Black Friday 2019: De beste tilbudene fra Proshop

De beste tilbudene fra Proshop (Image credit: Future) Våre skribenter leter igjennom det som kan krype og gå av tilbud for å finne de absolutt beste kjøpene fra pålitelige forhandlere. Du kan støtte oss ved å klikke deg videre på tilbudene vi – helt uavhengig – presenterer. Noen av forhandlerne er såkalte affiliate-partnere med TechRadar, noe som gir oss en liten slant av det potensielle salget – men selvsagt uten at det koster en krone mer for deg!

Proshop satser stort på Black Friday, og tilbudene fortsetter gjennom helgen og Cyber Monday.

Proshop er blant forhandlerne som kjører masse tilbud under Black Friday – akkurat som de også har gjort tidligere. Proshop har et stort utvalg av produkter og selger alt fra datamaskiner til mobiltelefoner, spillkonsoller, kameraer og lignende.

Nettbutikken hadde is i magen hele uka, og ventet til selveste Black Friday med å gjøre sine tilbud tilgjengelige for allmennheten, men de holder de til gjengjeld gående med Black Friday After Party gjennom helgen.

Vi kan imidlertid ikke uten videre regne med at alle tilbudene deres er like gode, og det er her TechRadar kommer inn. Vi holder et øye med salget, og informerer deg om hvilke tilbud som er verdt å slå til på.

Følg med under hvis Proshop er forhandleren du ønsker å handle hos.

Her finner du Proshops beste tilbud:

Pioneer SE MS9BN | 1960,– 1089,– |44 % | Proshop

Disse stilfulle hodetelefonene fra Pioneer er trådløse og byr på aktiv støydemping, og lydkvaliteten blir sikret med støtte for både AAC og AptX HD. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Razer Blade Pro 17 | 32.990,– 26.990,– | 18 % | Proshop

Razer Blade Pro 17 er en fullblods gaming-laptop med et imponerende slankt design, og den leverer ytelse nok til å drive alt som finnes av nye spill. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

OnePlus 7T | 6290,- 5790,– | 8 % | Proshop

Denne rykende ferske telefonen fra spennende OnePlus kan fås med et anstendig priskutt hos Proshop. Mobilen er en nokså billig kraftpakke i utgangspunktet – et trivelig lite priskutt gjør den ikke noe mindre appellerende. Tilbudet varer til og med 2. desember.Se tilbud

Tado Smart Thermostat Kit | 3647,– 1999,– |45 % | Proshop

Dette settet gjøre radiatorene dine smarte, og du kan styre varmen i huset fra telefonen og koble alt opp mot ulike smarthussystemer og smarte assistenter. Tilbudet gjelder til og med 2. desember, eller så langt lageret rekker.Se tilbud

Utløpte tilbud:

Sony Playstation Classic| 590,– 336,– | 43 % | Proshop

Gjenopplev øyeblikkene som endret spillingen for alltid, med den ikoniske PlayStation Classic – med 20 av de beste spillene fra den opprinnelige PlayStation-konsollen. Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig.

Razer Blade Stealth 13 | 18.490,– 10.990,– | 36 % | Proshop

Razers superslanke og lette ultrabook har et design som vil appellere til dem som er opptatt av gaming, og selv om dette først og fremst er en lett arbeidsmaskin så har den samtidig et skjermkort som tillater litt lett spilling. Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig.

Lenovo Smart Clock med Google Assistant| 899,– 499,– | 45 % | Proshop

Lenovo Smart Clock med Google Assistant er designet for nattbordet ditt, og har en 4-tommers berøringsskjerm og gir herlige, visuelle opplevelser når du trenger dem mest. Dette tilbudet er ikke lenger tilgjengelig.

Mer interessert i andre forhandlere?