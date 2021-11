Black Friday 2021: Beste tilbud på mobiler

Black Friday representerer årets beste mulighet til å få fatt i en rimelig mobiltelefon – uansett om du måtte foretrekke Apple eller Android. Det følgende er en guide som viser deg årets Black Friday-tilbud på mobiltelefoner, her kan du finne din nye telefon til best mulig pris.



Vi har holdt øye med prisnivået rundt Black Friday i flere år, og har en viss oversikt over hva som venter – det kan være korte flash-salg på enkelte enheter, svært god pris på mellomsjiktsmodeller og hvis vi er riktig heldige, rabatter på de aller gjeveste telefonene, som for eksempel iPhone 13.



Det er ikke mange ukene igjen til årets Black Friday-evenement plutselig er her, den 26. november, men vi er allerede i gang med å holde utkikk etter gode tilbud på mobiltelefoner. Du kan dessuten også få innsikt i hva du kan forvente deg fra årets salg.



Vi oppdaterer siden fortløpende, så sjekk innom med jevne mellomrom for å få med deg de seneste tilbudene.

Dagens beste tilbud på mobiltelefoner

Apple iPhone 13: 8 490 kr Apple iPhone 13: 8 490 kr fra 2 865 kr hos Apple

Spar opptil 5 625 kr – Den rimeligste måten å skaffe seg en ny iPhone på, om du ikke tegner nytt abonnement, er å bytte inn din gamle mobil hos Apple. Akkurat nå får du opptil 66 % rabatt på en iPhone 13.

Apple iPhone 12 mini: 8 990 kr Apple iPhone 12 mini: 8 990 kr 7 990 kr hos FixPåHjul

Spar 1 000 kr – Hvis du er ute etter en Apple-telefon som tilbyr valuta for pengene, sjekk ut iPhone 12 mini. En nett og hendig 5G-telefon med dobbelt 12 MP-kamera og HDR-skjerm.

Samsung Galaxy S21+ 5G: 10 690 kr Samsung Galaxy S21+ 5G: 10 690 kr 9 227 kr hos Bare Mobil

Spar 1 463 kr – Samsungs seneste Galaxy-serie synker stadig i pris, og nå begynner pluss-modellen, med ekstra stor skjerm, å bli svært så fristende. Knallgod kameratelefon med maskinvare som takler absolutt alt.

Merk at verden fortsatt er i en periode med komponentmangel, noe som også gjelder innen produksjon av mobiltelefoner, så det kan være lurt å slå til tidlig om du er redd for å måtte vente ekstra lenge på din nye telefon.



Er du av typen som foretrekker å gjøre mer research i forkant? Ta en titt på våre lister over de beste mobiltelefonene på markedet. Du kan for eksempel lete blant årets beste kameramobiler, eller de beste telefonene til gaming – her finner du også lenker til mer inngående tester.

Black Friday: Vanlige spørsmål om mobiler

Når kommer de beste Black Friday-tilbudene på mobiler? I år finner Black Friday sted den 26. november, men vi regner med at det blir mang et mobiltilbud å finne før den tid. Det har blitt vanlig at prisene synker stadig tidligere i forkant av det store salget, og nå kan man se konturene av tilbudsraset allerede i månedsskiftet, mens det virkelig snører seg til i de siste par ukene før det braker løs.



Vår anbefaling? Holdt øynene oppe fra og med november. Plutselig er det en forhandler eller nettbutikk som kjører et Black Friday-salg tidlig. Vi kommer til å holde denne siden oppdatert med årets beste Black Friday-tilbud på mobiler, så det er verdt å sjekke innom nå og da.

Er det smart å kjøpe mobil på Black Friday? Absolutt. Det kan være fordelaktig å kjøpe en mobil under Black Friday, uansett om du trenger et abonnement eller ei. Det finnes en rekke byttetilbud og lignende ordninger som gjør at du kan utnytte din gamle mobil fullt ut, også om du binder deg til et nytt abonnement, men det finnes også bra med tilbud på helt åpne og ulåste telefoner til en svært rimelig penge under Black Friday-salget.



Husk at du også må skaffe deg et mobilabonnement om du velger å gå for en rimelig ulåst telefon, om du ikke allerede har det.

3 nyttige tips hvis du vil kjøpe mobil på Black Friday

1. Ta deg tid til research



Begynn med å lese deg opp på de ulike mobiltelefonene som kan være aktuelle for å begrense antallet alternativer – vår liste over de beste mobilene i 2021 er et utmerket utgangspunkt. Det er alltid bra å ha en viss oversikt over hva som finnes på markedet, slik at du kan være kjapp på labben når Black Friday starter. Hvis du ønsker mer inngående informasjon om de ulike modellene kan du finne en rekke tester på denne siden.

