Black Weekend og Cyber Monday 2019: Dette er Elkjøps beste tilbud

Elkjøps beste tilgjengelige tilbud (Image credit: Sindre Grading) Våre skribenter leter igjennom det som kan krype og gå av tilbud for å finne de absolutt beste prisene fra pålitelige forhandlere. Du kan støtte oss ved å klikke deg videre på tilbudene vi – helt uavhengig – presenterer. Noen av forhandlerne er såkalte affiliate-partnere med TechRadar, noe som gir oss en liten slant av det potensielle salget – men selvsagt uten at det koster en krone mer for deg!

Elkjøp satser hardt på Black Friday-salget, i år som i fjor. Her legger vi ut de beste tilbudene fra elektronikkgiganten, om de så hører til Black Week, Black Friday, Black Weekend eller Cyber Monday ...

Elkjøp startet årets Black Friday-salg før de fleste andre, og nå holder de det selvsagt gående igjennom Black Weekend og inn i Cyber Monday. Pågangen i Elkjøps nettbutikk har vært så stor at man har stått i digital kø for å slippe til – og ofte i over en time.

Elkjøp er helt klart en av forhandlerne man må følge ekstra godt med på hvis man vi få med seg de beste tilbudene, og det er der vi kommer inn. Vi holder nemlig fortløpende øye med alt som dukker opp gjennom Black Week, Black Weekend og Cyber Monday, og formidler de aller beste tilbudene til deg. Samtidig luker vi selvfølgelig også ut tilbudene som viser seg å ikke være gode nok til å bruke penger på.

Vi skal holde oversikten nedenfor oppdatert så godt vi kan!

Her er Elkjøps beste tilbud:

Samsung 65" QLED | 16.788,– 9990,– | 40 % | Elkjøp

Samsung 65" Q60R 4K QLED-TV QE65Q60RAT kommer med smarte funksjoner som sørger for at bildet alltid er optimalt med lysstyrke, farger og lyd som tilpasser seg etter forholdene i rommet. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

LG 86UM7600 | 37.797,– 19.990,– | 47 % | Elkjøp

Her har du mulighet til å skaffe deg TV på hele 86-tommer til en pris som må kunne kalles overkommelig, og den er i tillegg utstyrt med LGs webOS-grensesnitt og styring via Google Assistant. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Samsung QE65Q82RAT | 27.990– 15.990,– | 43 % | Elkjøp

Denne Samsung-modellen med QLED-teknologi har ligget stødig på fullpris siden den kom, så dette er første gang du har mulighet til skaffe deg den til redusert pris – og det er snakk om litt av et avslag også. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Samsung QE55Q82RAT | 21.990– 11.990,– | 46 % | Elkjøp

I likhet med 65-tommerversjonen over har også denne utgaven ligger stødig på fullpris siden den kom, og også her får du ekstremt mye TV for pengene. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

HP Pavilion 15,6" | 8995,– 5555,– | 38 % | Elkjøp

En allsidig PC med bakbelyst tastatur og integrert numerisk tastatur. PC-en er klar for arbeid og bedagelig gaming takket være avansert Nvidia MX 130 grafikk og B&O Play-stereohøyttalere. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

HP 14" | 4995,– 2888,– | 42 % | Elkjøp

HP 14-dk0803no 14" bærbar PC byr på et stilig, lettvektig chassis på 1,47 kg, altså er den svært bærbar. Kos deg med favorittserien din og nyt den gode kvaliteten du får med FHD SVA-skjermen. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Samsung Galaxy S10 | 9390,– 6390,– | 32 % | Elkjøp

Denne populære og særdeles gode telefonen kan fås for en langt billigere penge enn vanlig. Et godt valg om du ønsker en Android-mobil av høy kvalitet. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Steelseries Arctis Pro | 2790,– 1495,– | 46 % | Elkjøp

Bli en ekte proff med SteelSeries Arctis Pro trådløse gaming-headset. Med DTS Headphone:X 2.0 virtuell kan du fullstendig fordype deg i spillet og lokalisere fiender innen en radius på 360 grader med høy presisjon. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Samsung 27" | 9995,– 1495,– | 40 % | Elkjøp

