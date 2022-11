Black Friday 2022: Flott tilbud på Samsung The Frame 65" - spar 5 000 kroner

Frister det med en TV som er så elegant at den tar seg godt ut selv når den er avslått? Da burde du sjekke ut dette tilbudet fra Elkjøp. Nå slår forhandleren hele 5000 kroner av veiledende pris, og selger den elegante Samsung 65" LS03B The Frame 4K QLED TV (2022) for bare 13 990 kroner.

La TV-en være en del av kunsten! Med The Frame får du både underholdning i QLED-kvalitet og et bredt utvalg av kunst og fotografier å pryde skjermen med når TV-en er slått av. Takket være Mini One Connect reduseres antall synlige kabler, og The Frame smelter sømløst inn i stuen.

Hvis du er interessert i dette tilbudet eller vil lese mer om denne Samsung-TVen, kan du klikke deg inn på lenken nedenfor, slik at du kommer direkte til Elkjøps produktside.

(Åpnes i ny fane) Samsung 65" LS03B The Frame 4K QLED TV (2022): 18 990 kr 13 990 kr hos Elkjøp (Åpnes i ny fane)

Gjør stuen om til et kunstgalleri med Samsung 65" LS03B 4K QLED TV. Se innhold på en enormt skarp 4K QLED matt skjerm, og gjør den om til et kunstverk når den ikke er i bruk.

Mens du venter på at favorittproduktene dine skal dukke opp under Black Friday 2022 kan du gjøre litt research ved å ta en titt på en av våre topplister: