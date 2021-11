Black Friday 2021: Beste tilbud på trådløse ørepropper

Trådløse ørepropper et en av de typene produkter vi forventer å se aller flest tilbud på under Black Friday, så hvis du er ute etter nye propper til trening, til pendling eller bare til bruk når du gjør husarbeid, så har du kommet til riktig sted. Her skal vi nemlig samle alle de beste tilbudene etter hvert som de dukker opp.

Forvent å se tilbud på kvalitetspropper fra Apple, Sony, Bose og Sennheiser – deriblant ekstra store avslag på Sonys forrige toppmodell WH-1000XM3 – mens også gode tilbud på propper fra en rekke andre merker, inkludert Urbanista, JBL og Jabra.

Men når begynner egentlig salget? I år faller Black Friday på 26. november, og dette er datoen der vi forventer å se aller flest tilbud. Samtidig tilsier erfaringen vår at de første tilbudene vil dukke opp lenge før det, og noen av forhandlerne begynner fraktisk å slippe sine kampanjer allerede helgen før. Dermed kan det være lurt å følge med hvis du vil være sikker på at du ikke går glipp det beste tilbudet på akkurat de proppene du vil ha, og det kan du gjøre ved å komme tilbake til denne siden med jevne mellomrom.

Beste Black Friday-tilbud på trådløse ørepropper

Tidlige Black Friday-tilbud

Urbanears Luma | Urbanears Luma | 1090,– 490,– | 55 % | NetOnNet

Her får du et par trådløse ørepropper som er relativt rimelige i utgangspunktet, men som nå altså selges til en helt utrolig overkommelig pris. 25 timer batterilevetid er ikke noe å kimse av!





Black Friday-tilbud: Hva vi forventer oss

Trådløse ørepropper pleier å være blant produktene som får de største avslagene under Black Friday-salget, og du kan regne med å se tilbud på propper fra de store produsentene som Apple, Sony, Bose og Sennheiser.

Aller mest sikre er vi kanskje på at Apple kommer til å kjøpe tilbud på sin 2019-utgave av AirPods, og vi vil nok se gode tilbud på AirPods Pro også.

De er også sannsynlig at det vil dukke opp ekstra gode tilbud på Beats PowerBeats Pro nå som Beats Studio Buds er ute.

Det er også bare å forvente at Sonys tidligere toppmodell WF-1000XM3 får noen skikkelige avslag, og de som har trangt budsjett bør se spesielt etter propper fra 1MORE og Lypertek.

Når vil de beste Black Friday-tilbudene dukke opp?

Selve Black Friday er som kjent 26. november, og det er nok da du vil finne aller flest tilbud fra flest forhandlere. Samtidig må du regne med at det vil dukke opp mange store avslag før det, og ørepropper er helt klart blant de produktene forhandlerne bruker til å lokke kundene inn til deres kampanjer. Dermed kan du regne med at de første store tilbudene på trådløse ørepropper vil dukke opp allerede helgen før Black Friday.

Hvor finner man de beste tilbudene på trådløse ørepropper?

Etter å ha fulgt Black Friday-salget år etter år, så er det absolutt noen som utmerker seg med de beste tilbudene på ørepropper. Komplett og Elkjøp er blant de som kjører de største kampanjene, og det er helt klart lurt å sjekke innom dem.

Samtidig er også HiFi-Klubben blant dem som gjerne har ørepropper som en del av sitt Black Friday-salg, og der kan det dukke opp tilbud på kvalitetsprodukter fra både Sony, Bowers & Wilkins og Bang & Olufsen til en betydelig lavere pris enn normalt.

Fjorårets beste Black Friday-tilbud

Er du usikker på hva du kan forvente deg av tilbud? Da kan det være nyttig å se litt på hva som var på salg i fjor, og hva slags avslag forhandlerne hadde å by på.

Sony WF-1000XM3 | Sony WF-1000XM3 | 2476,– 1890,– |27 % | Dustin Home

Disse helt trådløse proppene topper vår liste over de beste på markedet foran AirPods og alle de andre konkurrentene. Her får du aktiv støydemping, god passform og glimrende lyd.

Urbanista Athens | Urbanista Athens | 1290– 903,– | 30 % | Urbanista

De trådløse øreproppene Athens fra Urbanista gir deg mye for pengene til denne prisen, med god passform, lang batteritid og god lyd.

Sennheiser Momentum Free | Sennheiser Momentum Free | 1490,– 899,– | 40 % | Dustin Home

Disse trådløse proppene fra Sennheiser er blant våre favoritter i denne klassen, og her får du ifølge vår test glimrende lyd i en veldig lett innpakning.

