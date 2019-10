Black Friday 2019: Dustin Homes beste tilbud

Dustin Homes beste tilgjengelige tilbud (Image credit: Future) Våre skribenter leter igjennom det som kan krype og gå av tilbud for å finne de absolutt beste kjøpene fra pålitelige forhandlere. Du kan støtte oss ved å klikke deg videre på tilbudene vi – helt uavhengig – presenterer. Noen av forhandlerne er såkalte affiliate-partnere med TechRadar, noe som gir oss en liten slant av det potensielle salget – men selvsagt uten at det koster en krone mer for deg!

Black Friday er fremdeles noen uker fram i tid, men det kan være smart å forberede seg litt.

Dustin Home er blant forhandlerne som kommer til å ha massevis av produkter på salg under Black Friday-salget, og de tilbudene kommer også til å vare gjennom Black Weekend og sikkert også Cyber Monday.

Faktisk har de allerede en tilbudsside oppe, der du finner mer informasjon om hvordan salget kommer til å bli. Der fremkommer det blant annet at de vil starte salget kl. 00.00 natt til fredag, men at du også kan registrere epost-adressen din på forhånd og få såkalt VIP-status. Dette betyr i praksis at du vil få tilgang til Dustin Homes tilbud noen timer før alle andre.

De opplyser også at datamaskiner, mobiler, nettbrett og spillkonsoller var det som solgte best hos dem i fjor, og vi kan dermed anta at disse produktene vil få store avslag i år også.

Samtidig kan vi selvfølgelig ikke regne med at alle tilbudene blir like gode, men det er der vi i TechRadar kommer inn – vi følger nemlig nøye med, og skal holde deg oppdatert på hvilke tilbud som er verdt å slå til på.

I denne artikkelen samler vi alt det beste Dustin Home har å by på!

Vil du heller se de beste tilbudene, uansett forhandler?