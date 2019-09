Beste antivirus 2019: Disse gir deg best beskyttelse

Det er bare å innse at vi ikke er kommet nærmere å utslette datakriminelle og hackere som hjemsøker nettet enn vi var for et tiår siden. Faktisk øker cyber-kriminaliteten vesentlig i omfang hvert eneste år. Derfor er det viktigere enn noen gang å sikre datamaskiner og mobile enheter med de beste antivirusprogrammene som finnes. Navn som Norton, McAfee og AVG kjenner du godt, men er de virkelig de beste?

Vi har testet og gjennomgått de nyeste pakkene – både kommersielle utgaver og gratisversjoner – fra de største navnene innenfor datasikkerhet, så du kan stole på våre anbefalinger. Mer enn 80 antivirus- og sikkerhetspakker ble satt under lupen av våre eksperter nå i juli 2019, for å gi deg de beste løsningene for å beskytte og sikre dine enheter.

Skapere av skadeprogrammer og virus kommer alltid opp med nye måter å snike seg inn på din PC og dine nettilkeoblede enheter (noe som også gjelder mobil og nettbrett). Heldigvis oppdaterer nettsikkerhetsselskaper kontinuerlig sikkerhetsløsningene sine for å beskytte mot nettfiskesvindel, løsepengevirus og alle andre typer virus eller skadeprogrammer.

For øyeblikket mener vi Bitdefender Antivirus Plus er det beste antivirusprogrammet du kan få tak i. Her kombineres vanntette sikkerhetsverktøy med et arsenal av endre glimrende sikkerhetsfunksjoner, og det er i tillegg superenkelt å bruke. Det beste av alt er at det også gir deg utrolig mye for pengene. Nedenfor kan du lese mer om hva de tilbyr deg, sammen med Norton AntiVirus og Webroot SecureAnywhere, som utgjør resten av topp tre.

Hvis du er ute etter generell beskyttelse mot de nyeste cyber-truslene, er det å investere i det sterkeste programmet den beste løsningen. Samtidig har vi også de beste løsningene innen antivirus for bedrifter, for deg som er ute etter å beskytte selskapets datamaskiner. Er du ikke interessert i å betale for beskyttelse mot virus og skadevare, skal du også vite at vi til slutt har tatt med vår beste anbefaler når det kommer til gratis antivirusprogramvare.

Gå rett til:

Det beste innen antivirus 2019

Bitdefender Antivirus Plus gir deg den mest nøyaktige og pålitelige beskyttelsen på markedet, og har mottatt flere priser.

Fjellstø og pålitelig beskyttelse

Operativsystem: Kun Windows | Maksimalt antall enheter som dekkes: 1 | Fremtredende egenskaper: Beskyttelse mot løsepengevirus samt botemidler, personvernsverktøy, VPN, Safepay

Presis

Passordhåndtering

Rimelig abonnement

Kan bruke mye datakraft

Få 50-60 % rabatt på Bitdefender Antivirus Plus 2020

TechRadars førsteplass i antivirusklassen i en verden proppfull av tilbydere av virusbeskyttelsesløsninger, og det koster ikke mye mer en gratis antivirusprogrammer.

Obs: I vår anmeldelse av Bitdefender Antivirus Plus testet vi 2019-versjonen. Denne ble siden oppgradert og omdøpt til 2020 i juli i år.

Ta et blikk på enhver rangering av store, uavhengige antivirusprogrammer, og du vil alltid finne Bitdefenders supersikre produkter blant de øverste på listene.

Bitdefender er stort sett pålitelig og presis i avsløringen av virus, med webfiltrering som blokkerer adgang til skadelige nettsteder, en sikker nettleser som ivaretar bank- og netthandeltransaksjonene dine på en trygg måte, og passordhåndtering som autoutfyller kredittkortopplysninger i nettskjemaer. Programmet scorer også høyt for den glimrende antinettfiskemodulen, som advarer deg om ondartede lenker i søkemotorresultatene og blokkerer adgangen til skadelige nettsteder.

Du får også flerlags beskyttelse mot løsepengevirus som lærer seg adferden til slike trusler og holder deg trygg, i tillegg til at den kan gjennomsøke alle dine tilkoblede enheter via mobilappen fra Bitdefender Central.

