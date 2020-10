Black Friday 2020: Slik kaprer du de beste tilbudene

Det er mange av oss som fikk igjen litt ekstra på skatten og sitter hjemme og tvinner tomler nå under et stadig mer utstrakt korona-reglement. Dermed er det ingen tvil om at årets Black Friday kommer til å bli en av de største handlebegivenhetene i Norge noensinne. I år er det 27. november som er den magiske datoen som må markeres i kalenderen som årets store shoppe-dag.



De beste resultatene på den store dagen får man ved å forberede seg grundig. Slik er det også med Black Friday 2020.



I år hører det selvfølgelig med til historien at mange butikker ønsker å begrense trykket i de fysiske salgslokalene, slik at man kan unngå koronasmitte i størst mulig grad – dermed blir det i år desto mer trykk på nett, og desto flere som er lette på avtrekkeren.

Elkjøp fordeler de gode tilbudene over flere dager

Som i tidligere år sprer Elkjøp de gode tilbudene utover flere dager, ikke minst i år for å unngå at mange mennesker samler seg i de fysiske butikkene.



Hvis du melder deg inn i kundeklubben lover Elkjøp at du kommer til å være blant de første som får beskjed om tilbudene. Hvis man ikke er kar (eller kvinne) om å finne godsaker på nett anbefaler kjeden at man besøker sin lokale butikk – men vær oppmerksom på både korona-retningslinjer og åpningstider.



Ser du en vare merket svart så kan du være sikker på at den ikke kommer til å bli billigere i løpet av Black Friday.

Proshop har store løfter

Proshop starter Black Friday-ballet den 27. november klokka 00:00, og lover vanvittige priser i disse produktkategoriene:

Datamaskiner og tilbehør

Hardware og gaming

Mobil og tablet

TV, lyd og foto

Spill og konsoller

Leketøy og gadgets

Hus, hage og smarthome

Personlig pleie

Mottakere av nyhetsbrev nevnes ikke, men det vil ikke være voldsomt overraskende om mottakerne av disse får et lite innblikk i de mange tilbudene litt før andre. Kjøper du julegaver hos Proshop kan de byttes frem til 31. januar 2021.

VIP hos Dustin

Orker du ikke det helt ville tilbudspresset natt til fredag er det verdt å ta en titt på Dustin Home. Ved å melde deg på nyhetsbrevet får du nemlig en e-post tilsendt med en hemmelig lenke dagen før, den 26. november, som gir deg adgang til noen av tilbudene.



Black Friday-tilbud gjelder fra 27. november 2020, klokken 00:01 til 27. november klokken 23:59.

Komplett starter lørdag – uken før

Hvis man sitter med sommerfugler i magen og venter på tilbud kan det virke lenge til 27. november. Komplett starter heldigvis litt tidligere, nemlig allerede lørdag den 21. november. Denne dagen vil Komplett presentere en topp-ti-liste over de mest populære produktene fra Black Friday 2019, blant annet iPhone og TV-er.



Faktisk står iPhone 12 spesifikt oppført i kategorioversikten hos Komplett, så det kan faktisk være at vi er heldige og får de helt nye iPhone-modellene til en virkelig god pris.

Power avslører tilbudene dagen før

Hos Power, en av landets største elektronikkjeder avsløres alle Black Friday-tilbud allerede torsdag den 26. november, klokken 21:00. Nettbutikken åpner for nettbaserte bestillinger fredag klokken 00:01. I Danmark operer Power med utvidede åpningstider, men dette er ikke nevnt på den norske informasjonssiden. Det kan godt hende dette også finner sted i Norge, men at man avventer eventuelle korona-retningslinjer, så her er det bare å følge med fremover.



Hos Power er Black Friday-tilbudene de samme både på nett og i fysisk butikk. Shopper du på nett blir varen reservert i 15 minutter når du legger den i handlekurven. Du har derfor god tid til å taste inn resten av bestillingsinformasjonen.