Beste mobiltelefoner til gaming 2021

REASONS TO AVOID

REASONS TO BUY

REASONS TO AVOID

REASONS TO BUY

Når det gjelder håndholdt gaming har smarttelefonene nesten fullstendig erstattet håndholdte konsoller. Det skjer ikke uten grunn. Ofte har de både praktfulle skjermer og rikelig med kraft, mens både App Store og Google Play Store har et stort utvalg av spill – et utvalg i stadig vekst.

Men ikke alle smarttelefoner er like gode å spille på. Det er flere vurderinger man må gjøre utover telefonens prosessorkraft – selv om den naturligvis spiller en sentral rolle.

Telefoner som Nubia Red Magic 5G, Asus ROG Phone 3, Black Shark 2 og Razer Phone 2 er alle utviklet spesielt med tanke på gaming. Det betyr at de blant annet har ekstra høy oppdateringsfrekvens, berøringsfølsomme knapper og avkjølingssystem. Vi har nylig fått kloa i nye Asus ROG Phone 5, som også vil finne veien til denne oversikten når den er blitt grundig vurdert.

Dessuten finnes det også fremragende gamingtelefoner som ikke er spesielt utviklet for gaming. Toppmodeller som iPhone 12 Pro og Samsung Galaxy S20 kjører også spill på en temmelig overbevisende måte, takket være deres imponerende skjermer og spesifikasjoner i toppklassen.

Vi har tatt for oss de fremste modellene nedenfor, rangert fra den beste og nedover, og med smarttelefonene som er spesielt utviklet for gaming i toppen.

De beste mobiltelefonene til gaming i 2021

(Image credit: Future)

1. Lenovo Legion Phone Duel Den beste spillopplevelsen Lanseringsdato: Oktober 2020 | Vekt: 239 g | Mål: 169,2 x 78,6 x 9,9 mm | OS: Android 10 | Skjerm: 6,65" | Oppløsning: 1080 x 2340 | Prosessor: Snapdragon 865 Plus | RAM: 12/16 GB | Lagringsplass: 256/512 GB | Batteri: 5000 mAh | Baksidekamera: 64 MP + 16 MP | Frontkamera: 20 MP 6 990 kr Les mer hos Elkjop 6 990 kr Les mer hos Elkjop Svært rask opplading Rikelig med prosessor-kraft Temmelig dyr Programvareproblemer

Den første dedikerte gamingtelefonen fra Lenovo, Legion Phone Duel, kombinerer forrykende gaming-egenskaper med spesifikasjoner i toppklassen og gode funksjoner.

Telefonen støtter 90 W hurtiglading og har et sprettoppkamera, slik at overflaten er ubrutt. Den har en prosessor i den høyere enden av skalaen og programvare som er optimalisert til bruk i landskapsmodus. Alt dette bidrar til at denne mobilen er fremragende til gaming.

Våre innvendinger mot denne mobilen handler egentlig ikke om dens egenskaper innenfor gaming, men heller den høye prisen, programvareproblemer og et middelmådig kamera. Dette kan skremme bort enkelte.

Men hvis du er ute etter den beste gamingmobilen for øyeblikket, finner du den her. Hvis du er på jakt etter en god mobiltelefon som også passer ypperlig til spill, passer også denne ypperlig, men du burde også ta en titt på de andre modellene i denne oversikten før du bestemmer deg.

Les vår test av Lenovo Legion Phone Duel (på engelsk)

(Image credit: TechRadar)

2. Nubia Red Magic 5G Magisk å spille på, mindre magisk til andre ting Lanseringsdato: Mars 2020 | Vekt: 218 g | Mål: 168,6 x 78 x 9,8 mm | OS: Android 10 | Skjerm: 6,65" | Oppløsning: 1080 x 2340 | Prosessor: Snapdragon 865 | RAM: 8 / 12 GB | Lagringsplass: 128 / 256 GB | Batteri: 4500 mAh | Baksidekamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP | Frontkamera: 8 MP 144Hz-skjermen er ypperlig til gaming Aktiv luftkjøling Skjermen har ikke den høyeste oppløsningen Programvarefeil

Nubia Red Magic 5G har verdens første smarttelefonskjerm på 144Hz – en oppdateringsfrekvens som får alt til å virke lekende lett.

Men det er naturligvis også mange andre grunner til at denne mobilen er helt fantastisk å spille på. Den er faktisk spesialutviklet til dette formålet, og derfor leveres den med kjølig RGB-belysning, en vifte og et væskebasert kjølesystem. Slik holdes denne enheten alltid avkjølt, selv når du presser ytelsen til det ytterste. Den har et eget «Game Space» som du kan tilpasse spillopplevelsen din, og en 4D Chock-funksjon, som avgir vibrasjoner når du spiller.

For øyeblikket er det ikke så mange spill som utnytter denne vibrasjonsfunksjonen og 144 Hz-skjermen til fulle, men dette er utvilsomt noe di vil få se mer av i fremtiden. Telefonen er dermed sikret å være relevant også til kommende spill.

Som navnet forteller oss, støtter Nubia Red Magic 5G nettopp 5G, og den har massevis av kraft å by på. Hvis vi skal peke på noen svakheter, må det være skjermen på bare 1080 x 2340. Det er ikke den hvasseste, og det følger dessuten med noen programvarefeil. Designet er dessuten av den typen man enten elsker eller hater.

Nubia er vel ikke akkurat det man kan kalle mainstream, og derfor er den sjelden å få tak i hos norske forhandlere. Den kan imidlertid bestilles direkte fra produsenten.

Les vår test av Nubia Red Magic 5G (på engelsk)

(Image credit: Aakash Jhaveri)

3. Asus ROG Phone 3 Kraftfull telefon til overkommelig pris Lanseringsdato: Juli 2020 | Vekt: 240 g | Mål: 171 x 78 x 9,9 mm | OS: Android 10 | Skjerm: 6,59" | Oppløsning: 1080 x 2340 | Prosessor: Snapdragon 865 Plus | RAM: 8 / 12 / 16 GB | Lagringsplass: 128 / 256 / 512 GB | Batteri: 6000 mAh | Baksidekamera: 64 MP + 13 MP + 5 MP | Frontkamera: 24 MP 9 499 kr Les mer hos Proshop.no 10 999 kr Les mer hos Proshop.no Fantastisk 144Hz AMOLED-skjerm Fremragende batteritid AirTriggers og andre spillmodi Ingen IP-sertifisering Ingen trådløs oppladning

Asus ROG Phone 3 er en smarttelefon med alle de godene en mobilgamer har behov for. Her får du et utholdende batteri på 6000 mAh til lange spilleøkter og en flytende AMOLED-skjerm med en oppdateringsfrekvens på 144 Hz i et romslig format på 6,59".

Dessuten får du førsteklasses spesifikasjoner kombinert med Snapdragon 865 Plus-prosessor, opptil 16 GB RAM og massevis av lagringsplass. Man skjønner fort hvorfor denne Asus ROG-mobilen hører hjemme på denne listen.

Ettersom denne modellen er utviklet for gamere, har den også funksjoner du ikke vil finne på så mange andre mobiler, blant annet en clip-on-vifte som følger med i esken og annet tilbehør som en gamepad, som kan kjøpes separat.

Det er også integrert programvare du kan tilpasse spillopplevelsen med, for eksempel ved å overklokke den allerede kraftige prosessoren og justere viftehastigheten.

Asus ROG Phone 3 har også et par mangler, men de fleste av dem innvirker ikke på spillopplevelsen. Den har blant annet ikke trådløs opplading eller IP-sertifisering, og designet er helt opplagt en smakssak. Men hvis du trenger en mobiltelefon til gaming, er det vanskelig å slå Asus ROG Phone 3.

Les vår test av Asus ROG 3 (på engelsk)

(Image credit: Future)

4. Black Shark 3 Førsteklasses spesifikasjoner og 5G Lanseringsdato: Mars 2020 | Vekt: 222 g | Mål: 168,7 x 77,3 x 10,4 mm | OS: Android 10 | Skjerm: 6,67" | Oppløsning: 2080 x 2440 | Prosessor: Snapdragon 865 | RAM: 8 / 12 GB | Lagringsplass: 128 / 256 GB | Batteri: 4720 mAh | Baksidekamera: 64 MP + 13 MP +5 MP | Frontkamera: 20 MP Billig med tanke på spesifikasjonene Kameraene er overraskende kraftige Ikke alle liker utseendet Oppdateringsfrekvensen ligger etter konkurrentene

Black Shark 3 er helt klart den beste gamingmobilen fra Xiaomi, selv om den ikke helt kan måle seg med gaming-modellene fra de store produsentene.

Telefonen er stor, den har et lekkert design og er utstyrt med LED-lys. Spesifikasjonene er slik du vil vente deg av en gamingmobil. Kameraene er også overraskende kraftige, særlig ved svak belysning, selv om optimaliseringen til tider kan være litt overivrig.

Grunnen til at denne gamingmobilen ikke har havnet høyere oppe på listen, er oppdateringsfrekvensen på 90 Hz, som er lavere enn hos de fremste konkurrentene. Den har heller ikke så mange dedikerte spillfunskjoner som de andre.

