cloud-abonnement. Avslaget gir deg hele 40 % rabatt på tjenesten som inneholder over 20 applikasjoner som gjerne brukes til profesjonell innholdsproduksjon, for eksempel Photoshop, InDesign, Lightroom og Premiere Pro.



Tilbudet er gjeldende mellom 15. og 26. november, og er tilgjengelig for nye abonnenter (under tidligere salg har det imidlertid vært mulig å avbestille, for så å bestille på nytt hvis man tar kontakt med serviceavdelingen til Adobe – verdt å sjekke ut.) Den rabatterte prisen gjelder det første året man er abonnent, noe som tilsvarer 2835 kroner spart. Når tilbudsperioden løper ut fornyes abonnementet automatisk, og normal pris vil gjelde. Du kan selvsagt også velge å si opp tjenesten, som har en bindingstid på 12 måneder.



Hvis du er ute etter flere gode Black Friday-tilbud kan du ta en titt på noen av våre oversiktsartikler. Her samler vi alle de beste tilbudene på ett og samme sted.

Black Friday-tilbud på Adobe Creative Cloud

Spar 236 kroner | Adobe kjører nå et ordentlig gjevt Black Friday-tilbud på Creative Cloud-månedsabonnement. Under den store salgsfesten har du nemlig mulighet til å spare hele 40 % på tjenesten som gir deg tilgang til over 20 applikasjoner til innholdsproduksjon. Photoshop, Lightroom, InDesign, Premiere Pro og drøssevis av andre programmer er nå tilgjengelig til sterkt nedsatt pris.