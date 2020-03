Videokonferanse: De beste løsningene

På grunn av spredningen av koronaviruset (Covid-19) er mange selskaper på jakt etter gode løsninger for å arbeide borte fra arbeidsplassen. Dette bidrar til at spredningsrisikoen minsker, samtidig som produktiviteten ikke hemmes i for stor grad. Her tar vi for oss den beste verktøyene for videokonferanser. Sjekk også ut vår guide til samarbeidsprogramvare, som kan være veldig nyttig nå som stadig flere sitter på hvert sitt hjemmekontor og jobber.

Teknologiens fremskritt har gitt oss rimelige og lett tilgjengelige verktøy for videokonferanser. Disse kan enkelt tas i bruk på en moderne arbeidsplass.

Det er mange årsaker til at dette er blitt viktig. Ikke minst får de ansatte friheten til å jobbe hjemmefra. Mange bedrifter har geografisk adskilte kontorer, og både viktige kunder og samarbeidspartnere kan befinne seg ulike steder i verden.

Videokonferanser kan i stadig større grad gjennomføres uten at det oppstår tekniske problemer, noe som var et stort problem tidligere. Nå slipper man å uroe seg for dette, i tillegg til tilgjengeligheten og prisen.

Dessuten øker bekymringene rundt karbonavtrykket omfattende reisevirksomhet gir, og dermed er det fornuftig at selskaper søker løsninger for å kommunisere ansikt til ansikt over nettet i stedet for å skape unødvendige kostnader for både bedriften og miljøet gjennom å tvinge folk til å reise for å samles på ett bestemt sted.

Vanlige løsninger for privatmarkedet, som Facetime og Skype, har gjort videokonferanser til en alminnelig del av hverdagskommunikasjonen. Man må kunne forvente at bedrifter i økende grad vil omfavne denne teknologien, rett og slett fordi den gir så mange fordeler over hele fjøla. Men flere store virksomheter er langsomme å omvende.

Her finner du de beste løsningene for videokonferanser på markedet.

Beste kommersielle programvare for videokonferanser

Beste gratisløsninger for videokonferanser

Vi har også tatt en gjennomgang av de beste telefontjenestene for bedrifter

Beste kommersielle løsninger for videokonferanser

(Image credit: GoToMeeting)

Mobilvennlig videokonferanseverktøy

Mobilvennlig

Gode apper

VoIP-oppgradering

GoToMeeting er den frittstående nettkonferansetjenesten som tilbys av LogMeIn. Som man kan forvente, gir den muligheter for tale- og videokonferanser, i tillegg til skjermdeling.

GoToMeetings skiller seg særlig ut på ett punkt, nemlig mobilvennligheten. Du kan sette opp og starte en konferanse fra smarttelefonen, noe de større navnene i bransjen sliter med. Innstillingene gjør det også mulig å maksimere kvaliteten til lyd og bilde. Med ett trykk kan du invitere andre til møter og chat-samtaler.

Mobilappen har egne utgaver for Androidog iOS, og begge har fått bred positiv omtale fra brukerne. Også her skiller de seg fra mange andre tilbydere, som strever med å balansere kvaliteten med mobiltilgjengeligheten.

Når det gjelder prisen, får du nesten alle standardfunksjonene med i den rimeligste løsningen. Denne koster ca. 140 kroner for en måned, men en månedspris på rundt 120 kroner hvis du kjøper et årsabonnement. Selv grensen på 150 deltagere er sjenerøs. Den er mer enn tilstrekkelig for de fleste virksomheter.

Businessløsningen får du får ca. 190 kroner for en måned (eller 160 ved årsabonnement). Dette øker det maksimale antallet deltagere til 250, og med på kjøpet får du flere administrative funksjoner, i tillegg til tegneverktøy og musedeling. Enterprise-løsningen er skalert opp til å kunne involvere 3000 deltagere.

Det er mye positivt å si om GoToMeetings, men hvis du er på jakt etter en VoIP-løsning for bedrifter, vil GoToConnect både gi deg et skybasert telefonsystem, der GoToMeetings integreres som en del av pakken. Det kan også være en mer kostnadseffektiv løsning å velge.

