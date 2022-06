De beste danske filmene - eller verdens beste filmer?

Trenger du filmanbefalinger? En liste over de beste danske filmene bør gi deg noen tips. De siste 30 år har danske filmer befestet sin posisjon i Norden (unnskyld til Ingmar Bergman, Roy Andersson og Aki Kaurismäki), men også satt sitt spor internasjonalt. Vi ser oftere danske skuespillere i store Hollywoodroller, (da spesielt Mads Mikkelsen som etter James Bond og Hannibal ser ut til å få nok en rolle i storfilmen Indiana Jones 5, og jeg vil derfor minne alle på hvor det hele startet. Dette er mine danske favorittfilmer (og noen av verdens beste filmer).

(Dette synes jeg er) de beste danske filmene

Mesterverkene

Festen (1998)

Av Thomas Vinterberg. Med Ulrich Thomsen, Paprika Steen, Thomas Bo Larsen

IMDB-rating: 8.1

Rotten Tomatoes-rating: 94%

Gamlefar Helge (Henning Moritzen) har bursdag og har invitert slekt og venner til sitt store rikmannsgods. Det starter ganske bra med bursdagssang og gaver, men sønnen Christian (Ulrich Thomsen) er ute etter å skape dårlig stemning. Og det lykkes han med.

Det er det verdens beste film handler om.

Dogmereglene ga denne filmen et litt spesielt utseende. Filmen ser ut som den er laget av en svak elev på video valgfag - som i tillegg har filmet alt gjennom en plastpose. Derfor er det fortellingen og skuespillerne som står i fokus. Og det er her regissør Vinterberg har lykkes med absolutt alt. Dette er et ekte mesterverk. Det er sårt, vakkert og fryktelig tragisk. Som å bli slått i magen av Tyson Fury, mens du lytter til Vivaldi.

Jakten (2012)

Jakten (2012): Mads Mikkelsen og Annika Wedderkopp er venner enn så lenge (Image credit: Nordisk Film Distribusjon / Per Arnesen)

Av Thomas Vinterberg. Med Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika Wedderkopp.

IMDB-rating: 8.3

Rotten Tomatoes-rating: 93%

Lucas (Mads Mikkelsen) er en flink barnehageansatt, men lille Klara (Annika Wedderkopp) får litt for lite oppmerksomhet og forteller derfor en liten løgn som får store konsekvenser.

Dette er en vond og vakker film om falske beskyldninger i et lite samfunn. Som i de fleste danske filmer er det skuespillerne som forsterker en ellers god historie: Mikkelsen burde ha vunnet Oscar for beste mannlige hovedrolle og Wedderkopp er fremragende som den lille jenta som bare vil bli sett. Thomas Bo Larsen (som spiller pappa Theo) er en gjenganger i mange danske filmer og spiller stort sett den samme type rolle hele tiden, og det er en positiv ting hver eneste gang.

Jakten er en særdeles bra film fordi det føles ekte, og fordi Mads Mikkelsen er så fabelaktig god. Vær imidlertid oppmerksom på at det er veldig lite ekte jakt i filmen.

Dogville (2003)

Av Lars von Trier. Med Nicole Kidman, Tom Bettany

IMDB-rating: 8.0

Rotten Tomatoes-rating: 89%

Grace (Nicole Kidman) er på rømmen og havner i den lille byen Dogville. Det går fint først og så går det ikke fint i det hele tatt. Massesuggesjon og dehumanisering, som vanligvis oppstår/brukes i grusomme konflikter, fører denne filmen i en ubehagelig retning. For å gjøre det enda mer spesielt, er filmen spilt inn i en gymsal og kulissene ser ut til å være laget av klasse 5B. Dialogen er ganske overdrevet og stiv. Det er altså teater på film.

Så hvorfor i alle dager skal man se en slik film? Fordi den er aldeles genialt laget. Lars von Trier er en kontroversiell regissør, men han kan virkelig lage film. Produksjonsselskapet han startet, Zentropa, står for øvrig bak flere av filmene på min liste over favoritter. Dette er ikke engang en ekte dansk film i seg selv, men den er så bra at den må inkluderes. De minimalistiske kulissene gjør at man må skape bilder i sitt eget hode. At filmen lykkes med dette er derfor skuespillernes fortjeneste. Resultatet er en sjangersprenger som burde gitt Kidman Oscar for beste kvinnelige hovedrolle.

Dette er ikke en film for alle, men de som velger å se den får en unik opplevelse som utfordrer hele begrepet “film”. Dette er Lars von Triers Magnum Opus.

Et glass til (2020)

Et glass til (2020): Selv Mads Mikkelsen må ta seg en pust i bakken (Image credit: Arthaus / Henrik Ohsten)

Av Thomas Vinterberg. Med Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang.

IMDB-rating: 7.7

Rotten Tomatoes-rating: 89%

Finn Skårderud blir kreditert med en teori om at litt alkohol gjør mennesket friere og bedre. Fire lærere bestemmer seg for å teste ut denne teorien og åpner flaskene til alle døgnets tider. Teorien fungerer veldig fint i starten og vi får en genuint god følelse som seer. Men så er det utfordringen med å opprettholde rett promillenivå som ikke går like bra for alle deltakerne i eksperimentet.

Filmen er både en sjarmerende gledesspreder og deprimerende. Den er for deg som vil kjenne på følelsene og se noen av de beste skuespillerne Danmark har å by på. En stor publikumssuksess som fortjener all positiv omtale.

For øvrig mener Skårderud seg feilsitert, men det stopper verken festen eller filmen, heldigvis.

De hensynsløse

Pusher (1996)

Av Nicolas Winding Refn. Med Kim Bodnia, Zlatko Buric, Mads Mikkelsen

IMDB-rating: 7.3

Rotten Tomatoes-rating: 85%

Frank (Kim Bodnia) vil selge litt narkotika, men roter det til. Så skal han prøve å ordne opp i situasjonen og da blir det enda verre. Tonny (Mads Mikkelsen i sin første store rolle) prøver å hjelpe til, men det vil seg ikke. Det viser seg nemlig at det er ganske stressende å drive narkohandel i København. Man kan nesten få følelsen av at en vanlig kontorjobb hadde vært å foretrekke. I det minste slipper man da å måtte forholde seg til en torpedo med navnet Radovan (Slavko Labovic) og sjefen hans, Milo (Zlatko Buric).

Det er narkotika, det er vold, det er Kim Bodnia. Og resultatet er en glimrende, beintøff og klaustrofobisk thriller.

Bleeder (1999)

Av Nicolas Winding Refn. Med Kim Bodnia, Rikke Louise Andersson, Mads Mikkelsen

IMDB-rating: 6.8

Rotten Tomatoes-rating: 67%

Kim Bodnia på sitt mest Kim Bodnia’nske i rollen som Leo, som får ut frustrasjonen over sitt kjedelige liv gjennom vold. Når det dette går ut over hans gravide kone, eskalerer filmen i en nedadgående spiral hvor vold avler vold. Dette er bekmørkt og vondt og det avsluttes med noe av det mest sjokkerende jeg har sett på film før millenniumskiftet.

Dette er ikke en film man blir glad av og det er kanskje den svakeste filmen på listen. Men Kim Bodnia og Mads Mikkelsen må man bare se så mye av som mulig. Filmen satte dype spor i meg som 20-åring og dermed måtte den med i denne oversikten uansett. Ikke en film for sarte sjeler.

De politisk ukorrekte

I Kina spiser de hund (1999)

Av Lasse Spang Olsen. Med Kim Bodnia, Dejan Cukic, Nikolaj Lie Kaas

IMDB-rating: 7.3

Rotten Tomatoes-rating: 89%

Arvid (Dejan Cukic) avverger et bankran og havner derfor i trøbbel(!). Han søker hjelp hos svogeren sin, Harald. Og det er her man skjønner at dette blir voldsomt, da svogeren spilles av Kim Bodnia. Harald driver egentlig restaurant, men både han og de to kokkene Martin og Peter viser seg (om enn noe motvillig) å ha en ganske formidabel voldskapital. Filmen går i ganske absurde retninger, og løsningen på alle utfordringer er nettopp vold. Alle prøver å gjøre det rette, men det får ganske mørke konsekvenser. Og det er genuint morsomt.

Vold, rasisme og kriminalitet har aldri vært gøyere. Man sitter igjen med følelsen av at dette ikke burde være laget, men elsker det allikevel. Hysterisk dialog og voldsscener som kunne vært regissert av Quentin Tarantino eller kanskje vært en episode av South Park.

Adams epler (2005)

Av Anders Thomas Jensen. Med Ulrich Thomsen, Mads Mikkelsen, Nicolas Bro

IMDB-rating: 7.7

Rotten Tomatoes-rating: 90%

Mads Mikkelsen er selve definisjonen av “gladkristen” i rollen som presten Ivan. Kirken hans er siste stoppested for innsatte før de skal ut i samfunnet. Ulrich Thomsen er nynazisten Adam og har en litt annet syn på tilværelsen. Han synes godhet er svakhet og dermed blir dette en kamp mellom to viljer. Jesus mot Hitler, eller noe sånt.

