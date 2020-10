Beste billige printere 2020

Nå som det er så mange som arbeider hjemmefra, kan det være viktig for mange å finne seg en rimelig og god printer. Nå som man kanskje ikke er så ofte på kontoret, er det fort gjort at man savner muligheten til å ta utskrifter. Og samtidig vil man helst ikke blakke seg fullstendig ved å kjøpe en.

Og det er her vår kjøpsguide over de beste printerne i 2020 kommer inn i bildet. På denne siden finner du ærlige og lettfattelige kjøpsråd når du skal anskaffe deg en rimelig printer.

Og selv om du ikke vil bruke så mye penger, ønsker du heller ikke å skaffe deg en billig printer som skuffer deg med dårlige utskrifter og et langsomt tempo. Du ønsker helt klart ikke å kaste bort pengene dine.

Det betyr at det kan være vanskelig å kjøpe en rimelig printer, ettersom det finnes svært mange produkter å velge mellom.

Vi har ikke bare satt opp en oversikt over de beste billige printerne i 2020, men vi har også integrert et prissammenligningsverktøy, slik at du kan være sikker på at du får printeren til gunstigst mulig pris, uansett hvor du kjøper den fra.

Alle enhetene på listen vil gi deg glimrende utskriftskvalitet til en svært rimelig penge. Det er en krevende balansegang, men ved å kjøpe en av disse printerne, er du sikker på at du ikke ofrer kvaliteten når du sikrer deg en billig printer.

Noe det er viktig å huske på når du kjøper en billig printer, er at flere produsenter senker prisen på selve printeren for å lokke deg til å kjøpe den. Men de holder prisen på tilbehør (som blekkpatroner) høy, slik at de tjener pengene tilbake på den måten. Det betyr at noen printere ser ut til å være billige, men likevel ender opp med å bli temmelig dyre ved langvarig bruk. Dette har vi også hatt i tankene når vi har satt opp denne listen over beste billige printere i 2020.

Ettersom så mange arbeider hjemmefra, hender det at enkelte av disse printerne ikke er på lager.

Husk også at Black Friday er rett rundt hjørnet, slik at enkelte modeller kan bli enda billigere temmelig snart.

1. Epson Expression Home XP-2100 Printer for småpenger – med ale de viktigste funksjonene Kategori: Fargeblekkskriver, 3-i-1 | Skrivehastighet: 8 sider i minuttet | Papirformater: A4 | Papirkapasitet: 100 ark | Vekt: 4 kg 253 kr Les mer hos ComputerSalg Svært billig Kompakt design Ikke auto-duplex Skriver langsomt

Epsons alt-i-ett-innstegsmodell ser like stilig ut som resten av de enkle og elegante Expression Home-printerne, og den har også de fleste av de samme egenskapene. Ved hjelp av individuelle fargepatroner kan den kjøre fargeutskrifter, og den kan dessuten skanne A4-sider i høy oppløsning og fotokopiere. Den har innebygget wi-fi til nettilkobling, og kan også knyttes direkte til smarttelefonen. Den kan skrive ut på konvolutter, glanset fotopapir og oppbevare inntil 100 ark i hovedmagasinet. Den eneste funksjonen vi savner er auto-duplex, noe som er synd, men med Epsons aggressive priskutt mener vi likevel at denne modellen er verdt pengene.

2. HP LaserJet Pro M15w Verdens minste laserprinter er også en av de billigste Kategori: Fargelaserskriver | Skrivehastighet: 19 sider i minuttet | Papirkapasitet: 100 ark | Papirformater: Opp til A4 | Vekt: 3,8 kg 1 049 kr Les mer hos Elkjop Veldig liten! Fristende pris Ingen duplex-printing Ingen skjerm

Da vi testet denne, var dette den minste laserprinteren som fantes, og det fortsetter den nok å være. Den er like liten og billig som en blekkskriver, men har all den hastigheten, økonomibevisstheten og konsekvente kvaliteten du venter deg av en laserskriver. LaserJet Pro M15w er på mange måter den ideelle billigprinteren. Den kan håndtere 100 papirark og skrive dem ut i respektable 19 ark per minutt. Det er dessverre ingen duplex-modus, og heller ingen skjerm, men til denne prisen får du uansett mye for pengene.

Les hele vår test av HP LaserJet Pro M15w

3. HP Deskjet 2622 Billigprinter med to måneders Instant Ink Kategori: 3-i-1 fargeblekkskriver | Skrivehastighet: 7 sider i minuttet | Papirformater: A4 | Papirkapasitet: 60 ark | Vekt: 3,4 kg Instant Ink-kompatibel Lav pris Ikke auto-duplex Kombinert blekkpatron

HP gir deg massevis av valgmuligheter innenfor alt-i-ett-skrivere i den billige enden av markedet, og denne glansede, hvite modellen er en av de aller billigste. Uansett kan den printe, skanne og kopiere, og byr på både wi-fi- og USB-tilkobling. Her er det ingen duplex-modus, og printeren er ganske langsom, men enheten er temmelig kompakt og praktisk. Som flere andre rimelige blekkskrivere kombineres de tre grunnfargene i samme patron, noe som er en liten ulempe, men det svarte er en pigmentfarge, som gir bedre og mer holdbare utskrifter i svart.

4. HP Deskjet 3630 printer Small, affordable and smartly designed Skrivehastiget: Varierer avhengig av dokument | Papirformater: A4, A5, A6, B5, kantløs A4, kantløs A5, kantløs B5 | Papirkapasitet: 60 ark | Vekt: 4,2 kg Kompakt Billig i innkjøp Blekket kan være dyrt Enkel papirhåndtering

Deskjet 3630 er en fantastisk printer som demonstrerer hvordan de beste billige skriverne kan by på utskriftskvalitet som kan konkurrerer med langt dyrere utstyr. Som med enkelte andre billige printere, kan standardutgaven av blekkpatronene være ganske dyre, men hvis du bruker den mye, kan HPs abonnementstjeneste Instant Ink gi deg langt mer for pengene. Dermed er dette en billigprinter som faktisk kan holde seg billig i hele sin levetid.

Les hele vår test av HP Deskjet 3630

5. HP Envy Photo 7830 En funksjonsrik fotoprinter til kontorbruk Skrivehastighet: 15 sider i minuttet | Papirkapasitet: 125 ark | Papirformater: opp til A4 | Vekt: 7,6 kg 797 kr Les mer hos Elkjop Lav pris Rik på funksjoner Upraktisk design Kombinert blekkpatron

HPs merkelig utformede alt-i-ett-printer rommer alt av funksjoner fra en fax-funksjon til et SD-kortspor, som du enkelt får tilgang til via en fargerik berøringsskjerm. Fargene er kombinert i en felles patron, og hvis du abonnerer på HPs Instant Ink-tjeneste vil denne bli byttet ut like før den går tom. Printeren virker litt klønete, men særlig utskrifter av fargefotografier tar seg svært godt ut.

6. HP Deskjet 2130 All-in-one Enda en billig og super alt-i-ett-printer Skrivehastighet: 20 sider i minutter | Skanneoppløsning: 1200 x 1200 dpi | Funksjoner: Print, kopi, skann | Mål: 241 x 424 x 309 mm | Vekt: 3,52 kg Massevis av funksjoner, inkludert støtte for smarttelefon Enkel å installere, konfigurere og bruke Oppleves til tider litt for billig

HP Deskjet 2130 All-in-One er enda et flott eksempel på en god elt-i-ett-skriver. Den er enda rimeligere enn HP Envy Photo 7830 (over), men den lavere prisen innebærer at du ikke får like god utskriftskvalitet. Den er også litt langsommere, og den oppleves som litt for billig til tider. Men hvis du har lyst på en billig skriver til sporadisk bruk (og ikke intensiv utkjøring), og dessuten vil ha skanner og kopimaskin, er printeren HP Deskjet 2130 All-in-One kanskje den beste billige skriveren for deg.

