Å liste opp de beste asiatiske filmene er nærmest en umulig oppgave. Det kunne (og burde) vært separate lister for hvert land i Østen, det er hundrevis av gode asiatiske filmer. I stedet har jeg plukket ut mine absolutte favoritter og forhåpentligvis vil du kunne finne en film eller to du synes er verdt å se

De beste asiatiske filmene - mine 7 favoritter

De syv samuraier - Episk, banebrytende og det absolutte mesterverk Chihiro og heksene - Animert mesterverk, for både barn og voksne Snikende tiger, skjult drage - Kinas vakreste produksjon. Vold er dans. Oldboy - Treningsøkt i filmformat Battle Royale - Den ultimate ungdomsfilmen Parasitt - Merkelig konsept, mesterlig gjennomført Himmelens barn - Tidenes søteste film fra Iran?

Kunstverk som forrett

De syv samuraier (1954) - Shichinin no samurai (Seven Samurai)

Av Akira Kurosawa. Med Toshirô Mifune, Takashi Shimura, Keiko Tsushima

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 8.6

Rotten Tomatoes-rating: 97%

Academy Awards: Oscarnominert for Beste Art Direction og Beste kostymedesign

BAFTA: Nominert til Beste film og Beste utenlandske skuespiller

Venice Film Festival: Vinner av Sølvløven og nominert til Gulløven

- - - - - - - - -

En fattig landsby plages av en kriminell gjeng. For å beskytte seg leier de syv samuraier.

Enkelt og greit, med andre ord. Denne historien vises i sort-hvitt og varer i tre og en halv time, og er kanskje det beste du noensinne kommer til å se. Dette er filmen alle store regissører henviser til når de diskuterer historiens beste filmer og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor. Akira Kurosawa, Japans største regissør, skapte en fantastisk film, men åpnet også opp en ny verden innen film. Alt fra klipping, bruk av nærbilder og landskap, oppbygging av historie, karakterenes tvetydighet (ingen er kun gode eller kun onde) - alt var på en måte nytt den gangen. Og det har blitt kopiert av alle i ettertid, ikke bare i direkte kopier som The Magnificent Seven, men i omtrent alt som finnes av film.

Dette er en lang film, men den føles ikke lang. Det er rett og slett en fantastisk film som fungerer like bra nesten 70 år etter den kom. Dette er en film du MÅ se, nesten uansett hva slags sjanger du måtte foretrekke. Bonusgevinst er at du kan imponere filmnerder etterpå, denne filmen er garantert en favoritt for dem alle.

- - - - - - - - -

Stream filmen her:

Allente Norge

Lei/kjøp filmen her:

iTunes (opens in new tab)

SF Anytime (opens in new tab)

Youtube

Chihiro og heksene (2001) - Sen to Chihiro no Kamikakushi (Spirited Away)

Chihiro og heksene (2001): Togreiser er best med venner (Image credit: Studio Ghibli - NDDTM)

Av Hayao Miyazaki

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 8.6

Rotten Tomatoes-rating: 96%

Academy Awards: Oscarvinner for Beste animerte film

BAFTA: Nominert for Beste utenlandske film

- - - - - - - - -

Chihiro skal flytte, men på bilturen til den nye landsbyen tar faren en snarvei. Herfra sporer det helt av i en aldeles fantastisk tegnefilm om vennskap, magi, sultne skapninger, helter og skurker.

Dette er en drøm av en film som passer for både barn og voksne. Det er spennende, vakkert, skummelt og koselig på en gang. Underveis i historien møter vi på noen av de søteste skapningene jeg har sett på film - og noen av de skumleste.

Jeg følte meg som et bedre menneske etter å ha sett denne filmen for første gang, deretter følte jeg meg lykkelig etter andre gang. Og tredje gang.

- - - - - - - - -

Stream filmen her:

Netflix (opens in new tab)

Se trailer for Chihiro og heksene (på norsk):

Snikende tiger, skjult drage (2000) - Wo hu cang long (Crouching Tiger, Hidden Dragon)

Ang Lee. Med Chow Yun-Fat, Michelle Yeoh, Ziyi Zhang

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 7.9

Rotten Tomatoes-rating: 86%

Academy Awards: Oscarvinner for Beste Cinematography, Beste musikk, Beste Art-direction og Beste utenlandske film. Nominert for Beste film og Beste regissør.

