Black Friday 2019: CDONs beste tilbud

CDON er blant de norske nettbutikkene som satser mest på Black Friday, og de har nå startet salgsfesten med et knippe av tilbud.

CDON slappe sine fredagstilbud kl. 00.00 natt til freddag, og kjører også såkalte SuperDeals hver time gjennom selve dagen. Dette er et spesielt tilbud på ett produkt, og de vil altså har 24 slike i løpet av Black Friday.

De har også bekreftet at mange av tilbudene fra Black Friday fortsatt vil være tilgjengelig gjennom helgen og Cyber Monday.

Selv om CDON har sluppet en masse tilbud så kan vi som vanlig ikke forvente at alle er like gode, og det er der vi i TechRadar kommer inne. Vi kommer til å holde tett øye med salget, og samle de beste tilbudene nedenfor.

CDONs beste tilbud:

iRobot Roomba 981 | 6499,- 5498,- | 15 % | CDON

Hvem ønsker seg vel ikke en motorisert hushjelp til jul? Dette er en av de beste robotstøvsugerne på markedet, og nå kan den fås rimeligere enn noen gang. Tilbudet varer til og med 2. desember.Se tilbud

Utløpte tilbud:

Xbox One kontroller | 649,– 399,– | 39 % | CDON

Xbox-kontrollere ligger vanligvis ganske stabilt i pris, så hvis du kunne tenke deg en ekstra til co-op-spilling på sofaen så er dette et godt tidspunkt å slå til. Vil du helst ha en som er litt mer nøytral i fargen, selger CDON slike også for 100 kroner mer. Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig.

Xbox One S All-Digital Edition | 2390,– 999,– | 58 % | CDON

En stort billigere inngangsbillett til moderne konsollspilling skal det godt gjøres å finne, og her får du til og med tre spill inkludert. Bare husk at dette er den heldigitale utgaven av Xbox One, og at alle spill må kjøpes digitalt. Har kan du altså ikke bruke fysiske spill i det hele tatt. Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig.