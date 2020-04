En god passordhåndteringstjeneste kan forandre alt. De fleste av oss har haugevis av kontoer på nett, og det er fort gjort å legg til seg en vane med å bruke samme passord mange forskjellige steder. Det er selvfølgelig enklere, men de gjør deg også veldig utsatt – om noen får tilgang til bare én av disse kontoene, så er plutselig alle kontoene dine i fare.

En passordhåndteringstjeneste vil ikke bare hjelpe deg med å huske haugevis av passord – den kan også gjøre kontoene dine sikrere ved å generere sterke passord som er umulig å gjette, og holde dem lagret på et trygt sted.

Det finnes mange tjenester å velge mellom, og i denne guiden har vi samlet de vi mener er de beste valgene. Her finner du både gratis og betalte alternativer, og det er verdt å se gjennom hele listen for å finne den tjenesten som gir deg den rette balansen mellom pris og funksjoner som passer deg.

(Image credit: Dashlane)

1. Dashlane

En glimrende tjeneste som gir deg masse ekstra

Nettleserutvidelser: Chrome, Firefox, Edge | Skrivebords-apper: Windows, macOS | Mobil-apper: iOS, Android

Enkel sykronisering mellom enheter

Inkluderer VPN

Sikker dokumentlagring

Betalt konto er relativt dyr

Gratisutgaven av Dashlane kan fungere bra på en enkelt enhet, og du kan lagre opptil 50 passord på et sikkert sted med tofaktorautentisering. I likhet med Lastpass, får du også her mulighet til å lage og automatisk fylle inn andre ting som kredittkortinformasjon og leveringsadresser.

Det er vel og bra, men den betalte utgaven er enda mer imponerende. Du kan synkronisere alle passordene dine på tvers av enheter (både mobil og skrivebord), og tjenesten holder et øye med kjente passordlekkasjer og gi deg varsler om innloggingsdetaljene dine dukker opp på steder der de ikke burde være.

Du får også sikker lagring til for eksempel id-dokumenter, forsikringspapirer og oppskrifter, og til og med en VPN inkludert i prisen.

Ikke overraskende kommer alt dette til en ganske stiv pris og Dashlane er blant de dyreste alternativene, men med alt du får på kjøpet så det verdt prisen.

Les hele vår test av Dashlane

(Image credit: LastPass)

2. LastPass

Brukervennlig og fullstappet med gjennomtenkte funksjoner

Nettleserutvidelser: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge, Opera | Mobil-apper: iOS, Android

Flerfaktorautentisering

Automatisk utfylling på mobil

Brukervennlig

Tidvis trege servere

LastPass er enkel å bruke, fullstappet av funksjoner, og du kan velge mellom en gratis og en premium-utgave, avhengig av hva du trenger.

Alle data lagres med AES-256 bit-kryptering, og tjenesten begrenser seg ikke bare til passord. Du kan også lagre kredittkortinformasjon og leveringsadresser så data kan fylles inn automatisk når du handler på nett, og du kan også lagre sikre notater, detaljene fra forsikringspapirer og mye mer.

Den gratis versjonen av LastPass gir deg veldig mye, inkludert automatisk utfylling av passord på mobil, men det finnes også en Premium-utgave som i tillegg gir deg automatisk utfylling på PC og Mac, flere flerfaktormuligheter (inkludert fingeravtrykk på laptop), kryptert lagring av dokumenter og prioritert brukerstøtte.

LastPass har også sin egen autentiserings-app for flerfaktorautentisering som kan brukes både med selve tjenesten, og med andre innlogginger som støtter dette.

Les hele vår test av LastPass

(Image credit: Keeper)

3. Keeper Password Manager

Et godt valg for familier

Nettleserutvidelser: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Edge, Opera | Skrivebords-apper: Windows, macOS, Linux | Mobil-apper: iOS, Android

Ubegrenset antall enheter

Biometrisk autentisering

Sikker deling av oppføringer

Ingen gratisversjon

Det finnes ikke en gratis utgave av Keeper Password Manager, men du kan prøve den betalte utgaven i 30 dager før du eventuelt slår til.

Heldigvis er Keeper et ekte premium-produkt som tilbyr utvidelser for de fleste nettlesere, mobil-apper for iOS og Android, og egne skrivebords-apper for Windows, macOS og Linux. Du får også støtte for biometrisk autentisering på mobil, og du kan synkronisere data på tvers av et ubegrenset antall enheter.

Akkurat som med den betalte utgaven av Dashlane, får du også med Keeper varsler hvis passordene dine dukker opp i kjente lekkasjer. I tillegg får du beskjed om passordene dine er svake eller har blitt brukt flere ganger, og du får hjelp til å lage nye.

Du kan også velge et svært godt familieabonnement som beskytter passordene til alle i familien, og som i tillegg lar deg dele filer sikkert og sende meldinger via en kryptert meldingstjeneste.

Les hele vår test av Keeper Password Manager

(Image credit: Roboform)

4. RoboForm

Både sikkert og prisgunstig

Nettleserutvidelser: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Edge, Opera | Skrivebords-apper: Nei | Mobil-apper: iOS, Android

Veldig overkommelig pris

Lagrer data i skyen eller lokalt

Flerfaktorautentisering

Ikke gratis enhetssynkronisering

RoboForm er enda en allsidig passordhåndteringstjeneste, med utvidelser for alle de store nettleserne og mobil-apper for iOS og Android.

Gratisversjonen er veldig god, med et sikkert hvelv for innloggingsinformasjon, et verktøy for å finne svake og gjenbrukte passord og en passordgenerator for å opprette sikre passord.

I motsetning til med LastPass, så får du ikke synkronisering av passord med gratisutgaven av RoboForm. Da må du betale for et abonnement, men prisene er heldigvis veldig overkommelige, og du får i tillegg masse ekstrafunksjoner som sikker deling av innlogginger, flerfaktorautentisering og prioritert brukerstøtte.

Les hele vår test av RoboForm

(Image credit: Dominik Reichl)

5. KeePass Password Safe

En ikke-kommersiell løsning for avanserte brukere

Nettleserutvidelser: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Edge, Opera (uoffisiell) | Skrivebords-apper: Windows | Mobil-apper: iOS, Android (uoffisiell)

Completely free

Open source software

No biometric support

No device syncing

KeePass er ikke den mest estetisk tiltalende løsningen der ute, men du får til gjengjeld robust sikkerhet, støtte for flere brukere og nedlastbare utvidelser som kan tilføre nye funksjoner.

Passordgeneratoren kan lage passord som er tilpasset spesielle krav, og forteller deg hvilke valg som eventuelt vil gjøre passordene mindre sikre.

Programmet er portabelt og kan dermed kjøres fra en USB-pinne uten installasjon, det kan hente fra og lagre til en rekke ulike filformater, og du får masse tilpasningsmuligheter.

Det er også positivt at KeePass Password Safe er open source, noe som betyr at hvem som helst kan inspisere koden og finne svakheter. I tillegg finnes det en rekke nettleserutvidelser og tredjeparts-apper som kan integrere databasen med nettlesere og mobile enheter.

KeePass er ikke like brukervennlig og strømlinjeformet som kommersielle løsninger, men hvis du liker å ha passordene dine lagret lokalt så er KeePass et godt valg.

Les hele vår test av KeePass Password Safe