BAFTA: Vinner av Beste utenlandske film og Beste regissør. Nominert for Beste kvinnelige hovedrolle og Beste kvinnelige birolle

- - - - - - - - -

Et gammelt sverd blir stjålet og da må flere trå til i jakten på tyven.

Og så kan man hoppe veldig høyt og balansere på tynne grener mens man slåss med sverd. Og det er så vakkert at man nesten ikke kan forstå det. Hele filmen er som en danseforestilling, men det er en actionfilm med beintøffe kvinner og sterke menn - det er bare så vanvittig godt laget at man knapt tror at det går an. Bare navnet på filmen i seg selv er aldeles fantastisk, som vakker poesi. Regissør Ang Lee ble et stort navn i vesten etter denne, det samme skjedde med hovedrolleinnhaverne Chow Yun-Fat og Michelle Yeoh. De var riktignok nærmest legender i Asia allerede, men vi har jo en tendens til å tenke at det ikke teller før man er stor i Amerika... Ziyi Zhang er filmens skjulte talent, hun er både blendende vakker og svært dødelig.

Dette er et eventyr i sterke farger og det er en opplevelse av de sjeldne. Matrix var banebrytende, men Snikende tiger, skjult drage gjorde det enda bedre.

- - - - - - - - -

Filmen er dessverre ikke tilgjengelig på norske strømmetjenester eller leietjenester.

Med VPN kan du muligens få sett den på Amazon (opens in new tab)

Du kan kjøpe filmen her:

Platekompaniet

Asiatisk vold som hovedrett

Oldboy (2003) - Oldeuboi

Av Park Chan-wook. Med Choi Min-sik, Yoo Ji-Tae, Kang Hye-jeong

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 8.4

Rotten Tomatoes-rating: 94%

Cannes: Vinner av Juryprisen og nominert til Gullpalmen

- - - - - - - - -

Dae-su Oh (Choi Min-sik, Sør-Koreas største stjerne), blir plutselig kidnappet og plassert i en slags fengselscelle. Her blir han sittende i 15 år uten å vite hvorfor han ble fanget. Når han slipper ut starter jakten på svar og menneskene som står bak fangenskapet.

Og da blir vi tatt med på en intens reise utenom det vanlige, med avsløringer, vanvittige kampsekvenser og hårreisende vendinger. Filmen er morsom, voldsom og sjokkerende. Når rulleteksten setter i gang lurer man på hva i alle dager man har sett? Det er en thriller, men det er mer en slags mental treningsøkt enn bare en film. Klisjeen "berg og dalbane" kommer til sin rett akkurat her, for dette er en vanvittig reise. Det er flott filmet og flott levert. Og jeg lover deg du kommer til å huske denne filmen i lang tid!

- - - - - - - - -

Lei/kjøp filmen her:

Blockbuster

Vega Hjemmekino

Viaplay (opens in new tab)

Battle Royale (2000) - Batoru rowaiaru

Av Kinji Fukasaku. Med Tatsuya Fujiwara, Aki Maeda, Tarô Yamamoto, Chiaki Kuriyama

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 7.6

Rotten Tomatoes-rating: 89%

Awards of the Japanese Academy: Vinner av Mest populære film

- - - - - - - - -

En skoleklasse blir tvangsflyttet til en øde øy og får følgende oppgave: Kun en av dere kan overleve. Her er masse våpen. Lykke til.

Høres det kjent ut? The Hunger Games hadde ikke eksistert om det ikke var for denne japanske kultfilmen og det er en haug med lignende filmer - Battle Royale har blitt et allment begrep også innen gaming, så påvirkningskraften har vært enorm. Og det er en svært underholdende film, men veldig voldelig. Ungdommer dreper ungdommer med brutale metoder, men det er gjort på en visuelt flott måte og det er en slags poesi i bakgrunn for det hele. Det er en fascinerende film som sjokkerer, underholder og skiller seg ut fra det meste som ble publisert rundt millenniumskiftet. Quentin Tarantino er stor fan av Battle Royale, så mye at Chiaki Kuriyama fikk en rolle i Kill Bill vol 1 hvor hun stort sett spiller samme karakter som i denne filmen.

