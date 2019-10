Slik avslører du falske Black Friday-tilbud

Black Friday og Cyber Monday nærmer seg med stormskritt. Disse shoppingdagene er utrolig populære, og de kan til og med strekke seg ut til én uke eller mer. Selv om du kan gjøre noen skikkelige røverkjøp, betyr ikke dette at alle tilbudsproduktene har en gunstig pris. Tvert imot øker mange forhandlere prisene før Black Friday, for deretter å kunne senke dem markant på den store dagen.

Black Friday er årets største handledag, og i år faller den på 29. november. Som alltid forventes omsetningen å nå nye høyder, og mange forhandlere ivrer etter å sette nye rekorder.

Handelen foregår i økende grad på nettet, ettersom mange unngår butikktrengselen i jakten på varer det fort blir tomt for. Da kan man heller sitte i hjemmets lune rede og klikke seg frem til et kjøp fra mobilen. Dette kan være den rette anledningen for å skaffe seg den tekno-dingsen man har gått å sett på, til en ekstra god pris.

Mange forhandlere annonserer sine doorbuster deals (tilbud som er så gode at kundene nærmest løper ned dørene) med avslag på 25 %, 50 % og 75 %. Men i det enorme mylderet av hundrevis og tusenvis av nedsatte priser, er det ikke lett å vite hva som er et virkelig godt tilbud.

Derfor er TechRadar her og kan komme deg til unnsetning, slik at du finner de beste tilbudene. Vi publiserer kontinuerlig de nyeste tilbudene, så du umiddelbart får vite om de virkelige røverkjøpene.

Vi vil også dele noen tips om hvordan du unngår å bli lurt under Black Friday-salget. I tillegg vil vi gi deg litt generell informasjon om den store handledagen.

Les om de beste tilbudene:

Er tilbudene på Black Friday og Cyber Monday ekte?

Det er det store spørsmålet. Vanligvis er svaret ja, det er de. Rabattene er i enkelte tilfeller forhandlet frem i forveien med leverandørene, og det betyr at de ikke er så spontane som man kanskje skulle tro.

Som med alle salgsbegivenheter, vil du finne en blanding av genuine røverkjøp, rabatterte lagervarer og merkverdigheter som har ligget bakerst i et lager et eller annet sted.

Prisene varierer dessuten såpass mye i årets løp at det er vanskelig for vanlige forbrukere å henge med i svingene. Dermed er det vanskelig å vite om man gjør et godt kjøp eller ikke.

Det gjelder derfor å holde øynene åpne, og gjerne bruke prissammenligningssider til å sjekke hvordan prisen på et bestemt produkt har utviklet seg over tid. Da vil du fort oppdage om prisen på et produkt ble satt opp i forkant av Black Friday, slik at tilbudene som fremmes under kampanjen ser bedre ut enn det egentlig er.

Det er også viktig å holde seg til seriøse nettbutikker. Forbrukerrådet har en liste over nettbutikker som du bør styre unna, og denne kan du gjerne sjekke om du kommer til en nettbutikk som virker mistenkelig.

Ikke minst er det selvfølgelig lurt og følge oss, for her på TechRadar kommer du til å få servert de beste tilbudene under hele kampanjen og dette er tilbud du vil kunne stole på.

Og så lenge du klarer å unngå de mer lugubre tilbudene, kan du gjøre noen skikkelig gode kjøp. I fjor fikk vi blant annet noen virkelig gode tilbud på iMac-modeller, trådløse ørepropper og massevis av andre potensielle julegaver.

Hvordan kan TechRadar vise meg de beste tilbudene fra Black Friday og Cyber Monday?

På vår Black Friday 2019-side lister vi opp de beste tilbudene for deg. Vi forteller deg hvilke tilbud det er verdt å bry seg om. Uansett om det er en 4K-TV eller en Apple Airpods du er på jakt etter, kommer du til å finne de aller beste tilbudene her.

Våre skribenter sitter klare, og skal hele salgsperioden med et kritisk blikk gjennomsøke alle butikkenes tilbudsvarer og presentere sine beste funn for deg. Så følg med hele tiden i våre artikler for å lese om de ferskeste tilbudene.

Direktelinker til forhandlerne som vanligvis har Black Friday-kampanjer:

Vår handletips til Black Friday