Resultatet er en film om å akseptere hverandre og vise kjærlighet. Blant annet gjennom nazisme, vold og grovt språk. Det er scener og karakterer som kanskje ikke burde ha blitt vist på film, men man ender opp med å få en god følelse når det hele er over. Igjen en film som nok aldri burde vært laget, men som er fantastisk god.

Klovn: The movie (2010)

Klovn (2010): Selvfølgelig kan man rømme fra problemene sine (Image credit: Nordisk Film Distribusjon)

Av Mikkel Nørgaard. Med Frank Hvam, Casper Christensen, Marcuz Jess Petersen

IMDB-rating: 7.1

Rotten Tomatoes-rating: 68%

Casper Christensen mener alle verdens kvinner bør/skal/må ligge med han, og vil dermed ha med seg Frank Hvam på gutteturen med det sjarmerende navnet Tour de F****. TV-serien ble en suksess ved å vise pinlige situasjoner, men filmen tar dette et stort steg videre. Her er vi i kategorien “dette kan vel ikke være lov å vise?”. Mobbing av barns penisstørrelse og ganske drøye #metoo-situasjoner kulminerer i en sluttscene som jeg vurderte å vende blikket bort fra.

Dette er en hysterisk morsom film, men jeg tror man må ha litt dårlig moral for å sette pris på den. Det har tydeligvis jeg.

De smertefulle vakre

Etter bryllupet (2006)

Av Susanne Bier. Med Mads Mikkelsen, Sidse Babett Knudsen, Rolf Lassgård

IMDB-rating: 7.7

Rotten Tomatoes-rating: 87%

Mads Mikkelsen dukker opp for siste gang på denne listen. Han spiller Jacob som hjelper barn på den indiske landsbygda og som trenger penger for å drive videre. De pengene kan han få av Jörgen (Rolf Lassgård), men de kommer med visse betingelser. Og dermed må Mads Mikkelsen nok en gang vise frem mange nyanser av følelser. Filmen har store moralske dilemmaer og nydelige skuespillerprestasjoner. Susanne Bier er god på følelser og menneskelige relasjoner, og har laget en fantastisk film som lever videre i deg.

Breaking the waves (1996)

Av Lars von Trier. Med Emily Watson, Stellan Skarsgård, Katrin Cartlidge

IMDB-rating: 7.8

Rotten Tomatoes-rating: 91%

Jan (Stellan Skarsgård, sist sett som lettere overvektig i fantastiske “Dune”), blir lam i en arbeidsulykke. Og da vil han at kona Bess (fantastiske Emily Watson) skal ut på seksuelle eventyr med bygdas menn. Kanskje vil han tilfredsstille egen fantasi, eller kanskje han støter henne fra seg. Dette er en Lars von Trier-film og da skal jo kvinnene lide, så motivasjonen bak er vanskelig å tolke. Det er en vond og vakker film om kjærlighet, men det er også en film om religion og dobbeltmoral. Watson gjør en stor rolleprestasjon og filmen fremkaller store følelser. Ikke gode følelser, riktignok, men det kan man aldri forvente når von Trier lager film.

Dancer in the dark (2000)

Av Lars von Trier. Med Björk, Catherine Deneuve, David Morse

IMDB-rating: 7.9

Rotten Tomatoes-rating: 91%

Selma (Björk) mister gradvis synet. Dermed står både jobb og drømmen om å opptre i musikaler i fare. Hun trenger penger til sønnens operasjon og kunne virkelig trengt en opptur i livet. Dessverre for Selma er dette en Lars von Trier-film og da går det jo ikke spesielt bra til slutt. Jeg vet ikke hvilken jente som avviste von Trier da han var ung, men per dags dato er han fortsatt ikke ferdig med å plage kvinner i filmene sine. Björk lagde en gang en fantastisk flott sang som het Human Behaviour (opens in new tab). Dessverre for henne er det nettopp menneskets (onde) oppførsel hun blir utsatt for her.

Björks evne til å drømme seg bort i musikalenes verden skaper håp for deg som ser filmen, men så ender man opp som bunnløst rasende i stedet. Dette er Lars von Triers nest beste film, han kan virkelig fortelle historier og fremkalle følelser. Men hvorfor må det alltid være så veldig vondt å se på?

Selv om smak er subjektivt, har jeg heldigvis IMDB.com-ratingen i ryggen på de fleste av mine danske filmfavoritter. Film skal være en opplevelse og det kan jeg garantere med disse filmene. Det er heller ikke tilfeldig at mange av de samme regissørene og skuespillerne går igjen i de fleste favorittene, slik det skal være med høy kvalitet.