- - - - - - - - -

Lei/kjøp filmen her:

Blockbuster

Parasitt (2019) - Gisaengchung (Parasite)

Det er koselig når hele familien er samlet i Parasitt (2019) (Image credit: Arthaus)

Av Bong Joon Ho. Med Song Kang-ho, Sun-kyun Lee, Cho Yeo-jeong

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 8.5

Rotten Tomatoes-rating: 90%

Academy Awards: Vinner av Oscar for Beste film, Beste Achievement in Direction, Beste originale manuskript og Beste internasjonale film

BAFTA: Vinner av Beste manuskript og Beste utenlandske film

Cannes: Vinner av Gullpalmen

- - - - - - - - -

En fattig familie lurer, lyver og manipulerer seg inn i en rik families hjem. Så skjer det noe uventet.

Denne filmen vant Oscar for beste film som den første utenlandske film noensinne. Og det er virkelig fortjent, dette er en enorm opplevelse. Historien er interessant, det er spennende, stilig og enormt godt levert av skuespillerne. Karakterene har dybde; man får både sympati for og føler seg uvel av de fleste involverte. Den dysfunksjonelle familien er overraskende funksjonell, i og med at de mestrer enhver svindel de prøver seg på. Men så møter de på uventet motstand og da går veien videre til et voldsomt crescendo. Det er en rar film som sikkert ikke passer for alle, men det er en virkelig god film som alle burde se.

- - - - - - - - -

Se filmen gratis her:

Filmoteket

Stream filmen her:

Allente Norge

Lei/kjøp filmen her:

Blockbuster

Google Play (opens in new tab)

iTunes (opens in new tab)

Nettkino

SF Anytime (opens in new tab)

Vega Hjemmekino

Viaplay (opens in new tab)

Youtube

Se trailer for Parasitt:

Iransk dessert

Himmelens barn (1997) - Bacheha-Ye aseman (Children of Heaven)

Av Majid Majidi. Med Mohammad Amir Naji, Amir Farrokh Hashemian, Bahare Seddiqi

- - - - - - - - -

IMDB-rating: 8.2

Rotten Tomatoes-rating: 96%

Academy Awards: Oscarnominert for Beste utenlandske film

- - - - - - - - -

Ali klarer ikke passe på lillesøster Zohres sko og dermed må søskenparet dele på det ene skoparet de har. Men kanskje han kan klare å vinne nye sko til lillesøster ettersom han er flink til å løpe?

Dette er en veldig enkel historie, men det er en stor film. Et tilsynelatende lite problem blir gjort veldig stort fordi filmen tar barn på alvor og da kan gjerne et par sko være det viktigste i hele verden. Filmen er en sjarmbombe med noe så sjeldent som genuint gode prestasjoner av barneskuespillere. Selv om temaet kanskje ikke høres så interessant ut, er dette en spennende og engasjerende film. Og verden føles litt rikere, litt bedre og litt mer fargerik etterpå. En kamerat fant på uttrykket "kloffing" etter å ha sett denne filmen. Det betyr at man har på seg altfor store sko. Og lillesøsteren kloffer veldig mye og det er helt utrolig sjarmerende. Dette er en liten film om en liten historie som føles enormt stor. Må ses av alle!

- - - - - - - - -

Dessverre er ikke filmen tilgjengelig i Norge, så enten må man skaffe seg VPN og forsøke:

Amazon (opens in new tab)

Apple TV (opens in new tab)

Google Play (opens in new tab)

eller kjøpe på DVD (eller VHS!):

Amazon (opens in new tab)

Hvordan se de beste asiatiske filmene

Eldre asiatiske filmer er ikke så lett å finne på streamingtjenester og ofte må du investere i importerte DVDer. Men endel virkelig gode filmer fra kontinentet finner du godt gjemt i de fleste arkiver.

Her guider vi deg gjennom streamingtjenestene.

Utenom de kjente, store streamingtjenestene vil du finne mange gode filmer på disse nettsidene:

Anbefalte sider for å se film