(Image credit: Cyberlink)

Nettleserbasert videokonferanseverktøy som passer perfekt for mindre virksomheter.

Mulighet for gratisløsning

Krever ikke nedlasting

Mange funksjoner

CyberLink er et taiwansk programvareselskap. Det ble grunnlagt i 1996. U Meeting er selskapets løsning for videokonferanser.

CyberLink U Meeting har fire prisnivåer.

«Basic»-varianten er gratis. Med den kan du involvere 25 deltagere til møter med en maksimal varighet på 30 minutter.

«Pro 50» koster ca. 300 kroner per vert per måned. Der kan du ha 50 møtedeltagere, og møtene kan vare i opptil 24 timer. Løsningen gir deg administrasjonsverktøy og PerfectCam.

«Pro 100» har en inngangspris på ca. 500 kroner i måneden. Den gir deg alt du får med «Pro 50», i tillegg til opptil 100 møtedeltagere.

«Enterprise Features»-løsningen gir deg alt du får med de andre variantene, i tillegg til møteanalyse, profesjonell kundestøtte og gjennomgående kryptering. Potensielle brukere må kontakte salgsavdelingen for pristilbud.

«PerfectCam» er en underlig funksjon. Brukerne kan påføre ansiktene sine datagenerert, og selskapet lover at det skal se «skikkelig profesjonelt ut».

U Meeting er fullstendig nettbasert. Dette vil kanskje skremme bort noen brukere, men for andre kan det være en fordel, ettersom du ikke trenger å laste ned noen egen programvare for å kunne bruke U Meeting. Her kan du ikke gjøre videoopptak eller hekte deg på møtene via VoIP-systemer.

(Image credit: Zoom)

Zoom er en rimelig og intuitiv måte å gjennomføre produktive videokonferanser på.

Gratisnivå

Brukervennlig

Kunne hatt godt av flere sikkerhetsfunksjoner

Zoom Meetings er et videokonferanseverktøy for datamaskiner og mobile enheter. Det er enkelt og raskt å komme i gang med, og gir deg et bredt utvalg av skalerbare funksjoner.

Programmet gir deg ikke bare HD-video og -lyd. Det har også støtte for 1000 deltagere samtidig, og opptil 49 videoer på samme skjerm. Så store møter passer nok best på en storskjerm.

Møtene kan lagres lokalt eller i skyen, sammen med transkripsjoner som inneholder søkbar tekst. I tillegg gir den innebygde samarbeidsfunksjonen deltagerne muligheten til å dele skjermer og samarbeide for å lage egne notater.

I tillegg finnes det en chat-funksjon med mulighet for fildeling, søkbar historikk og et arkiv på inntil ti år. Møter kan også utvides til en-til-en-samtaler.

Sikkerheten er integrert, med 256-bits TLS-kryptering for både møter og delte filer. Automatisk planlegging kan utføres fra Gmail, Outlook og iCal.

Noe som er enda bedre, er at det tilbys en funksjonsmettet gratisløsning. Den kan romme opptil 100 deltagere i opptil 40 minutter. Hvis du i tillegg ønsker deg verktøy for administrering av team og håndtering, starter prisene på ca. 150 kroner i måneden, og øker til ca. 200 kroner i måneden per vert for de mer spesialiserte løsningene for bedrifter og konserner.

(Image credit: BlueJeans)

Tenk utenfor boksen med dette futuristiske verktøyet for videokonferanser

30 dagers gratisprøve

Dolby Voice-støtte

Analyseverktøy

BlueJeans ble grunnlagt i 2009, og har sine hovedkvarterer i California. Selskapet leverer en samarbeidsorientert, skybasert plattform for videokonferanser.

Det har tre prisnivåer. BlueJeans har ingen gratisløsning, men de tilbyr en 30-dagers testversjon.

«Me»-varianten koster ca. 150 kroner i måneden ved betaling for ett år. Brukerne kan invitere opptil 450 deltagere, og koble seg opp fra hvilken som helst datamaskin, iOS- eller Android-enhet, og alle møtene settes opp med innringningsnumre.