Løsningen har et problem eller to. Den forsyner seg grovere av dataressursene enn gjennomsnittet, og den kan komme i konflikt med enkelte programmer. Men Bitdefender Antivirus Plus er likevel en likandes pakke med strålende oppdagelsesprosent, flott ytelse og flere enn nok bonusfunksjoner til å kunne forsvare prisen.

Bitdefender Internet Security bygger på AVP, og tredobler antallet enheter, i tillegg til å gi deg anti-spam, brannmur, foreldrevarsel og filkrypteringsfunksjoner.

For bare litt ekstra kan du kjøpe Bitdefender Total Security-utgaven. Der får du med deg alt det ovenfornevnte, og dekker opptil fem PCer, Macer, Android- og iOS-enheter.

Få Bitdefender Antivirus Plus med opptil 60 % rabatt!

Fabelaktige nyheter! Du kan nå få 60 % avslag på vårt høyest rangerte antivirusprogram. Dette er et spesialtilbud til lesere av TechRadar. Det betyr at fantastisk virusbeskyttelse av PC-en din nå er blitt enda billigere. Gå til Bitdefenders amerikanske sider for å finne ut mer!



Norton AntiVirus Plus vil beskytte PC-en din uten å snylte for mye på systemet ditt.

Beskyttelse som ikke vil saktne farten din

Operativsystem: Kun Windows | Maksimalt antall enheter som dekkes: 1 | Fremtredende egenskaper: Avansert personvernsikkerhet, finansiell sikkerhet, intelligent verdensborgernettverk

Blokkerer til og med helt nye skadeprogrammer

Liten innvirkning på systemressurser

Nettlesertilleggene kan være upålitelige

Norton AntiVirus Plus er en skadeprogramjeger av høy kvalitet, som automatisk kan beskytte PC-en din helt på egenhånd.

Dette nydøpte produktet ble lansert i april 2019 som en direkte erstatning for gamle AntiVirus Basic. Overgangen fra «Basic» til «Plus» får det unektelig til å låte bedre, men det er egentlig bare snakk om at det er lagt til et par ekstra funksjoner. Dette ser vi nærmere på lengre nede i saken.

Norton gir deg massevis av modifikasjonsmuligheter, valg og innstillinger, hvis du skulle behøve det, i tillegg til en nyttig URL-blokkerer som holder deg unna skadelige nettsider. Hvis noe skulle snike seg forbi den, vil en filgjenkjennelsesfunksjon gjennom læring gjenkjenne alle mistenkelige nedlastinger umiddelbart. Og hvis skadeprogrammer skulle klare å trenge seg inn, vil intelligent adferdsovervåkning ved hjelp av oppdaterte virusdefinisjoner, sette trusler i karantene ved første tegn til vanskeligheter.

Vis du liker å ha mer direkte kontakt med prosessene, kan du lett kjøre skanninger etter eget ønske, sette opp og lagre spesialtilpassede skanninger for å sjekke akkurat de områdene du ønsker, og til og med få dem til å kjøre på bestemte tidspunkter.

Og hva gjør så Plus som Basic ikke gjorde? Egentlig bare et par ting: det legger til en bonus på 2 GB sky-backup og passordhåndtering. Den siste er smart å ha hvis du ikke allerede har en, men den er ikke i nærheten av like funksjonsrik som Dashlane og andre markedsledere.

Det kan oppstå problemer med enkelte nettlesertillegg. For eksempel har vi opplevd at Chrome-versjonen av og til slutter å virke, tilsynelatende uten grunn. Vi har sett at mange anmeldere har meldt om lignende vanskeligheter, så det ser ut til å være et reelt problem her.

Når det er sagt, leverer hovedfunksjonene i Norton AntiVirus Plus på alle fronter. Det er enkelt å bruke, har konfigurasjonsvalgene eksperter trenger, har gode anbefalinger fra alle testlaboratorier, og er grundig utviklet for å ha minst mulig innvirkning på systemytelsen.

Pris i Norge:

Webroot SecureAnywhere AntiVirus er ekstremt lite krevende uten at det går utover beskyttelsesevnen.

