Black Friday 2021: Beste tilbud på TV-er

Det kan kjennes overveldende å skulle kjøpe en TV under Black Friday-salget. Utallige tilbud gjør at du må både være kjapp på labben og gjøre kjapp og god research.



Vår anbefaling? Start med å bestemme deg for hvilken størrelse og hvilke funksjoner du er ute etter, slik at du kan sitte klar med det mest essensielle når det største tilbudene dukker opp – vanligvis under, eller rett før, Black Friday-helgen.



Vi kommer til å oppdatere denne siden fortløpende, slik at du kan få enkel tilgang til alle vår favorittilbud. Husk at gode produkter på tilbud gjerne blir utsolgt raskt, så følg med!