«My Team»-løsningen koster ca. 200 kroner i måneden per vert (ved betaling for ett år), og tilbyr alt du finner i den rimeligste pakken, i tillegg til 10 timers skybaserte møteopptak, kontrollmodul og opptil 75 møtedeltagere.

«My Company»-pakkene inkluderer alle egenskapene til de andre løsningene, sammen med H.323//SIP oppkoblingsløsning, kalenderstøtte for romsystem og opptil 150 møtedeltagere. Brukerne må kontakte Bluejeans direkte for å få pristilbud.

Brukere av Bluejeans trenger ikke å melde seg som årsabonnenter . Den rimeligste løsningen støtter gratis telefonlyd i mer enn 40 land. Bluejeans støtter også Dolby Voice. Løsningen kan passe godt for brukere som er mer opptatt av videokvalitet en antallet funksjoner du har tilgang til.

Bluejeans ser ut til å ha færre funksjoner enn sine nærmeste konkurrenter, men dette ignoreres ofte på grunn av systemets kvalitet. Dessuten har man fordelen av å kunne bruke den 30-dagers testversjonen for å finne ut om systemet passer ens behov.

(Image credit: Lifesize)

Få liv i nettmøtene med dette praktiske verktøyet

Inkluderer maskinvareenheter

Gratisnivå

Støtte for 4K-video

Lifesize ble grunnlagt i 2003. Selskapets hovedgrener er lokalisert i Austin i Texas og i München i Tyskland. Lifesize leverer høydefinerte innfallsporter til videokonferanser, konferanseromtelefoner med berøringsskjerm og en skybasert videosamarbeidsplattform.

Lifesize har tre prisnivåer. Tidligere fantes det ikke noe gratisnivå, men dette er blitt endret med Lifesize Go. Dette er en fullstendig nettbasert tjeneste, der brukerne kan invitere til et ubegrenset antall videosamtaler, samt skjermdeling på datamaskiner, med opptil åtte deltagere. Det er ingen begrensning på møtenes lengde og man trenger ikke å laste ned noen programvare.

«Lifesize Standard» er utviklet for små team, og koster ca. 170 kroner i måneden per vert. Den gir ubegrensede møter for opptil 100 deltagere, sammen med støtte for Single Sign On (SSO), personlige møter, chat og brukerstøtte.

«Lifesize Plus» er rettet mot små og mellomstore bedrifter. Den gir deg flere funksjoner, men den krever et minimum på 15 verter, og koster ca. 150 kroner per vert i måneden. Her kan du ha med deg opptil 300 deltagere, og du får Microsoft-integrasjon, møtedata i sanntid, støtte for telefon og e-post og i tilleg én times opptak i skyen per vert.

«Lifesize Enterprise» koster ca. 130 kroner i måneden, og krever minimum 50 verter. Denne pakken gir deg direktestrømming av opptil tusen seerbegivenheter, merkevarebygging og spesialinnstillinger, førsteklasses brukerstøtte og dessuten en ubegrenset mengde videoopptak.

Med unntak av gratisversjonen, virker prisene til Lifesize temmelig stive, om man sammenligner med andre løsninger for videokonferanser. Dette kompenseres det i rikelig grad for, i og med at produsentens egen maskinvare inkluderes i kjøpet. Med hver av pakkene mottar brukerne et antall enheter. Dette gjør at de ikke henvises til å bruke sine egne, integrerte kamerasystemer. Lifesize støtter dessuten videokonferanser i 4K.

(Image credit: Google Hangouts Meet)

Lett tilgjengelig, skybasert konferanseverktøy

G Suite-integrasjon

Enkelt og lett tilgjengelig

Konkurransedyktig prisnivå

Google Hangouts Meet inngår i programvareplattformen G Suite, og tar sikte på å levere en førsteklasses konferanseløsning.

Det er først og fremst utviklet for bedrifters behov, og kan håndtere et høyt antall brukere samtidig. Her får du smart deltagelse og et raskt grensesnitt, så slipper du å vente.