Det slankeste programmet av dem alle

Operativsystem: Windows og Mac | Maksimalt antall enheter som dekkes: 1 | Fremtredende egenskaper: Sikkerheten er alltid påslått, identitetsbesyttelse, antinettfiske i sanntid, brannmurovervåkning

Tærer ekstremt lite på systemressursene

Lynraskt

Ingen testdata fra de beste laboratoriene

Nesten alle antivirusverktøy hevder å være «lettvektige», men Webroot SecureAnywhere AntiVirus er det eneste programmet som virkelig leverer på denne fronten. Installasjonen tar bare noen få sekunder, programmet okkuperer knappe 2 GB av lagringsplassen din, RAM-fotavtrykket er lite, og det er ingen tunge, påkrevede oppdateringer som sluker båndbredden din.

Men dette går ikke ut over egenskapene. Sammen med kjernebeskyttelsen får du smart adferdsovervåkning, presis antinettfiske i sanntid, brannmur- og nettforbindelsesovervåkning, forbedret beskyttelse mot løsepengevirus, samt andre spennende ekstrafunksjoner.

Det er ikke enkelt å sammenligne Webroots presisjon med konkurrentenes, ettersom de store testlaboratoriene sjelden evaluerer selskapets produkter. Men når de anmeldes, scorer de generelt godt, og våre egne tester viser solid og pålitelig beskyttelse.

Det er mye å like ved SecureAnywhere AntiVirus, og Webroots 70-dagers 100 % penger-tilbake-garanti antyder at de har tro på sitt eget produkt. Hvis du er lei av overdrevent kompliserte og oppblåste løsninger, må du sjekke ut Webroot.

Priser:

ESET NOD32 Antivirus har kanskje ikke så mange funksjoner, men gir kraftig virusbeskyttelse.

Antivirus på ekspertnivå for de mest erfarne brukerne.

Operativsystem: Kun Windows | Maksimalt antall enheter som dekkes: 5 | Fremtredende egenskaper: Beskyttelse mot løsepengevirus, UEFI Scanner, Exploit Blocker, skydrevet virussjekk

Stor konfigurerbarhet

Tilgangskontroll for enheter

Relativt kostbart

Ikke for nybegynnere

Hvis du bedømmer antivirusprogrammer etter lengden på listen over funksjoner og egenskaper, vil nok ESET NOD32 Antivirus være en skuffelse. Her er det ingen brannmur, ingen passordhåndtering, ingen sikker filsletting, ingen sårbarhetssjekk eller noe av de andre, medfølgende ekstrafunksjonene du får med andre pakker.

Det betyr ikke at denne pakken ikke er god, men den er mer konsentrert om det grunnleggende. ESET NOD32 Antivirus leveres med sanntidsbeskyttelse mot skadeprogrammer, noe av den beste heuristiske beskyttelsen som finnes, beskyttelse mot løsepengevirus, utnyttelsesbeskyttelse, URL-filtrering mot skadelige nettsider og moduler som beskytter mot angrep via PowerShell eller skadelige scripts.

En Device Control-modul begrenser risikoen for infisering fra andre enheter ved å kontrollere adgangen til minnepinner, eksterne lagringsenheter, optiske lagringsmedier, selv enheter som kobles til via Bluetooth og FireWire. Dette er uvanlige ekstrafunksjoner, men den kan utgjøre en forskjell dersom andre ofte kobler enheter til din PC.

ESET NOD32 Antivirus retter seg ikke mot nybegynnere. Grensesnittet er tidvis klønete, noen funksjoner er svært avanserte, og selv hjelpefunksjonen er ikke alltid til mye hjelp.

Erfarne brukere vil imidlertid sette pris på ESETs ytelse og konfigurerbarhet. Et beskyttelsesnivå som ligger over gjennomsnittet gjør en god jobb med å holde deg trygg, og et lettvektig design sikrer at programvaren ikke vil sinke deg.

En av de nye funksjonene i den nyeste oppdateringen er UEFI-skanneren, som beskytter deg mot trusler som angriper PC-en allerede før Windows har rukket å starte opp.

ESET Internet Security bygger på NOD 32, og tripler antallet enheter som dekkes, i tillegg til å tilby brannmur, botnet-beskyttelse, webkamera-beskyttelse, anti-spam med mer.

Alternativt kan du kjøpe ESET Smart Security Premium-versjonen for ikke så mye mer. Her får du med det alt det ovenstående, i tillegg til passordhåndtering og datasikring.

