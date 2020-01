Seks spill som får deg i form

Får du frysninger bare ved tanken på kjølige, tidlige morgener ute på løpetur, eller på sene ettermiddager på overfylte, larmende treningssentre, mens bare tanken på yoga gjør deg søvnig? Om du lenge har hatt lyst til å komme i gang med trening, men synes det er vanskelig å begynne, eller ikke riktig har funnet noen aktiviteter som passer akkurat deg, har du kommet til rett sted.

For horfor ikke bare spille bort de ekstra kiloene? På grunn av de store fremskrittene innenfor spill og VR, har vi nå fått tilgang til treningsmetoder som skiller seg kraftig fra de tradisjonelle idrettene og aktivitetene. I tillegg til at dagens VR-spill (og vanlige, for den del) gjør det mulig å trene hjemmefra, byr de på en utrolig mengde variasjon og underholdning. Dette er ting som får treningen til å oppleves langt morsommere enn noen gang tidligere.

Her har vi samlet noen av de beste spillene som vil hjelpe deg å komme i gang, og der spillene kan kjøpes flere steder har vi lagt ved de laveste prisene vi har funnet i vårt prissammenligningssystem.

Ring Fit Adventure

(Image credit: Nintendo)

Ring Fit Adventure er et action-RPG-spill til Nintendo Switch. Her kobler du dine Joy-Cons til et hjul og en beinrem, og du kan navigere deg gjennom en mengde forskjellige baner, hindre og minispill. Spillet rommer over 20 verdener, 4 spillmodi og 60 forskjellige øvelser som trener hele kroppen. Du kommer garantert til å bli svett! Ring Fit Adventure er et ganske dyrt spill, med en pris på kr. 749,-, men du får mye underholdning (og trening) for pengene.

Ring Fit Adventure | 749,- | Komplett.no

Klikk deg inn og skaff deg Ring Fit Adventure for 749 kroner fra Komplett.no. En Ring-Con og en Leg Strap er inkludert i pakken.Se tilbud

Just Dance (2020)

(Image credit: Ubisoft)

Hvis du er spillinteressert har du antagelig ikke gått glipp av den enormt populære spillserien Just Dance. Det første spillet ble lansert allerede i 2009, og i alt har det kommet 11 spill i hovedserien. Og hva går den ut på? Å danse, så klart! Her får du tilgang til massevis av herlige hitlåter, og hensikten er å henge så godt med i de tilhørende dansene som mulig. Dansene og øvelsene varierer i intensitet, og poengene baseres på hvor godt du klarer å henge med. Prøv å slå dine egne rekorder, eller konkurrer mot vennene dine!

Spillet finnes tilgjengelig for PS4, Xbox One, Wii og Nintendo Switch. Hvis du har lyst til å prøve ut andre dansespill, kan du også prøve deg på Dance Central og Dance Dance Revolution.

Just Dance | 349,- | Elkjøp

Fra de ferskeste hitene til familiefavoritter kan du danse til 40+ nye spor, samt få tilgang til 500+ spor med Just Dance Unlimited. Se tilbud

Knockout League

(Image credit: Grab Games)

Hvis dansespill ikke helt er din greie, og du heller foretrekker actionspill, kan Knockout League være noe for deg. Dette boksespillet som ble lansert 2018 er utviklet spesielt for VR, noe som gjør at kontrollene oppleves svært bra. Her blir du nødt til å dukke og blokkere innkommende angrep fra motstanderen din, samtidig som du selv deler ut slag etter beste evne. Og hensikten? Du skal beseire alle dine motstandere og bli mester av Knockout League!

Hvis du vil prøve deg på flere slåss- og actionspill, kan vi anbefale en titt på The Thrill of the Fight, Punch-Out og Blade and Sorcery. Du kan laste ned Knockout League for 17 euro på Steam.

Knockout League | 17 euro | Steam

Last ned Knockout League for 17 euro på Steam. Ta for deg av en gjeng gærne motstandere med forskjellige bevegelser og angrep for å bli mesteren av Knockout League.Se tilbud

1-2-Switch

(Image credit: Nintendo)

Likte du de tidlige Wii Sport- og Wii Fit-spillene til den første Wii-konsollen, der du kunne prøve deg på en mengde ulike idretter og aktiviteter? Nå er de blitt en smule tilårskomne, og dessverre er det ennå ikke kommet nye versjoner av disse spillene til den nye Switch-konsollen ennå, men 1-2-Switch byr på et lignende konsept der du kan prøve deg på en mengde ulike utfordringer og øvelser. Spill alene, eller konkurrer mot venner!

Du får spillet fra Proshop for kr. 445,-. Hvis du vil prøve deg på lignende spill, kan vi anbefale Go Vacation och Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020.

1-2 Switch | 445,- | Proshop

Skaff deg 1-2-Switch fra Proshop for kr. 445,-! Dette kreative og innovative spillet fungerer like godt å spille alene som sammen med venner. En morsom og svett affære!

Pokémon Go

(Image credit: Niantic)

Pokémon Go ble et verdensfenomen etter lanseringen sommeren 2016, og det er fremdeles veldig populært. Hvis du vil begynne forsiktig med treningen, uten heseblesende øvelser og for svettefremkallende aktiviteter, kan enkle spaserturer være en passende begynnelse.

Med Pokémon Go blir hver enkelt spasertur spennende og unik, der du kan more deg med å utforske omgivelsene i jakten på sjarmerende små monstre. Du kan også velge å legge ut Pokémon-egg til inkubasjon, som klekkes når du har gått 2, 5 eller 10 kilometer. Det blir som en liten belønning for innsatsen! Før du vet ordet av det kommer du til å ha gjort unna tusenvis av skritt og forbrent hundrevis av kalorier.

Pokémon Go er gratis å laste ned (med kjøp i appen), og finnes tilgjengelig for både iOS og Android. Hvis du vil prøve deg på noen lignende spill, kan vi anbefale Zombies, Run! og Harry Potter: Wizards Unite.

Pokémon Go | Gratis | iOS og Android

Last ned Pokémon Go helt gratis til mobilen fra App Store eller Google Play. Gjør spaserturene morsommere enn noen sinne!Se tilbud

Beat Saber

(Image credit: Beat Games)

Beat Saber ser kanskje ikke så vanskelig ut ved første øyekast. Man trenger jo bare å veive litt med armene! Sannheten er at spillet faktisk er både intenst og svettefremkallende. I tillegg til at du skal slå i stykker de røde og de blå blokkene til musikkens deilige rytme, må du dukke og hoppe unna hindre som kommer svevende rett mot deg. Sammen med de overlegne lyseffektene skaper musikken en herlig og oppslukende atmosfære som vi virkelig kan anbefale deg å bli kjent med. Du kommer til å glemme at du faktisk beveger på deg!

Spillet får du for 384 kroner fra PlayStation Store.