Dette er en forbedret versjon av den velkjente Google Hangouts. Formålet er å gjøre det enklere å samarbeide med eksterne kunder. Dette gjøres først å fremst via et nettbasert program, slik at det ikke må lastes ned noe programvare. Dessuten får du et eget oppringningsnummer. Det innebærer ikke bare at ansatte på farten kan henge seg på, men det sikrer dessuten at kvaliteten opprettholdes gjennomgående, og at ingen faller fra underveis.

I tillegg til å levere egen apper til mobilbrukere gjennom Apple AppStore og Google Play store for Android, fungerer Google Hangouts Meet også sammen med eksisterende konferansemaskinvare. Alt som kreves er at maskinene følger SIP- og H.323-standardene for Skype for Business-brukere. Dette gjelder også i særskilt grad Cisco, Lifesize og Polycomm. Brukere av Pexip Infinity kan henge seg på møter i Hangouts meets.

Et annet vesentlig fortrinn er at ved å være inkludert i G Suite-plattformen, er programmet enkelt å betjene fra andre plattformer. Det gjelder ikke minst Google Calendar, som du ikke bare kan bruke til å avtale møter, men også til å oppgi opplysninger om møtet, noe som er påkrevet når brukerne logger seg på.

Det er også en fordel at Hangouts ikke er belemret med de høye månedlige kostnadene som mange andre løsninger forbindes med.

Hangout Meets er rett og slett en seriøs videokonferanseplattform for bedrifter. Den krever ingen store utlegg i forkant til maskinvare, noe som gjør den lett tilgjengelig også for mindre virksomheter.

Beste gratisløsninger for videokonferanser

(Image credit: Zoom Meeting)

Fullspekket gratisverktøy for videokonferanser – med sikker kryptering

Opptil 100 deltagere

256-bit TLS-kryptering

40 minutters begrensing for større møter

Zoom Meeting er tilgjengelig for Mac, Windows, Linux, iOS og Android, og dekker dermed mange plattformer. Her kan du velge mellom gratisløsninger og kommersielle pakker, men selv i gratisversjonen kan du velge mellom en-til-en-møter eller gruppemøter der du kan invitere så mange som 100 personer. Men for møter med tre eller flere deltagere er det en tidsbegrensning på 40 minutter.

Her får du noen finesser som deling av skrivebord og programmer, whiteboard-deling og kommentarer, og dessuten flere funksjoner du må betale for i konkurrerende tjenester, for eksempel opptak av møter i MP4- eller M4A-format.

256-bit TLS-krypteringen sikrer at møtene du arrangerer og filene du deler innenfor dem er sikre. Du får plugins til Microsoft Outlook og Chrome, slik at du kan planlegge møter. Administratoren har utstrakt kontroll over chat-meldinger og rom.

Zoom Meeting gjør også nytten som et enkelt chat-verktøy, men hvis du har litt mer omfattende behov, for eksempel støtte for flere deltagere, får du også flere ulike pakker til en rimelig penge.

(Image credit: Microsoft)

Microsofts videokonferanseapp har en gustig gratisversjon

Støtte på tvers av plattformer

Kan brukes i en nettleser

Teksting på direkten

Begrenset til 50 deltagere

Skype er et veletablert navn, med bred appell. Selv om Microsofts videosamtaleverktøy stort sett betraktes som lite mer enn en fin måte å holde kontakten med venner og familie på, støtter denne tverrplattformløsningen videosamtaler for opptil 50 personer.

Skype kan også benyttes via en nettleser. Dette gjør at du kan snakke med mennesker uten å måtte installere egen programvare. Du kan enkelt og greit invitere folk med via deres e-postadresse.

Som du nok vil ønsker deg, har du muligheten for skjermdeling, og du kan dessuten gjøre bakgrunnen uskarp. Blant de øvrige nyttige funksjonene er teksting av samtaler på direkten og muligheten for å gjøre opptak av samtalene.

Hvis du ønsker videosamtaler med flere deltagere, kan du bruke den kommersielle oppgraderingen Skype for Business. Den månedlige brukeravgiften er lav, og du kan invitere inntil 250 personer til videosamtaler. Du får også Office-integrasjon og mer robuste sikkerhetsvalg.