Priser i Norge:

F-Secure Antivirus SAFE er en PC-beskyttelse det er lett å bruke, og som gir god verdi for pengene.

Antivirusprogrammet som er enklest i bruk

Operativsystem: Windows, Mac, Android, iOS | Maksimalt antall enheter som dekkes: 3 | Fremtredende egenskaper: Beskdyttelse under nettlesing og bankbruk, familieinnstillinger, beskyttelse mot løsepengevirus

Svært brukervennlig

Mye verdi for pengene

Sårbar for falske positiver

F-Secure Antivirus SAFE er en flott samling antivirusverktøy, og selv om dette er litt dyrere en noen av de andre programmene i denne oversikten, gjør antallet medfølgende funksjoner at dette likevel er verdt prisen.

Med F-Secure Antivirus SAFE får du det glimrende antivirusprogrammet fra F-Secure, sammen med bankbeskyttelse for netthandel, familiesikkerhetsverktøy og en enhetsfinner som gjør at du kan spore opp Android- eller iOS-enheter du har mistet, og du kan i tillegg låse eller slette dem på avstand.

Pakken får typsisk nok maksimal poengsum for beskyttelsesnivået fra AV-Test, og scorer dessuten høyt hos AV-Comparatives. De sier også at denne genererer langt flere falske positiver enn konkurrantene, men hvordan dette påvirker deg avhenger av hvordan du bruker datamaskinen din.

Grensesnittet får toppkarakter. Det er ekstremt enkelt å bruke, tar opp lite plass, og for det meste kan du etterlate programmet for seg selv til å passe PCen din. Programmet har minimal innvirkning på systemytelsen, og hvis du trenger å gripe inn, kan du generelt løse de fleste problemer med noen få klikk.

Som tidligere er F-Secure Anti-Virus SAFE en tiltalende pakke. Den er rask, lettvektig, og kan konfliktfritt kjøres parallelt med mange andre sikkerhetsverktøy. Du kan lese mer om hva selskapet tilbyr i vår anmeldelse av deres litt lettere produkt F-Secure Anti-Virus.

Priser i Norge:

Kaspersky Anti-Virus 2018 er omfattende og enkel i bruk, uten å avvise mer erfarne brukere.

Solid sikkerhet for både nybegynnere og eksperter

Operativsystem: Kun Windows | Maksimalt antall enheter som dekkes: 5 | Fremtredende egenskaper: Automatisk skanning, periodevis sjekk av infeksjon via krypto-mining, forenklet sikkerhetshåndtering

En av sikkerhetspakkene med best ytelse

Overlegent enkel i bruk

Kasperskys komplette pakker gir bedre verdi for pengene

Kaspersky Anti-Virus er en nedstrippet sikkerhetspakke som konsentrerer som om selve kjernen av datasikkerhet. Webfiltreringen blokkerer farlige URLer, presise rutiner oppdager og fjerner trusler, smart overvåkningsteknologi sporer og reverserer ondsinnede handlinger, og det er vel omtrent det.

Heldigvis er det slik at det du får, fungerer godt – utrolig godt. Vi har gjennomgående opplevd Kaspersky blant de beste til å blokkere skadeprogrammer og fjerne dem fra et infisert system, og det er i tillegg topprangert på nettsteder som AV-Comparatives.

Programmet er dessuten enkelt å bruke. Grensesnittet er veldesignet, med akkurat passe mengde knapper og valgmuligheter – ikke for enkelt, men heller ikke for komplisert og fryktinngytende – og du får mange instrukser på skjermen som forklarer hvordan alt fungerer. Selv en nybegynner vil umiddelbart føle seg hjemme.

Hvis du bare trenger en presis, pålitelig og konsekvent beskyttelse mot skadeprogrammer, vil Kaspersky Anti-Virus gjøre alt du trenger.

Priser i Norge:

Trend Micro Antivirus+ Security tilbyr sterk beskyttelse, men stiller strenge krav.

