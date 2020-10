Min Black Friday-handleliste – produkter, budsjett og produsenter

Nå er det snart klart for Black Friday, årets største shoppingdag. Vi i TechRadar er som vanlig svært spente, og ser frem til alle de fjonge tilbudene som utvilsomt vil dukke opp. Vi kommer til å guide deg gjennom tilbudsjungelen i dagene før Black Friday, på den store dagen, og hele helgen gjennom frem til Cyber Monday.



Hvis du vil ha et kjapt overblikk over de aller beste tilbudene fra de ulike nettbutikkene og i de ulike kategoriene, så bør du titte innom vår Black Friday-hovedartikkel, der kommer vi til å samle all viktig informasjon.

Det finnes dog en del saker og ting du kan begynne med allerede nå for å legge til rette for den digitale handleturen og unngå eventuelle impulskjøp du kommer til å angre på i etterkant. Det er for eksempel en god idé å lage en liste over hvilke produkter du faktisk er ute etter å handle, og hvor stort budsjett du vier til Black Friday.



Ta deg tid til å tenke over hvorfor du trenger produktene, og hva du skal bruke dem til. Planlegger du eksempelvis et kjøp av ny mobil? Hva er det viktigste for deg? Er det kameraet, lagringsplassen, prosessoren eller en stor skjerm? Er du ute etter et nytt nettbrett? Er det til deg, eller til et barn eller barnebarn? Trenger du noe du skal bruke til studier eller arbeid, eller skal du surfe på nettet og se video på senga? Hvis du tar deg tid til spørsmål som de ovenfor vil det være lettere for deg å begrense hva du skal lete etter, og det kommer til å bli tydeligere og enklere for deg å finne det helt riktige produktet når Black Friday endelig kommer i gang.

Her er min handleliste til Black Friday, som et eksempel på hvordan det kan se ut.



Hvis du vil ha flere tips på hvordan du kan forberede deg til Black Friday, eller om du bare vil lese mer om selve dagen kan du klikke deg inn på en av lenkene nedenfor.

Min handleliste

Min handleliste til årets Black Friday består av tre produkter: En smartklokke, et par nye øretelefoner og noen nye spill til min Nintendo Switch.



Nedenfor kommer jeg til å gå gjennom litt hvordan jeg har tenkt og planlagt før selve dagen jeg skal handle, hvilke merker og nettbutikker jeg kommer til å satse på, og fremfor alt, hvor stort budsjett jeg velger å ta meg råd til. Forhåpentligvis kan dette hjelpe deg med å planlegge din egen shopping, og gjøre det enklere å holde saker og ting organisert.

Min Black Friday 2020:

Antall produkter: 3

Budsjett: Ca. 5500 kroner

En smartklokke

Black Friday 2020 (Image credit: Honor)

Behov: En smartklokke

En smartklokke Bruksområder: Først og fremst lagring av kalori-, aktivitet- og søvndata

Først og fremst lagring av kalori-, aktivitet- og søvndata Produsent: Antageligvis Samsung

Antageligvis Samsung Butikk: Elkjøp, Komplett, Proshop, Dustin, NetOnNet, eller andre

Elkjøp, Komplett, Proshop, Dustin, NetOnNet, eller andre Budsjett: Ca. 3000 kroner

Jeg har lenge hatt lyst på en smartklokke, men har kjent meg usikker på hvilken modell jeg bør satse på, ettersom det finnes et utall smartklokker fra ulike produsenter som Apple, Samsung, Garmin, Fitbit og mange andre.



Siden Apple nå har sluppet sin Apple Watch 6 og Apple Watch SE har jeg tatt en titt på den eldre modellen Apple Watch 3, som har gått ned kraftig i pris, og titt og ofte dukker opp i kampanjer i mange butikker. Samtidig er det ikke så lenge siden jeg skaffet meg en ny mobil, nemlig Samsung Galaxy S0, og tenker derfor at det er best å satse på en Samsung Galaxy Watch, slik at mobil og klokke spiller ordentlig på lag. Jeg vil først og fremst bruke smartklokken til å lagre treningsdata, samt søvn og stressnivåer, og da passer Samsung Galaxy Watch Active 2 helt perfekt – den ligger også innenfor midt budsjett på 3000 kroner.