(Image credit: FreeConference)

Flott verktøy for videokonferanser for små, internasjonale møter.

Ikke behov for installering av egen programvare

Mulighet for internasjonal oppringning

Maksimum fem deltagere

FreeConference gjør sakene sine på en enkel og nydelig måte ved at du slipper å installere egen programvare. Du kan få egne mobilapper, men det er mulig å delta i et videomøte fra nesten hvilken som helst enhet med en nettleser installert. Du kan delta i tekst- eller videochatter, og ta i bruk funksjoner som skjerm- og fildeling. Men FreeConference har også klare begrensninger.

Det maksimale antallet møtedeltagere er fem. Dermed utelukkes dette verktøyet for bedrifter som ofte har behov for å arrangere møter med flere deltagere.

Et antall internasjonale innringningsnumre er tilgjengelige for møteinnringninger, og du kan også gjøre opptak av samtaler, om du skulle ønske det. Konfigurering, håndtering og møteplanlegging utføres svært enkelt med FreeConference, også fra Outlook. Her har du også noen finesser som å sette opp gjentagende møteaktiviteter. Det er synd at funksjoner som avansert sikkerhet, videoopptak og transkripsjon bare er tilgjengelige i betalingsutgaven, men gratisutversjonen er likevel et kraftig verktøy.

(Image credit: Google)

Super til små møter – på enhver datamaskin eller mobil enhet.

For datamaskiner og mobiler

Kan brukes i nettlesere

Videochat begrenset til 10 deltagere

Google slutter ikke å forvirre oss med sitt brede utvalg av meldingstjenester. Selv Hangouts finnes i ulike varianter, nemlig Meet og Chat. Ettersom Google Hangouts Meet bare er tilgjengelig for G Suite-brukere, er det i realiteten ikke gratis. Til forskjell fra den enklere Google Hangouts-tjenesten. Men det er verdt å merke seg at Google planlegger å migrere brukere til Google Hangouts Chat. Forvirret?

Hangouts er et svært enkelt verktøy som støtter samtaler med opptil 150 personer, mens videosamtalene bare har plass til 10 deltagere. Dette handler først og fremst om hastighet og bekvemmelighet. Du kan bruke Hangouts i nettleseren, og appen finnes tilgjengelig for Chrome OS, iOS og Android.

I kjølvannet av koronautbruddet, som har ført til at mange lever i en frivillig eller påtvunget hjemmetilværelse, har Google reagert gjennom å gjøre det enklere for folk i hele verden å kommunisere og lære over nettet. Dette har de gjort gjennom å gjøre G Suite-versjonene av Hangouts Meet, med en kapasitet på 250-møtedeltagere og opptak til Google Drive, gratis.

(Image credit: Cisco)

Førsteklasses videokonferansefunksjoner til en rimelig penge.

Inkluderer skylagring på 1GB

Opptil 100 deltagere

Skjermdeling

Med et stort navn som Cisco i ryggen er det forståelig at forventningene til WebEx Meetings er høye. Og de skuffer ikke. Det tilbys flere ulike varianter av Webex Meetings, og for de fleste skulle gratisversjonen fungere helt fint. Med den kan du arrangere videomøter i HD med opptil 100 deltagere, og i tillegg dra nytte av funksjoner som skjermdeling og private chatterom.

Når du etablerer en brukerkonto tildeles du en personlig URL som kan benyttes når du arrangerer møter, planlegger videokonferanser og får tilgang til opptakene du har gjort.

Når du skal arrangere et videomøte, kan du velge mellom å bruker Webex Meetings-appen, eller å bruke nettsiden. Det må sies at programvareløsningen gir en mer knirkefri opplevelse. Det finnes flere mobilapper tilgjengelig.

Gratisvarianten inkluderer 1 GB lagringsplass, et ubegrenset antall møter av ubegrenset lengde og muligheten til å spile inn møtene i MP4. Sikkerheten besørges av TLS 1.2 og AES 256-kryptering, og med støtte fra Ciscos nettverkskunnskaper blir ytelsen imponerende.