Les vår test av Black Shark 3 (på engelsk)

(Image credit: Razer)

5. Razer Phone 2 De gamingspesifikke funksjonene overskygger hverdagsfunksjonene Lanseringsdato: Oktober 2018 | Vekt: 205 g | Mål: 158,5 x 78,9 x 8,5 mm | OS: Android 8.1 | Skjerm: 5,72" | Oppløsning: 2560 × 1440 | Prosessor: Snapdragon 845 | RAM: 6/8 GB | Lagringsplass: 64/256 GB | Batteri: 4000 mAh | Baksidekamera: 12 MP f/1.75 vidvinkel / 12 MP f/2.6 teleobjektiv | Frontkamera: 8 MP Fantastisk økosystem til spill 120 Hz bildefrekvens Logoen på baksiden lyser Lite lagringsplass med tanke på prisen (64 GB) Skjermen kunne ha vært større

Den første Razer-mobilen var et hederlig forsøk på å introdusere det gaming-spesifikke merket på mobilmarkedet. Telefonen hadde imidlertid en rekke mangler. Flere av dem er rettet opp i denne andre versjonen, som er blitt en langt bedre enhet – men like fullt rettet mot gamere.

Men hva betyr dette i praksis? Kameraet og skjermen er ikke i nærheten av andre telefoner i samme prisklasse. Hvis man ikke er så opptatt av gaming, burde man definitivt se seg om etter en annen modell. Men hvis man mener alvor med mobilspill og dessuten har råd til Razer Phone 2, er den likevel et utmerket valg.

Utvendig har ikke Razer Phone 2 endret seg så mye fra forgjengeren, men den er blitt oppgradert innvendig til Snapdragon 845, og den har fått en glassbakside til trådløs Qi-opplading. Den har også fått ekstra avkjøling.

Noe som bidrar til at Razer Phone 2 er en god gamingmobil, er 8 GB RAM, gode høyttalere, 120 Hz skjerm og omfattende innstillinger som justerer batteriets varighet og yteevne.

Les vår test av Razer Phone 2 (på engelsk)

Utradisjonelle gaming-telefoner

De beste smarttelefonene til gaming ovenfor er stort sett spesifikt utviklet til dette formålet. Derfor er det nærmest umulig å konkurrere med dem. Men det finnes også flere «vanlige» mobiltelefoner som kan utfordre dem. På listen nedenfor finner du flere «vanlige» mobiler som er kraftige nok til at du kan bruke dem til gaming.

Flere av disse modellene vil du også finne i vår generelle oversikt over de beste mobiltelefonene, ettersom de har spesifikasjoner av høy klasse.

(Image credit: Samsung)

Hvis du er på jakt etter en mobil som passer godt til gaming, men som også har mye annet å by på, er Samsung Galaxy S21 Ultra et godt valg. Dette er det nyeste Samsung-flaggskipet i toppklassen, med spesifikasjoner fra øverste hylle hele veien.

Den største ulempen med denne telefonen, og årsaken til at mange vegrer seg for å kjøpe den, er prisen. Det er ikke mange som overhodet vil vurdere den som et mulig kjøp.

Hvis Galaxy S21 Ultra derimot passer utmerket inn i ditt budsjett, får du en mobiltelefon som er ypperlig til gaming. Den har prosessorkraft i toppklasse og en stor og vakker skjerm. Det gjør heller ikke noe at kameraet er supert.

Les vår test av Samsung Galaxy S21 Ultra

(Image credit: Apple)

iPhone 12 Pro er den nyeste og beste iPhone Pro-modellen på markedet, og den slår alle sine søsken med tanke på gaming. Dens 6,1-tommers skjerm ser fantastisk ut, og den er stor nok til å gi deg en super gaming-opplevelse. Med en kraftig prosessor og rikelig med lagringsplass, blir du ikke skuffet når spillene gjengis sømløst og silkemykt på skjermen.

App Store er proppfull av spill, så du går aldri tom for valgmuligheter. Du kan dessuten koble deg til Apple Arcade, som er en Netflix-aktig spillkatalog.

iPhone Pro 12 er dyr i forhold til det du får, og 5G-støtten er kanskje ikke så veldig relevant for de fleste riktig ennå – men det vil bli det. En investering som dette gjør deg uansett fremtidssikret en god stund.

Les vår test av iPhone 12 Pro

(Image credit: Aakash Jhaveri)

Forgjengeren OnePlus 7 Pro er fremdeles en meget god modell, men OnePlus 8 Pro har på alle måter overgått den. 8 Pro er en smarttelefon som har alle funksjonene du trenger som gamer, og du vil virkelig få glede av å spille på denne skjermen.

Telefonen leveres dessuten med prosessoren Snapdragon 865 og har opptil 12 GB RAM. Skjermen er på 6,78 tommer med en oppløsning på 1440 x 3168 og har en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Den er stor, hvass og silkemyk.

Den støtter dessuten 5G, slik at du kan spille over nettet uansett hvor du er (med 5G-dekning) uten forsinkelse, og med batteriet på 4510 mAh kan du spille lenge før du trenger å lade opp mobilen igjen.

