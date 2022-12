Beste iPhone 13-priser for julen 2022

iPhone 12 og 12 mini: (Åpnes i ny fane)

Prisene på både iPhone 12 och 12 mini er allerede blitt nedjustert etter lanseringen av iPhone 13-serien. Vi venter oss litt større rabatter i forbindelse med julesalget, på telefoner både med og uten abonnement. 12 mini er ikke like ettertraktet som den større modellen, noe som kan gi større prisavslag.

iPhone 11: (Åpnes i ny fane)

iPhone 11 er nå den eldste modellen i Apples eget sortiment. Dermed er det mulig vi vil se flere gode juletilbud. Selv om modellen ikke er like kraftig som iPhone 12 eller iPhone 13, er den et godt alternativ til iPhone SE. Hold utkikk etter spennende tilbud under årets salg.

iPhone SE: (Åpnes i ny fane)

iPhone SE er Apples billigste enhet. Akkurat som iPhone 11 er den mindre kraftig enn de nyere modellene, men den er likevel et godt alternativ for deg som klarer deg med bare ett kamera. I skrivende stund kan du få en iPhone Se for like i underkant av 5000 kroner. Det er en veldig grei pris for en Apple-telefon.