En sterk utfordrer

Operativsystem: kun Windows | Maksimalt antall enheter som dekkes: 1 | Fremtredende egenskaper: Beskyttelse mot skadeprogrammer, avansert AI-læring, beskyttelse mot e-postspam, Pay Guard

Rimelig pris

Enkel å bruke

Sterk beskyttelse

Kan sinke deg

Noe begrensede muligheter

Trend Micro Antivirus+ Security er en svært dugelig pakke som er enkel å bruke, med over gjennomsnittlig bra antispam og en temmelig effektiv «Folder Shield»-module som blokkerer løsepengevirus. Og den ser ut til å bli bedre og bedre med tiden.

Men hvor god er den egentlig? De fremste testlaboratoriene rangerer den høyt med tanke på beskyttelse, selv om det er litt uenighet omkring detaljene. Særlig AV-Comparatives mener den gir et høyt antall falske positiver, noe som kan være skikkelig irriterende. Mens AV-Test melder om et høyt presisjonsnivå, og opplever ingen problemer med falske positiver.

Hvis det er et problem her, må det være ytelsen. PassMarks March 2019 Performance-rapport testet 14 sikkerhetsprodukter ut fra ulike ytelsesrelaterte parametre, og Trend Micro havnet i nærheten av listebunnen.

Våre erfaringer med produktet er litt mer fordelaktige. Beskyttelsesnivået fremstår likt som Bitdefender, de falske positivene er bare marginalt flere, og det saktner ikke systemet vårt noe mer enn andre programmer.

Vi anbefaler å kjøre programmet i hele testperioden på 30 dager før du eventuelt kjøper det, for å se om du opplever noen problemer underveis. Hvis du ikke gjør det, er den høye oppdagelsesprosenten og de glimrende bonusfunksjonene noe som gjør Trend Micro til et godt valg.

Priser:

Panda Dome Antivirus Pro leveres med massevis av funksjoner og et grensesnitt som er optimalisert for Windows 10.

En brukervennlig og funksjonsmettet løsning.

Operativsystem: Kun Windows | Maksimalt antall enheter som dekkes: Ubegrenset | Fremtredende egenskaper: Prosessovervåkning, URL-filtrering, oppstartbar USB redningsdisk

Massevis av funksjoner

Kan dekke et ubegrenset antall enheter

Grensesnittet passer ikke for alle

Flertydige testresutater

Registrering av skadeprogrammer i sanntid, hurtig skybasert skanning, URL-filtrering som blokkerer skadelige nettsider – Panda Dome Essential har alle godsakene du ville vente deg av det beste innen antivirusprogrammer.

Og det er bare begynnelsen. Panda Dome er fullpakket av ekstrafunksjoner som flere av de andre pakkene på denne listen ikke er i nærheten av. Fra portskanning og pinghåndtering, til dyptgående prosessovervåkning og integrert VPN.

Når det gjelder det viktigste, altså selve virusbeskyttelsen, finnes det ikke mange testresultater fra de uavhengige testlaboratoriene for Panda for øyeblikket, men tallene vi har sett er ikke akkurat tillitvekkende, ettersom Panda havnet nærmere bunnen av bunken, ifølge AV-Comparatives. Dette betyr ikke at Panda Dome vil utsette enhetene dine for fare, men du kan forstå hvorfor vi heller anbefaler andre leverandører fremfor denne med denne begrunnelsen.

Grensesnittet er også temmelig avgjørende. Med så mange underlige og fantastiske egenskaper inkludert, gjør Panda Dome en grei jobb med å gjøre alt tilgjengelig, slik at du kan gå i dybden der du måtte ønske. Men på medaljens bakside kan dette skremme bort brukere som bare ønsker en enkel og stillferdig antiviruspakke.

En utvilsom bonus er prisen. Panda Dome Essential er et av de programmene som gir deg aller mest for pengene. Og du har muligheten for å betale litt mer og oppgradere for å få dekket et ubegrenset antall laptoper, mobiler, nettbrett og stasjonære maskiner på en enkeltlisens.

Priser:

De beste nedlastbare gratis antivirusprogrammene

Når du betaler for en tjeneste, får du gjerne flere funksjoner, for eksempel spamfiltre, foreldrekontroll, systemskanning og avanserte brannmurer. Dette gjør dem bedre egnet for seriøse brukere – de som ønsker seg litt ekstra sikkerhet, og alle som ønsker at systemet skal arbeide så uforstyrret som mulig. Det betyr også at du unngår irriterende popup-vinduer som forsøker å friste deg til å oppgradere til fullversjonen. Og, som du har oppdaget over, koster de ikke allverden å kjøpe.