Og når den først ligger til opplading, trenger du ikke å vente lenge, ettersom OnePlus 8 Pro både støtter hurtig og trådløs opplading.

Les hele vår test av OnePlus 8 Pro

(Image credit: Future)

4. LG V60 ThinQ + Dual Screen Flaggskipmobil med en ekstra skjerm inkludert i prisen Lanseringsdato: Februar 2020 | Vekt: 213 g | Mål: 169,3 x 77,6 x 8,9 mm | OS: Android 10 | Skjerm: 6,8" | Oppløsning: 1440 x 2460 | Prosessor: Snapdragon 865 | RAM: 8 GB | Lagringsplass: 128 GB / 256 GB (opptil 2TB med kort) | Batteri: 5000 mAh | Baksidekamera: 64 MP + 13 MP + 0,3 MP | Frontkamera: 10 MP Den doble skjermen er ypperlig Kraftig prosessor Supert 5000 mAh-batteri Dual Screen-programvaren er middelmådig

LG V60 ThinQ ser ut til å være en oppdatert og forstørret versjon av LG G8, som bidro til dobbeltskjermens popularitet. Og det er spesielt skjermen som skiller V60 fra konkurrentene.

Den dobbelte skjermen er i bunn og grunn en nøyaktig kopi av V60s 6,8-tommers-skjerm med Full HD Plus (2460 x 1080). Det tar litt tid å venne seg til programvaren, men du kan uten problemer kjøre to apper samtidig. Det er praktisk hvis du gjerne vil spille på den ene skjermen, men samtidig følge med på en serie eller et idrettsarrangement på den andre.

Telefonen har en spillmodus som forandrer den ene skjermen til en styreflate. Dermed trenger du ikke å berøre den andre skjermen. Dette føles ikke intuitivt i starten.

Telefonen leveres med Snapdragon 865-prosessor, 8 GB RAM og lagringsplass på 128 GB eller 256 GB og kjører Android 10. Batteriet på 5000 mAH sikrer deg lang spilletid, og telefonens 3,5-millimeters lydutgang er blitt en sjeldenhet i våre dager. Mobilen ligger godt i hånden og passer ypperlig til spill.

Les vår test av LG V60 ThinQ (på engelsk)

(Image credit: Future)

5. Motorola Edge Plus / Motorola Edge Flott skjerm og praktiske knapper Lanseringsdato: Mai 2020 | Vekt: 203 g / 188 g | Mål: 161,1 x 71,4 x 9,6 mm / 161,6 x 71,1 x 9,3 m | OS: Android 10 | Skjerm: 6,7" | Oppløsning: 1080 x 2340 / 1080 x 2340 | Prosessor: Snapdragon 865 / Snapdragon 765G | RAM: 12 GB / 6 GB | Lagringsplass: 256 GB / 128 GB | Batteri: 5000 mAh / 4500 mAh | Baksidekamera: 108 MP + 8 MP + 16 MP / 64 MP + 8 MP + 16 MP | Frontkamera: 25 MP / 25 MP 6 990 kr Les mer hos Proshop.no 9 490 kr Les mer hos Elkjop Flott og stor skærm Kraftige spesifikatsjner Digitale utløserknapper Dyrt Kantete design For lav maksimal opplading

Motorola Edge Plus er en første moderne flaggskipmodellen Motorola har lansert på flere år. Man må si at det var verdt ventetiden. Skjermen er stor og flott, mobilen har gode spesifikasjoner og dessuten den nye spillfunksjonen digitale knapper.

Telefonens egenskaper er imponerende, med Snapdragon 865-brikke, 12 GB RAM og 256 GB lagringsplass (som du dessverre ikke kan utvide). Den 6,7-tommers skjermen har en oppdateringsfrekvens på 90 Hz og støtter HDR 10+. Dette gir et langt skarpere bilde enn vi vantet oss av Full HD Plus-skjermen (2340 x 1080). Av de tre kameraene på baksiden er 108 MP-sensoren direkte fantastisk.

Hvis du velger den rimeligere utgaven av Motorola Edge, inngår du også et par teknologiske kompromisser, men den er til gjengjeld langt rimeligere.

Skjermen til basismodellen Motorola Edge støtter HDR10, har en Snapdragon 765G-brikke og 6 GB RAM, et hovedkamera på 64 MP og et mindre batteri på 4500 mAh. For de fleste bruker er nok dette tilstrekkelig, særlig når man tar prisen med i vurderingen. Dessuten kan lagringsplassen på 128 GB utvides med microSD.

Begge versjonene har 3,5-millimeters lydutgang.

Les våre tester av Motorola Edge Plus og Motorola Edge (på engelsk)