7. Samsung Xpress M2070W En glimrende og billig laserprinter med mange funksjoner Skrivehastighet: 20 sider i minuttet | Utskriftsoppløsning: Effektivt 1200 x 1200 | papirformater: A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, konvolutter (Monarch, Com10, DL, C5), Custom | Papirkapasitet: 150 ark | Mål: 406 x 359,6 x 253 mm (bredde x dybde x høyde) | Vekt: 7,4 kg Smart økomodus Ganske rask Manuell duplex-utkjøring Ingen high yield cartridge-mulighet

M2070W er vår favoritt når det gjelder billige printere til bedriftsbruk. Her får du noen glimrende funksjoner, som NFC-printing fra kompatible smarttelefoner, dokumentdeling på nettet og et smart øko-system som supplerer den vanlige sparemodusen med en funksjon som kan erstatte bilder i dokumenter med skisser. Den skriver ut 20 sider i minuttet, har en smart skann-til-mobil-funksjoner og en effektiv utskriftsoppløsning på 1200 dpi. Utskriftene er utelukkende monokrome, men for de fleste virksomheter passer dette utmerket. Dermed er dette et ypperlig lavprisalternativ til kontorbruk.

8. Brother HL-3140CW Et røverkjøp – hvis du ikke trenger Ethernet eller duplex Skrivehastighet: ISO 18 sider i minuttet | Utskriftsoppløsning: 600 x 600, effektivt 600 x 2400 | Papirformater: A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio | Papirkapasitet: 250 ark | Mål: 410 x 465 x 240 mm (bredde x dybde x høyde) | Vekt: 17,4 kg Gode utskrifter monokromt og i farger Billig å kjøpe, ganske billig å kjøre Ingen duplex Ikke Ethernet

Brother HL-3140CW er enda en billig og god laserskriver. Den er blant Amazons bestselgende printere, og det har sine årsaker. For et svært beskjedent utlegg får du en trådløs fargelaserskriver. Det er helt klart inngått noen kompromisser for å holde prisen så lav som mulig. Dermed får du ikke ethernet eller duplex-utskrifter. Imidlertid leverer HL-3140CW ypperlige utskrifter, rimelig for monokrom utkjøring og gode trådløsfunksjoner til en svært lav pris. Er du ute etter en kontorprinter til en rimelig penge, er HL-3140CW et godt valg.

9. Canon Pixma MG3650S Den store lille fotoskriveren Skrivehastighet: ISO 9,9 sider i minuttet | Utskriftsoppløsning: Opptil 4800 x 1200 dpi | Papirformater: A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio | Papirkapasitet: 100 ark | Mål: 150 x 450 x 300 mm (bredde x dybde x høyde) | Vekt: 5,4 kg 675 kr Les mer hos Dustin home Fargefoto God oppløsning Print, kopi, skann Trådløs

Canon Pixma -serien har alltid fått god omtale, spesielt for sine fotoutskrifter. Canon Pixma MG3650S er intet unntak. Enda bedre er det at dette er seriens billigmodell, slik at du ikke trenger å blakke deg for å skrive ut fargefotografier og andre bilder. Et annet stort pluss er at denne printeren er trådløs, slik at du slipper strevet med ledninger. Med en utskriftsoppløsning på 4800 x 1200 dpi og fargeutskrifter i en hastighet på nesten 10 sider i minuttet, er dette en modell som både kan overraske og imponere. Den har også skanner og kopimaskin integrert.

10. Epson Expression Home XP-255 Speed with high resolution Skrivehastighet: ISO 15 sider i minuttet | Utskriftsoppløsning: Opptil 5400 x 1400 dpi | Papirformater: A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio | Papirkapasitet: 50 ark | Mål: 145 x 390 x 300 mm (bredde x dybde x høyde) | Vekt: 3,9 kg 892,60 kr Les mer hos CDON Fargefotografier Høy oppløsning Print, kopi, skann Trådløs Lite arkmagasin

Epson Expression Home XP-255 er enda en trådløs printer som ikke lover så mye, men som leverer veldig mye mer. Den kan ikke bare skriver ut fargebilder med en oppløsning på 5760 x 1440 dpi, men den kan også kjøre ut 15 fargebilder i minuttet. Og det er enda flere gode nyheter: med XP-255 får du en multifunksjonsprinter som skriver ut, skanner og kopierer. Dette er en av de mest allsidige enhetene på listen. Fargepatronene er heller ikke så dyre.