Men i våre dager kan du også skaffe deg topp beskyttelse helt gratis, for nesten alle produsenter tilbyr gratis antivirusløsninger. Ved å gjøre dette, får utviklerne adgang til flere enheter de kan innhente data fra, og derigjennom forbedre kunnskapen og sikkerhetsplattformene, så det er ikke i deres interesse å redusere mengden beskyttelse du får ved å velge en gratisversjon.

Windows har kommet langt på sikkerhetsfronten, men det er likevel trygt å antyde at Windows Defender, den innebygde sikkerhetsløsningen i Windows 10, er det siste gratisprogrammet du kan feste lit til med tanke på å holde systemet rent.

Så om du er fast bestemt på å velge gratis antivirus, anbefaler vi på det sterkeste at du sjekker ut vår liste over de beste sikkerhetsnedlastingene i 2019 nedenfor. Vi har uthevet de gode egenskapene deres – og manglene – for å sikre at du velger den beste.

Bitdefender Antivirus Free har fått en kraftig overhaling, og erobret førsteplassen i vår gjennomgang av gratis antivirusprogrammer du kan laste ned.

Det beste antivirusprogrammet i 2019

Operativsystem: Windows, Mac, Android | Versjon: 2018 | Funksjoner: Beskyttelse mot nettfiske, adferdsanalyse, automatisk skanning

Bitdefender Antivirus Free Edition ? Visit Site at Bitdefender

Hurtig skanning

Strålende virusavsløring

Avanserte brukere ønsker seg mer kontroll

Skanninger kan ikke tidfestes

Bitdefender Antivirus Free Edition består i bunn og grunn av AV-delen av det fullverdige produktet, med lettvektige, velkonstruerte skannemekanismer, som nesten gjennomgående er raskere enn bransjestandarden. Med enestående virusdefinisjoner er Bitdefender tilbake på toppen av gratislisten.

Gratisversjonen insisterer på å kjøre på autopilot, noe som er et tveegget sverd, der virushåndteringen blir enkel, man samtidig tas ut av brukerens kontroll. Mens vi er tilbøyelige til å stole på programmet, har det vært tilfeller der automatiske programmer har gått amok, for eksempel den hendelsen for noen år siden, da Panda Antivirus identifiserte seg selv som et virus og låste et stort antall Windows-systemer.

Tester utført av AV-TEST plukket ut noen småfeil i håndteringen av nulldagssårbarheter. Og det er verdt å påpeke dette, for du kan for tiden få betalingsløsningen – Bitdefender Antivirus Plus – for et beløp tilsvarende $2 månedlig. Det er lite å betale for tonnevis av ekstrafunksjoner, for eksempel nettbankbeskyttelse, integrert passordhåndtering, permenent filsletter og gratisk onlinestøtte døgnet rundt.

Anmeldelse og nedlastingssted: Bitdefender Antivirus Free Edition

Etter overtagelsen av AVG drar Avast nå nytte av en mye større brukerbase, der alle melder inn detaljer om nye sikkerhetstrusler.

En kraftig forbedret antiviruspakke

Operativsystem: Windows, Mac, Android | Versjon: 17 | Funksjoner: Virusavsløring, spillmodus, passordhåndtering, skadeprogramskanning

Sinker ikke datamaskinen

Super virusbeskyttelse

Irriterende personvernsinnstillinger

Inkluderer lenker til betalingskomponenter

Avast og AVG er ennå ikke fullt sammenslått, til tross for at førstnevnte formelt kjøpte opp sistnevnte i midten av 2016. Det nylig sammenslåtte selskapet seier at de to gratis antivirusprogrammene vil fortsette som separate løsninger, selv om en felles AV-pakke ser ut til å være på vei ganske snart. Naturligvis har Avast nå en langt større datamengde å arbeide med, og de har utvidet den effektive brukerbasen (og derfor også nettverket for å avdekke trusler) til utrolige 400 millioner brukere.

I den nyeste versjonen av Avast Free Antivirus er det lagt til an automatisk spillmodus for å stilne popup-vinduer og redusere systembelastningen når du fyrer opp et prosessorhungrig spill, noe som helt klart er utrolig praktisk, og grensesnittet har dessuten fått en ny og ren overhaling. Her finnes det også passordhåndtering, noe som er et flott tilskudd i en sikkerhetspakke.

