Beste iPhone VPN apps 2020

We kennen allemaal de reputatie van Apple wanneer het aankomt op het beveiligen van haar apparatuur voor kwaadwillenden. Meer en meer iPhone-gebruikers kiezen echter voor extra veiligheid in de vorm van een VPN-applicatie. Naast veiligheid zijn er ook tal van andere extraatjes die VPN's met zich meebrengen.

Het gebruiken van een van de beste iPhone VPN keuzes verzekert je ervan dat je anoniem kunt browsen. Zo blijft je digitale privacy gewaarborgd en kun je tevens gebruikmaken van handige features om onder meer geoblokkades te omzeilen of gecensureerde websites. Handig wanneer je bijvoorbeeld WhatsApp in China wil gebruiken of probeert in te loggen op Facebook op jouw school.

Voordat je meteen de App Store induikt om de eerste de beste VPN-app te installeren, raden we je aan om eerst even onze toppers in de lijst hieronder te overwegen. We hebben honderden VPN's getest voor zowel desktop als iOS, om vervolgens uit te komen bij dit selecte groepje.

Zo kies je de beste VPN-app

Er is absoluut geen gebrek aan iPhone VPN's met degelijke iOS-ondersteuning. Veel aanbieders hebben zelfs een VPN-app gemaakt die volledig geoptimaliseerd is voor Apple's besturingsssyteem. Een VPN-applicatie voor iOS moet net zo makkelijk in gebruik zijn als op een desktop, zonder daarbij per definitie te moeten inleveren op features en souplesse.

Er zijn nog tal van andere belangrijke aspecten die zwaar wegen bij een VPN-applicatie. Een sterke beveiliging (natuurlijk) en een transparant en sterk privacybeleid. Ook zien we graag een kill switch, waarmee je internetverbinding meteen verbroken wordt zodra jouw VPN om de een of andere reden even niet werkt. Ook het aantal gelijktijdige verbindingen die je met een VPN-app kunt maken, is handig om in overweging te nemen. Ten slotte is snelheid voor velen ook een belangrijk punt. Je wil immers niet dagenlang moeten wachten op het binnenhalen van een download.

Onze beste iPhone VPN-apps

Beste iPhone VPN 2020 - Krijg 3 maanden gratis met ons jaarabonnement

ExpressVPN is onze favoriet in de lijst met beste VPN's, en dat is in onze lijst van favoriete iPhone VPN-apps niet anders. De provider is gevestigd op de Britse Maagdeneilanden en biedt een breed netwerk aan (met 160 serverlocaties verspreid over 90 landen) dat zeer goede snelheden wist te behalen tijdens onze testen.

De iPhone VPN-app is erg makkelijk in gebruik en komt met een gebruiksvriendelijk interface die zich focust op slimme serverselecties via diverse filters. Gebruikers verbinden zich met één simpele tik met een veilig VPN en kunnen deze vervolgens naar hartenlust gebruiken. Er is een optie om je automatisch opnieuw te laten verbinden, mocht je mobiele netwerk of wifi wegvallen. Minpunt van ExpressVPN is dat er geen kill switch aanwezig is, en dat is voor sommigen wellicht minder goed nieuws (bijvoorbeeld iPhone-gebruikers die torrents downloaden).

Verder zitten er nog enkele handige functies verstopt in de applicatie. Je protocolkeuze omvat bijvoorbeeld niet alleen OpenVPN UDP en TCP (wat de standaard is), maar ook L2TP en IKEv2, die beide niet beschikbaar zijn op Android. Ook zijn er handige veiligheidstools die jouw huidige IP-adres en locatie kunnen tonen, checken voor DNS- en WebRTC-lekken, en veilige wachtwoorden genereren.

ExpressVPN scoorde direct goede punten door de sites te vermelden die het zou kunnen deblokkeren: Netflix, BBC iPlayer, Amazon Prime, Google, Wikipedia, YouTube en andere. De meeste VPN's doen dat soort toezeggingen niet, vermoedelijk omdat ze niet willen dat gebruikers klagen als het in de praktijk niet zo is, dus het is goed om te zien dat ExpressVPN precies aangeeft wat het kan doen. Door het professioneel verdoezelen van internetverkeer kun je ook in censuurgebieden zoals China en het Midden-Oosten makkelijk blokkeringen omzeilen.

Als de website niet kan helpen, is ExpressVPN's support team 24/7 beschikbaar via e-mail en live chat. ExpressVPN vermeldt duidelijk dat het geen gebruikerslogs bijhoudt en daarmee scoor je bij ons altijd punten.

ExpressVPN is niet de goedkoopste, maar wel het overwegen waard voor iedereen die de beste VPN-ervaring op zijn of haar iOS-toestel wil hebben. Het is naast de iOS-app ook steengoed op de andere platformen waar je de VPN op kunt installeren.

