Black Friday 2019: Beste tilbud på smartklokker, pulsklokker og aktivitetsarmbånd

Personlige smarte produkter får ofte store avslag under Black Friday- og Cyber Monday-salgene, og her samler vi de aller beste.

Også i år er «wearables» som smartklokker, pulsklokker og aktivitetsarmbånd blant produktene som har flest store avslag under Black Friday- og Cyber Monday-salgene.

Blant de beste tilbudene vi har funnet, er et på Fitbit Charge 3 som selges til en veldig fristende pris på Elkjøp. Vi hadde også regnet med store avslag i pris på forrige modell av Apple Watch fra forhandlere som fortsatt har flere igjen på lager. Men vi har til gode å finne noen riktig gode tilbud på dette, dessverre.

Tilbudene er mange, men alle vil som vanlig ikke være like gode, og vi skal hjelpe deg i riktig retning ved å samle de beste tilbudene nedenfor. Sjekk derfor tilbake her med jevne mellomrom, for å få de nyeste tilbudene.

Vi skal gjøre vårt beste for å holde oversikten oppdatert. Lykke til med jakten!

De beste tilbudene klokker og armbånd:

Withings Move | 799,– 399,– | 50 % | NetOnNet

Hvis du kunne tenke deg en smartklokke som skjuler de smarte mulighetene bak et klassisk design, så er denne et godt valg. Her får du sporing av trening og søvn, og en batteritid på opptil 18 måneder.



Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

FitBit Alta HR | 999,– 800,– | 20 % | G-sport

Fitbit er som kjent markedsledende innen aktivitetsarmbånd, og dette er en oppdatert utgave av deres enkle og strømlinjeformedet FitBit Alta, som er utstyrt med pulsmåler.



Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Polar Ignite | 1987,– 1388,– | 30 % | Elkjøp

Treningsklokken for den sofistikerte utøveren. Her er det designdetaljer og smart funksjonalitet i monn. Gir deg avanserte tips og råd om søvn og restitusjon i tillegg til alt det andre man forventer av en treningsklokke. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Xplora 4 | 1990,– 1490,– | 25 % | Elkjøp

Xplora 4 er den nyeste utgaven av den norske smartklokken for barn, og denne utgaven støtter både 3G og 4G, den har et oppgradert kamera og den kan spille inn video.



Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