Denne superslanke 27” skjermen gir høy bildekvalitet og er behagelig å se på takket være IPS panelet i Full HD 1080p-oppløsning. Spill uten bildeforsinkelser. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Logitech G513 | 1489,– 777,– | 40 % | Elkjøp

Logitech G513 spilltastatur med Romer-G mekaniske brytere er det ideelle våpenet når hvert sekund er avgjørende. Den taktile feedbacken lar deg føle hver bevegelse ut i fingertuppene. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

KEEP deksel til iPad 9,7" | 499,– 199,– | 60 % | Elkjøp

Dekselet KEEP til iPad 9,7" tilbyr både allsidighet og et stilig blomsterdesign. Det beskytter godt takket være et spesialdesignet brett som passer perfekt til iPad. Stativet kan justeres i flere nivåer. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Sandstrøm iPad-etui | 598,– 199,– | 67 % | Elkjøp

Stilig og elegant etui av lær fra Sandstrøm gir ypperlig beskyttelse og stilig design av ekte lær. Etuiet passer iPad 9,7", iPad Air, iPad Air 2 og iPad Pro 9.7". Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Acer Aspire 5 15,6" | 11.995,– 7995,– | 33 % | Elkjøp

Denne laptopen har en helt ny 10.-generasjons Intel-prosessor, 16 GB RAM og 512 GB SSD, og da kan vi ikke si annet enn at du får veldig mye laptop for pengene til denne prisen. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Sony Xperia 10 | 2980,– 1980,– | 33 % | Elkjøp

Denne telefonen passer ikke nødvendigvis like godt for alle, men den ekstra lange skjermen vil garantert falle i smak hos deg som liker å se film på farten. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Sony Xperia 5 | 7990– 5490,– | 31 % | Elkjøp

Denne anses som etterfølgeren til Sonys populære Compact-modeller, og i praksis er den en mindre utgave av Xperia 1. Den lange skjermen gjør også den spesielt godt egnet til filmtitting. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Xbox Game Pass Ultimate 3 måneder | 375– 219,– | 42 % | Elkjøp

Dette verdikortet gir deg tilgang til Xbox Game Pass Ultimate i tre måneder til en kraftig rabattert pris. Tjenesten gir deg fri tilgang til over 100 spill så lenge du abonnementer, og Xbox live Gold er også inkludert. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Xbox One S All-Digital Edition | 2189,– 999,– | 54 % | Elkjøp

En stort billigere inngangsbillett til moderne konsollspilling skal det godt gjøres å finne, og her får du til og med tre spill inkludert. Bare husk at dette er den heldigitale utgaven av Xbox One, og at alle spill må kjøpes digitalt. Har kan du altså ikke bruke fysiske spill i det hele tatt. Tilbudet gjelder til og med 2. desember.Se tilbud

Xbox One S m/ ekstra kont. | 2989,– 1890,– | 37 % | Elkjøp

Konsollpakker med spill inkludert gir deg ofte mye for pengene, men det er verdt å huske på at en ekstra kontroller også koster 500-600 kroner. Dette er pakken for deg som liker å spille sammen med andre foran samme TV. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Airthings Wave Plus | 1990,– 1495,– |45 % | Elkjøp

Denne norskutviklede smarte luftkvalitetsmåleren holder kontinuerlig oversikt over inneklimaet ditt, og måler radon, VOC, CO2 og fukt. Informasjonen leveres via en app på mobilen, og støtte for Google Assistant er også på plass. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Xplora 4 | 1990,– 1490,– | 25 % | Elkjøp

Xplora 4 er den nyeste utgaven av den norske smartklokken for barn, og denne utgaven støtter både 3G og 4G, den har et oppgradert kamera og den kan spille inn video. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Polaroid OneStep+ | 1649– 899,– | 46 % | Elkjøp

Polaroid-kameraene er tilbake for fullt, og her de umiddelbare bildene disse kameraene er kjent for i kombinasjon med smarte funksjoner som lading via USB og justering av innstillinger via en app på telefonen. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Utløpte tilbud: