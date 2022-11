Black Friday 2022: Tilbud på Xplora X5 Play - spar 879 kroner

Xplora X5 Play leveres med skolemodus, slik at barnet ikke blir forstyrret i timen eller i friminuttet. Klokken sitter godt på barnets arm, slik at den ikke er i veien for lek og moro. Den har et flott design som er blitt forenklet siden forgjengeren X4.

Elkjøp har nå 879 kroner i rabatt på Xplora X5 Play - sjekk ut tilbudet via linken nedenfor

(Åpnes i ny fane) Xplora X5 Play smartklokke for barn: 1990 kr 1111 kr hos Elkjøp (Åpnes i ny fane)

Smartklokken Xplora X5 Play for barn lar deg følge med på hvor barna befinner seg via Xplora App, og kommer med en rekke egenskaper, som aktivitetsplattformen GOPLAY, IP68-vannbestandighetsgrad, GPS, Wi-Fi og 2 MP kamera.