Ting man kan tenke på: Hva skal du bruke smartklokken til? Hvor nøyaktige vil du at dine målinger skal være? Trenger du innebygget GPS? Hvor viktig er funksjonaliteten og batteritiden for deg? Har du muligheten til å kjøpe en smartklokke som eksisterer i samme økosystem som mobilen du bruker? Ha disse, og lignende spørsmål, i mente når du prøver å finne rett klokke for akkurat deg,



Hvis du nettopp har kommet i gang med et treningsprogram og bare vil måle fremskrittene dine kan et enklere treningsarmbånd som eksempelvis Honor Band eller en modell fra Fitbit være mer passende. Er du derimot en garvet mosjonist, en profesjonell utøver eller ofte befinner deg i krevende vær og miljøer kan du finne på å trenge en noe mer røslig klokke med mer holdbart design, flere funksjoner, mer nøyaktige målinger og lengre batteritid, som eksempelvis en av modellene fra Suunto. Og, hvis du ikke er ute eller det aller siste innen håndleddsteknologi, så er det alltid slik at mange eldre modeller ofte blir billigere i takt med at nye produkter slippes.

Nye hodetelefoner

Black Friday 2020 (Image credit: HyperX)

Behov: Et par nye hodetelefoner

Et par nye hodetelefoner Bruksområder: Gaming, musikk og strømming

Gaming, musikk og strømming Produsent: Logitech, Razer, SteelSeries

Logitech, Razer, SteelSeries Butikk: Elkjøp, NetOnNet, Komplett

Elkjøp, NetOnNet, Komplett Budsjett: Ca. 1500 kroner

Akkurat nå har jeg et par HyperX-øreklokker som jeg har vært veldig fornøyd med, men de begynner å bli slitte, og det er tid for noe nytt. Jeg kommer til å holde utkikk etter noen av de beste merkevarene når det gjelder gaming-hodetelefoner som eksempelvis Razer, SteelSeries og Logitech.



Jeg leter etter øreklokker til rundt 1500 kroner, og det jeg vil ha er et pent og stilrent design, kraftig og altoppslukende lyd med mye bass, lyd som fungerer både til gaming og til musikk, mulighet for tilkopling med kabel og fremfor alt et enkelt produkt – uten masse ekstrafunksjoner, kranglete innstallasjonsprosesser og lignende. SteelSeries Artis Pro er et besnærende alternativ som huker av på alt det jeg ønsker meg, så for min egen del vil jeg holde et ekstra øye rettet mot alle tilbud på dette produktet.

Ting man kan tenke på: Hva skal du bruke hodetelefonene til? Gaming, musikk, podcast, eller noe helt annet? Kommer du utelukkende til å bruke øreklokkene ved datamaskinen, eller skal de brukes på treningssenteret eller utendørs? I så fall kan det være lurt med et mindre og lettere alternativ som ørepropper være et bedre valg. Vil du ha muligheten til å bruke kabel, eller foretrekker du kun trådløse eksemplarer? En god fremgangsmåte kan være å ta en titt på tester, både i tekstform og på YouTube, da mange beskrivelser av hodetelefoner ofte kan høres veldig like ut. Dobbeltsjekk hva prisene ligger på før Black Friday starter, siden mange hodetelefoner er på tilbud rett som det er, så det er ikke sikkert at rabatten man får under Black Friday-arrangementet er så bra som det kanskje virker ved første øyekast.

Nye spill til Nintendo Switch

Black Friday 2020

Behov: Nya spill til Nintendo Switch

Nya spill til Nintendo Switch Bruksområder: Ren fornøyelse

Ren fornøyelse Butikk: CDON, Elkjøp, GameZone, Komplett, Proshop

CDON, Elkjøp, GameZone, Komplett, Proshop Budsjett: Ca. 1000 kroner

Under fjorårets Black Friday kjøpte jeg meg en Nintendo Switch, og nå er det på tide å skaffe seg noen nye spill til hybridkonsollen. Det pleier å dukke opp noen få rabatter på selve konsollene (Nintendo Switch og Nintendo Switch Lite) når det er Black Friday – noen ganger i form av såkalte bundles (pakkepriser) som består i spesialutgaver, spill og ekstra tilbehør til konsollene. Når det gjelder kun spillene, så kan man ofte også få fine rabatter, og butikker som CDON har gjerne et generøst utvalg. Enkelte titler jeg personlig kommer til å holde ekstra utkikk etter inkluderer «The Legend of Zelda: Breath of the Wild», «Super Mario Odyssey», «Super Mario Maker 2», «Luigi's Mansion 3» og «Paper Mario: The Origami King».

Ting man kan tenke på: Er du ute etter bare å kjøpe noen spill eller trenger du også selve konsollen? Vær på utkikk etter pakkepriser – det dukker alltids opp en del fine rabatter som innebærer at man får selve konsollen (ofte i en slags spesialutgave) sammen med ett eller to spill. Lag en liste på forhånd over hvilke spill du har lyst på, og hold ekstra utkikk etter disse. Har du nok plass på konsollen for spillene du har lyst på? Og går det an å spille de, om du eksempelvis bare har Nintendo Switch Lite-modellen?