2. Vær forberedt på å måtte bytte



Hvis du er ute etter de aller beste tilbudene på mobiltelefoner under Black Friday-salget kan det være at du enten må binde deg til et abonnement, eller at du får et bedre tilbud hos en annen operatør (eller med et annet operativsystem enn du er vant med.) Hvis du holder deg fleksibel er sannsynligheten større for at du råker på et skikkelig kupp. Hvis du allerede vurderer å bytte mobiloperatør, så er Black Friday en god anledning til å få litt ekstra telefon med på kjøpet.

3. Sammenlign priser



Dette er selvsagt alltid relevant, men når det er salg er det ekstra viktig å ha en viss oversikt over prishistorikken til de enkelte modellene. Hvis du eksempelvis er ute etter å kjøpe en viss telefon fra Elkjøp eller Komplett, så bør du ta en titt på hva modellen koster før salget starter. Det kan hende at den plutselig blir billigere noen dager i forkant, eller at prisen på selve Black Friday ikke er så mye rimeligere enn det den har vært tidligere. Det finnes også prisverktøy med historikk som går flere år bakover i tid, slik at man slipper å gå på limpinnen. Har man oversikt over prisen, så blir det enklere å finne ut hvorvidt tilbudet faktisk er bra.

Hvilke modeller er best akkurat nå?

TechRadars valg: Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Ultra Beste iPhone-modell: iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max Mest for pengene, Apple: iPhone 13

iPhone 13 Beste budsjettmodell, Apple: iPhone 11

iPhone 11 Mest for pengene, Android: Galaxy S21

Galaxy S21 Beste budsjettmodell, Android: Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE Black Friday-vinnere: OnePlus 9

Black Friday-tilbud: iPhone

Image Apple iPhone 13-serien

Mange mobiloperatører har allerede rimelige pakkeløsninger som involverer iPhone 13 om man tegner et nytt abonnement, så hvor mye rimeligere blir det under Black Friday? Litt ekstra snadder får vi forhåpentligvis, men nøyaktig hva det blir gjenstår å se.

Image Apple iPhone 12-serien

Nå som iPhone 13-serien allerede har vært ute en stund dukker det titt og ofte opp tilbud på fjorårets modell. Man kan også velge å bytte inn en eldre modell for å skaffe seg en ny iPhone 12 til rimeligere pris.

Image Eldre iPhone-modeller

Når det gjelder eldre Apple-telefoner, for eksempel iPhone 11 og iPhone XR, så er det gjerne disse som koster aller minst under Black Friday. Hvis du ikke finner et knalltilbud på de nye modellene, så kan mang et røverkjøp være å finne om du firer på kravene.

Black Friday-tilbud: Android

Image Samsung Galaxy S21-serien:

Tilbud på S21-serien kommer etter all sannsynlighet å ligne på de vi vil se i iPhone 13-serien (se over.) Modeller som ikke selges sammen med abonnement kan også få større rabatter – gitt at forhandlerne har nok enheter på lager, siden dette gjerne er et problem nå på høsten (og særlig i år.)

Image Samsung Galaxy Z-serien:

De brettbare telefonene fra Samsung har også vist seg å være svært populære, så noen stor prisnedgang har vi ikke sett riktig ennå. Vi håper at det kommer noen skikkelige knalltilbud under årets Black Friday.

Image Google Pixel-serien

Nylig lanserte Google Pixel 6 er vanskelig å få tak i her i Norge, siden selskapet ikke offisielt lanserer Pixel-serien her til lands. Enkelte tilfeller av gråimport kan likevel forekomme. Vi holder øyne og øre åpne etter tilbud, og det bør også du gjøre.

Image Øvrige Android-enheter

OnePlus 9 er en relativt ny modell som antakeligvis kommer til å være på tilbud i løpet av Black Friday-perioden – det var et utall rabatter på forgjengeren OnePlus 8 i fjor. Galaxy S20 FE er også et flott valg, om du er ute etter en rimelig modell med støtte for 5G. Ellers er ofte midtsjiktsmodeller fra Samsung et yndet mål for tilbud under Black Friday, så her kan det være mange penger å spare.

Om du vil ha mer informasjon kan du lese våre tester av de seneste modellene, samt våre andre artikler om mobiltelefoner.



Husk at denne siden kommer til å holdes oppdatert kontinuerlig i ukene som kommer, så ta gjerne en titt innom i ny og ne for å få med deg aktuelle Black Friday-tilbud på mobiler.