Jaybird Run XT | Jaybird Run XT | 1589,– 999,– | 37 % | Elkjøp

Dette er en oppdatert utgave av Jaybird Run som har blitt enda bedre sikret mot inntrengning av fuktighet. Dermed bør du kunne være trygg på at de tåler selv de hardeste treningsøktene i alt slags vær.

Tips til kjøp av ørepropper under Black Friday

Vi i TechRadar er kresne på trådløse ørepropper, og vi har testet haugevis av dem siden de begynte å bli populære for 4-5 år siden. Dermed kan du stole på at vi vet hva vi snakker om.

Det første du bør gjøre er å tenke over hva som er viktig for deg i et par ørepropper. Er du spesielt opptatt av lydkvalitet, er det god passform som er aller viktigste eller er du nødt til å ha god batterilevetid? Du bør også tenke over om du skal bruke dem til trenging – da må de jo sitte godt fast i ørene – mens pendlere kan ha god nytte av aktiv støydemping så man slipper å høre all støyen fra toget og skravlende medpassasjerer.

Hvor mye bør jeg bruke på ørepropper på Black Friday?

Dette er selvfølgelig avhengig av hvor mye penger du har å bruke og hva slags krav du har. Den jevne forbruker vil kunne finne gode ørepropper til rundt en tusenlapp eller kanskje mindre under salget.

Har du mer penger å bruke og vil sikre deg topp lydkvalitet, god batterilevetid eller best mulig aktiv støydemping (eller alle tre samtidig), så vil du sannsynligvis kunne gjøre noen virkelig gode kjøp for rundt 2000 kroner. Har snakker vi toppmodeller fra Sennheiser og Sony.

Det er gjerne sånn at mer penger gir deg bedre kvalitet, men selvfølgelig ikke alltid. Ta gjerne en titt på eksemplene nedenfor, eller se nærmere på vår liste over de beste helt trådløse øreproppene akkurat nå for å få et inntrykk av hva som finnes der ute.

De tre beste trådløse øreproppene å se etter på Black Friday

Sony dominerer i markedet for ørepropper med aktiv støydemping, og med WF-1000XM4 har selskapet kombinert ytelse, ergonomi og konstruksjonsmessig kvalitet mer effektivt enn noen gang.

Sammenlignet med forgjengerne Sony WF-1000XM3, byr de nye trådløse øreproppene på nok kvalitetsmessige egenskaper til å rettferdiggjøre en oppgradering, selv om de er dyrere.

Selv om andre helt trådløse ørepropper overgår Sony WF-1000XM4 på enkelte områder – for eksempel støydemping – er det ingen andre som kommer i nærheten av så høy kvalitet jevnt over. Derfor er Sony WF-1000XM4 de overlegent beste helt trådløse øreproppene på markedet i dag.

Les vår test av Sony WF-1000XM4

I nesten to år var WF-1000XM3 de beste helt trådløse øreproppene på markedet – inntil de ble overgått av arvtageren WF-1000XM4. De er likevel virkelig verdt å vurdere, særlig hvis du kan finne dem på tilbud.

Sony WF-1000XM3 tilbyr støydemping som er veldig god til å være i et par propper. De isolerer ikke like godt som de beste hodetelefonene som dekker ørene, men hvis du er ute etter en kompakt formfaktor så er det et kompromiss man kan leve med.

Tross et par svakheter så opplever vi at Sony har overgått seg selv med WF-1000XM3. Ikke bare er dette de peneste helt trådløse øreproppene på markedet, men de kombinerer også god støydemping med glimrende lyd. Hvis du vil slippe å drasse rundt på store hodetelefoner, så er disse et veldig godt alternativ.

Les vår test av Sony WF-1000XM3

Sennheiser CX True Wireless er de nyeste trådløse øreproppene fra den tyske lydkjempen. De har tatt opp arven fra CX 400BT, og har et lavere prismessig utgangspunkt enn sine forgjengere, til tross for en mengde oppgraderinger som lengre batteritid og bedre tilkoblingsmuligheter.

Lydkvaliteten er akkurat så god som du venter deg fra Sennheiser, med et bredt lydbilde, klare mellomtoner, detaljrik diskant og kraftfulle bassfrekvenser. Uansett er vi overrasket over hvor god lyd disse øreproppene avgir med tanke på prisen.

Kontrollene og ledsagerappen er svært brukervennlige, og Bluetooth 5.2-tilkoblingen sikrer en stabil forbindelse med enheten. Her støttes også høyoppløst lyd.

Vår eneste innvending er designet til CX True Wireless, som viste seg litt for omfangsrike for våre ører. Vi vil ikke dømme Sennheiser for hardt for dette, for de fleste vil sikkert kunne bruke dem uten vanskeligheter.

Les vår test av Sennheiser CX True Wireless