Den scorer høyt på AV-TESTs omfattende skadeprogram-test, og gjør rent bord ved nulldagsangrep – trolig hjelper det med et utstrakt deteksjonsnettverk. Noe som er mindre imponerende er Avasts negative effekt på programmenes oppstartstid, og den sterke tilbøyeligheten til popup-vinduer.

Anmeldelse og nedlastingssted: Avast Free Antivirus

Sophos Home leverer en antiviruspakke på bedriftsnivå for private brukere.

Den perfekte løsningen for et hjem fullt av PCer

Operativsystem: Windows, Mac | Versjon: 17 | Funksjoner: Virusavsløring, beskyttelse mot nettfisking, foreldrekontroll, beskytter opptil 10 PC-er

Sophos Home Free ? Visit Site at Sophos

Enkelt og lite påtrengende

God skybasert kontroll over beskyttede enheter

Ingen tidsoppsett for skanning

Begrenset kontroll for avanserte brukere

De markedsfører sitt produkt som «sikkerhet i businessklassen», men Sophos Home gjør lite annet enn de fleste andre gratis antivirusløsningene, og virker faktisk best egnet for familier.

Du får standardbeskyttelse mot virus og skadeprogrammer, i tillegg til nettleserverktøy som antinettfisking og, viktigst av alt, innholdskontroll. Kombinert med sentral håndtering av opptil 10 PCer, gjør dette at du effektivt kan begrense barnas nettbruk.

Selv om AV-TEST ikke formelt har vurdert Sophos' ferdigheter, gir laboratoriet AV-Comparatives en godkjent vurdering av dem.

Selv om Sophos Home alltid har gitt skrivebordsvarsler, fantes det ingen kjøpeversjon man kunne oppmuntres til å oppgradere til. Det endret seg i februar, med lanseringen av Sophos Home Premium.

Anmeldelse og nedlastingssted: Sophos Home

Kaspersky har endelig lansert en gratisversjon av sin ekstremt suksessrike antiviruspakke.

Kasperskys første forsøk på en gratis sikkerhetspakke

Operativsystem: Windows | Versjon: 18.0.0.405 | Funksjoner: Skanning i sanntid, antinettfisking, epostskanning, spionvarebeskyttelse.

Presis og pålitelig antivirusløsning

Brukervennlig

Bare grunnleggende funksjoner

Begrenset teknisk support

Betalingsversjonen av Kasperskys sikkerhetsprogramvare for Windows er blant de aller beste antivirusløsningene, og AV-TEST har nok en gang gitt toppkarakterer over hele fjøla etter de seneste testrundene.

Som du nok vil anta, er Kaspersky Free en nedskalert utgave av fullversjonen av programmet. Et verktøy vi virkelig setter pris på (mer om dette senere). I gratisversjonen er tilleggsfunksjoner som personvern og verktøy for sikker betaling skrelt bort, og man konsentrerer seg til fulle om kraftig, direkte – og viktigst av alt – gratis beskyttelse av PCen din. Resultatet er en programvare som er forbausende enkel å bruke og navigere i, som gjør en effektiv jobb med å beskytte deg mot virus.

Her benytter Kaspersky det grunnleggende fra skanneverktøyet i betalingsversjonen, og er særdeles vanskelig for virus og trojanere å trenge seg gjennom. Og vi digger at det ikke hele tiden plager deg med hint om å oppgradere til fullversjonen.

Men ironisk nok vil vi likevel det, ettersom Kasperksy Anti-Virus 2018 ikke er dyr å kjøpe, og gir deg langt bedre beskyttelse av PC-en (eller PC-ene). Den amerikanske standardprisen er $29.99 for beskyttelse av tre PC-er, og dette gir mye større muligheter når det gjelder beskyttelse mot løsepengevirus, spionvare og trojanere.

Anmeldelse og nedlastingssted: Kaspersky Free

Avira Free Antivirus er fremdeles en super gratis antiviruspakke, men de stadige popup-varslene er plagsomme, og sender dem nedover listen.

