Black Friday 2022: Store rabatter på Razer Blade gaming-pc'er hos Proshop

Proshop slår av mange tusenlapper på gaming-pc'ene Razer Blade 14 og 15. Dette er dyre maskiner, men du får mye kraft og ytelse for pengene.

Razer Blade 15 Advanced

Razer Blade 15 (2022) (Åpnes i ny fane)er den nyeste oppgraderingen av Razers ikoniske gaming-laptop. Den er utvilsomt en av årets beste modeller, selv om prisen er blitt drøyere enn noensinne. Ytelsen er kraftig forbedret sammenlignet med forgjengeren, men de saftige komponentene bidrar til at batteritiden er forsvinnende kort. Men hvis du har mye penger og enkelt kan koble maskinen til et strømuttak, er dette et suverent alternativ.

(Åpnes i ny fane) Razer Blade 15 Advanced: 36990 kr 23990 kr hos Proshop (Åpnes i ny fane)

Core i7 11800H / 2.3 GHz, Windows 10 Home, GF RTX 3070 , 16 GB RAM, 1 TB SSD NVMe, 15.6" 2560 x 1440 (WQHD) @ 165 Hz, Wi-Fi 6, svart, kbd: Nordisk

(Åpnes i ny fane) Razer Blade 15 Advanced - QHD 240Hz with i7-11800H: 27490 kr 20990 kr hos Proshop (Åpnes i ny fane)

Core i7 11800H / 2.3 GHz, Windows 10 Home, 16 GB RAM, 1 TB SSD NVMe, 15.6" 2560 x 1440 (WQHD) @ 240 Hz, GF RTX 3060 / UHD Graphics, Wi-Fi 6, Bluetooth, black

(Åpnes i ny fane) Razer Blade 15 Advanced - Core i7 12800H - GF RTX 3070 Ti - 15.6" 360 Hz: 35990 kr 29990 kr hos Proshop (Åpnes i ny fane)

Core i7 12800H / 2.4 GHz, Win 11 Home, GF RTX 3070 Ti, 16 GB RAM, 1 TB SSD NVMe, 15.6" 1920 x 1080 (Full HD) @ 360 Hz, Wi-Fi 6E, svart

(Åpnes i ny fane) Razer Blade 15 Advanced - Core i7 12800H - GF RTX 3080 Ti - 15.6" 360 Hz: 44990 kr 37990 kr hos Proshop (Åpnes i ny fane)

Core i7 12800H / 2.4 GHz, Win 11 Home, GF RTX 3080 Ti, 32 GB RAM, 1 TB SSD NVMe, 15.6" 1920 x 1080 (Full HD) @ 360 Hz, Wi-Fi 6E, svart

Razer Blade 14

Et dyrt, men kraftig system pakket inn i en slank og lett bærbar PC som ikke ofrer holdbarhet til tross for sitt kompakte design. Razer Blade 14 (Åpnes i ny fane) gir en veldig god spillytelse ved 1080p- og 1440p-oppløsning, med en vakker 165 Hz-skjerm og stort antall fysiske porter. Størrelsen gjør at tastaturet føles litt lite, men dette er unektelig en suveren liten bærbar PC.

(Åpnes i ny fane) Razer Blade 14 - Ryzen 9 6900HX - GF RTX 3070 Ti - 14" IPS: 32990 kr 27990 kr hos Proshop (Åpnes i ny fane)

Ryzen 9 6900HX / 3.3 GHz, Win 11 Home, GF RTX 3070 Ti, 16 GB RAM, 1 TB SSD NVMe, 14" IPS 2560 x 1440 (QHD) @ 165 Hz, Wi-Fi 6E, Bluetooth, svart, kbd: Nordisk

(Åpnes i ny fane) Razer Blade 14 - Ryzen 9 6900HX - GF RTX 3080 Ti - 14" IPS 40990 kr 32990 kr hos Proshop (Åpnes i ny fane)

Ryzen 9 6900HX, Win 11 Home, GF RTX 3080 Ti, 16 GB RAM, 1 TB SSD NVMe, 14" IPS 2560 x 1440 (QHD) @ 165 Hz, Wi-Fi 6E, svart

