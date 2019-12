Black Friday 2018: De 10 beste tilbudene som varer hele helgen

Selv om selve Black Friday er unnagjort, så er ikke årets store salg slutt av den grunn. Mange av nettbutikkene i Norge holder nemlig kampanjene sine gående gjennom hele helgen, og mange tilbud vil også vare gjennom Cyber Monday.

Vi har samlet alle de beste tilbudene fra alle de norske nettbutikkene her, og i denne artikkelen trekker vi kun frem de ti du absolutt må få med deg før det er for sent.

Er du spesielt interessert i en bestemt produkttype, kan du også ta en titt på våre dedikerte sider nedenfor:

Samsung The Frame 55" | 19.990,- 9990,– | 50% | Elkjøp

Samsungs unike The Frame ser ut som et vanlig bilde når den ikke er i bruk, og du kan selvfølgelig selv velge hva skal motiv du vil ha. Samtidig er dette også en svært god 4K-TV. Tilbudet gjelder til og med mandag 26. november.Se tilbud

Harman/Kardon Onyx Studio 5 | 4490,– | 1490,– | 67% | Komplett

Den gamle kjenningen fikk tidligere i høst en ny look, og i disse bekmørke salgsdager lyser priskuttet mot oss som et lite fyrverkeri. Trenger du en bærbar, stilig høyttaler av god kvalitet – her er den. Tilbudet gjelder til og med søndag 25. november. Se tilbud