Nintendo Switch på Black Friday 2020: hvilke tilbud kan du vente deg?

Det ser ut til å kunne komme gode tilbud på Nintendo Switch under Black Friday, etter at det en tid rådet en viss bekymring omkring beholdning og etterspørsel, og om det i det hele tatt var rom for prisavslag i år. Amazon Prime Day viste at beholdningen var stor, både når det gjaldt hovedkonsollen og den sjeldnere Animal Crossing-utgaven.

I England solgte en Ring Fit Adventure-pakke godt, og det samme gjaldt pakker med Animal Crossing og Super Mario 3D. I år ligger det an til at Black Friday-tilbudene vil dukke opp på et tidligere tidspunkt enn det som har vært vanlig. Dermed kan også Black Friday-tilbudene på Nintendo Switch være rett rundt hjørnet.

Her vil vi samle de beste tilbudene som dukker opp i løpet av årets store salgsbegivenhet. Kom tilbake til denne siden hvis du vil spare penger i 2020. Alle de beste Black Friday-tilbudene på begge Switch-modellene vil du finne her.

Se også vår oversikt over de billigste Nintendo Switch-pakkene og -tilbudene.

Nedenfor forteller vi mer om hva vi venter oss av Nintendo Switch-tilbudene under Black Friday 2020.

Tidlige tilbud på Nintendo Switch

Nintendo Switch Neon 2019: kr. 3690 fra NetOnNet

2019-modellen av Nintendo Switch har en forbedret teknologi som får maskinen til å arbeide bedre og utnytter batteriet på en smart måte. Nå kan du spille dine favorittspill hvor du vil og når du vil. Det spesielle med Nintendo Switch er at det både er en spillkonsoll som du kan bruke hjemme til TVen din og en bærbar spillkonsoll som du kan ta hvor som helst.Se tilbud

Nintendo Switch: Fortnite Special Edition: kr. 3990 fra Komplett.no

Kjemp hvor og når som helst med Nintendo Switch Fortnite Special bundle! Det er på tide å hive seg på «The Battle Bus»! Hopp ut i fallskjerm ned i en 100-spillers «Battle Royal» når og hvor som helst med Nintendo Switch Fortnite Special Edition bundle, som lanseres i begrenset opplag.Se tilbud

Burde du kjøpe en Nintendo Switch hvis du får tak i den nå?

Lagerbeholdningen på Nintendo Switch har vært begrenset i mange land, og den har til tider vært vanskelig å få tak i. Finner du et meget godt tilbud under Black Friday, er kan det være lurt å slå til. Det kan hende konsollene ikke rabatteres så mye når de selges for seg selv, men at du finner en gunstigere pris hvis du kjøper den sammen med et spill i en rabattert pakke.

Når vil Black Friday-tilbudene på Nintendo Switch bli tilgjengelige?

Black Friday-tilbudene på Nintendo Switch har en tendens til å være mest aktive under helgen mens den sentrale salgsbegivenheten pågår. Forhandlerne venter ofte med disse tilbudene til det begynner å gå virkelig hett for seg. Årets Black Friday blir imidlertid ikke av den vanlige sorten, så her gjelder det å følge med!

Hva med tilbud på Nintendo Switch Lite?

Den helt håndholdte konsollen Nintendo Switch Lite prises gjerne i sjiktet 2200–2500 kroner. Dette er prisen helt uten spill, og det var svært få prisavslag å se i 2019. Konsollen, som koster vesentlig mindre enn fullversjonen, har blitt svært populær, akkurat som den dyrere versjonen. Det er tydelig at disse treffer to litt ulike markeder.