God antivirus, men litt masete

Operativsystem: Windows, Mac, Android, iOS | Versjon: 2018 | Funksjoner: Virusavsløring, beskyttelse mot nettfisking, integrert VPN, systemoptimaliseringsverktøy

Avira Free Antivirus ? Visit Site at Avira

Liten innvirkning på systemytelsen

Særs god oppdagelsesevne

Installeringsprogrammet fremhever andre Avira-produkter

Massevis av popup-vinduer underveis

Avira Free Antivirus for Windows fortsetter å score bra i AV-TESTs strenge testprogram, og knuser 99,7 % av de testede truslene. Generelt er den heller ikke en stor byrde for maskinvaren.

Grensesnittet er rent og innbydende, med et nytt redesign fra 2019. Programmet kommer også opp med et minimum av falske positiver. Det at man nå også får med seg en gratis sikkerhetspakke samtidig, med beskyttelse mot løsepengevirus og nettfisking, VPN på 500 MB per måned og flere løfter om økte hastigheter, gjør valget enda mer fristende. Dette er en av de beste antiviruspakkene er ute.

Så hvorfor har denne falt langt ned fra toppen av listen vår, der den har hørt hjemme de to foregående årene? Det er det konstante maset. Det er greit med en viss grad av popup-vinduer og annonser når man snakker om et gratisprodukt, men Avira har begynt å krysse grensen. Det er ikke like slitsomt som enkelte andre, for eksempel Comodos overentusiastiske grensesnitt, men det er irriterende å se Avira brøle til deg så snart du starter opp maskinen.

Anmeldelse og nedlastingssted: Avira Free Antivirus

Gå til toppen for å lese om det beste antivirusprogrammet ^

Beste antivirusprogram for bedrifter

Hvert program på denne listen er grundig vurdert for sine bedriftsegenskaper, som fjerninstallering og sentral håndtering. De beste antivirusprogrammene for bedriftsmarkedet skal ha trusselbeskyttelse på businessnivå, men det er ikke det samme som at de må koste mye penger. Prisen per installasjon kan noen ganger være lavere enn for de beste antiviruspakkene.

1. Avast Business Antivirus Pro En strålende antiviruspakke for bedrifter, som gir deg ulike verktøy som virusbeskyttelse, brannmur, epostbeskyttelse, antispam og muligheten til å skreddersy programmene for å gi komplett sikkerhet. Avast Business Antivirus Pro inkluderer også (i motsetning til standardutgaven av Avast Business Antivirus) Sharepoint- og Exchange-beskyttelse, i tillegg til et antall serververktøy.

2. Symantec Endpoint Protection Symantecs fremste fortrinn er selskapets Insight file reputation-teknologi, en svært effektiv måte å oppdage og blokkere selv helt nye, uoppdagede trusler på. Flere lag av beskyttelse inkluderer virusbeskyttelse, adfersovervåkning, beskyttelse mot inntrengere, brannmur, samt «power raser», som eliminerer standhaftige trusler og reparerer systemet.

3. Bitdefender GravityZone Business Security Denne pakken har gjort pålitelig beskyttelse til sin høyeste prioritet. Bitdefenders produkter er godt likt av de uavhengige testlaboratoriene, og rangeres høyt på grunn av oppdagelse og fjerning av skadeprogramme, ytelse og anvendbarhet. De fleste funksjonene iverksettes automatisk – anti-skadeprogrammer, brannmur, webrådgiver, URL-filtrering – men du kan også spesialinnstille produktet for å styre dets handlinger.

4. Avira Antivirus for Endpoint Dette er Aviras viktigste produkt for små bedrifter. Her er alle kjernefunksjonene du venter er inkludert – antivirus, grunnleggende nettverksbeskyttelse, webfiltrering – og utvidet med filserverbeskyttelse og optimalisering, sammen med godkjenning og svartelisting av programmer.

5. Kaspersky Endpoint Security Cloud Dette er et produkt for småbedrifter, som leveres for å beskytte Windows-maskiner, filservere og Android- og iOS-enheter. Skrivebordssiden av pakken har alle de vanlige kvalitetsmodulene fra Kaspersky – antivirus, antispam, brannvegg med mer – men den mobile sikkerhetsteknologien er enda mer imponerende.

Gå til toppen og les om de beste antivirusprogrammene ^