De iPhone-app van NordVPN behoort tot een van de beste die je maar kunt vinden. Het is een gebruiksvriendelijke applicatie waarin alles goed georganiseerd staat, inclusief een handig overzichtsmenu bij de 'quick connect' widget die jou informatie geeft over de dichtstbijzijnde server, beschikbaarheid, laadpercentage enzovoorts. Eigenlijk alles wat je nodig hebt.

Op het beveiligingsfront ondersteunt NordVPN 256-bits encryptie, en is er ook een kill switch inbegrepen, evenals dubbele data-encryptie, waardoor jouw data door twee verschillende VPN-servers gestuurd kan worden. De provider kent een 'no logs' beleid, wat goed om te zien is. Het wordt getest door PricewaterhouseCoopers om de claim kracht bij te zetten.

De app kent een optie om je automatisch te laten verbinden met de VPN wanneer het detecteert dat je een onbekend netwerk of wifi gebruikt. Verder is er ondersteuning voor Siri inbegrepen en daarnaast alle andere features die je mag verwachten van zelfs de beste desktop-clients; volledige protocolmenu's, speciale servercategorieën en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Het netwerk van de provider kent tal van servers en biedt tevens bovengemiddelde prestaties aan.

IPVanish levert constant geweldige prestaties en heeft zelfs onze downloadsnelheden over lange afstanden met ongeveer 15% verbeterd. Er werden nog snellere resultaten behaald als het gaat om enkele korte 'hops'. De client ondersteunt iOS 11 of nieuwer, werkt net zo goed op iPad als op iPhone en maakt automatisch verbinding wanneer er internetverkeer wordt gedetecteerd. Het stelt ook de snelste server voor op basis van je locatie en ping.

De app zelf heeft een aantal nette eigenschappen, zoals de mogelijkheid om automatisch verbinding te maken bij het bezoeken van specifieke domeinen (vooral handig bij degenen die niet vertrouwd zijn), of de optie om de server ping en laadtijden te zien. Hoewel de app een kill switch mist en de interface waarschijnlijk iets beter zou kunnen, is het nog steeds een geweldig stukje software.

Op het gebied van beveiliging biedt IPVanish een breed scala aan protocollen (voor iOS zijn IKEv2 en IPSec beschikbaar) en op het gebied van privacy registreert de provider geen online activiteit of verbindingsgegevens tijdens het gebruik van de iOS app.

Het grootste pijnpunt met IPVanish is de prijsstelling. De dienst is een stuk duurder dan anderen op deze lijst. De drie beschikbare plannen bevatten echter een 30-dagen geld-terug-garantie en worden allemaal geleverd met een gratis 250GB aan cloudopslag.

4. Surfshark Zeer betaalbare iPhone VPN-app, en nog goed ook Eigen iPhone-app: Ja | Ook beschikbaar op: Windows, Mac, Android. Linux | Maximum aantal toestellen: Ongelimiteerd | Kill switch: Ja | App Store review: 4.5/5 Onbeperkt aantal verbindingen Zeer betaalbaar Kill switch Niet super uitgebreid qua opties

Surfshark heeft de laatste tijd grote stappen gemaakt in de VPN-markt. Dat is voor een groot deel te danken aan de bodemprijs, maar ook aan de belofte van een onbeperkt aantal VPN-verbindingen met zoveel apparaten als je zelf nodig hebt. Jup, je kunt al snel raden waarom Surfsharks naam in de lift zit.

De iPhone VPN-app is min of meer hetzelfde als wat je krijgt bij Surfsharks desktopversie. Er is dezelfde locatielijst, multihopverbindingen, advertentie- en malwarepreventie en split-tunneling voor apps en websites, waarmee je als gebruiker je VPN automatisch kunt laten verbinden als je vooraf geselecteerde apps gebruikt. Er is een speciale kill switch, wat toch voor vele VPN-enthousiastelingen een belangrijke optie is.

Surfsharks relatieve eenvoud zal een voor- of nadeel zijn, afhankelijk van wat je zelf wil zien in een VPN. Het ontbreekt de app nog steeds niet aan meerdere protocollen om uit te kiezen (OpenVPN/ IVEv2 en Shadowsocks), en er is 24/7 ondersteuning met de live chat medewerkers van het bedrijf voor het geval je problemen krijgt bij het gebruik of de installatie.

In onze prestatietests heeft Private Internet Access een aantal geweldige resultaten neergezet en dat is natuurlijk lekker beginnen voor elke VPN. Als je op zoek bent naar een eenvoudige maar effectieve VPN voor je Apple-apparaat, biedt PIA jou een zeer interessante iPhone VPN-app.

Op het gebied van beveiliging ondersteunt de provider de protocollen PPTP, OpenVPN en L2TP/IPSec met de 128-AES en 256-AES encryptie. Er is ook een kill switch beschikbaar die uitstekend werkt. De provider geeft verder aan dat er geen enkele vorm van logs bijgehouden worden.

Hoewel we zeggen dat dit een van de meer basale apps op onze lijst is, zijn er een aantal aantrekkelijke extra's die echt voor een meerwaarde zorgen. Het Favorietensysteem maakt het bijvoorbeeld mogelijk om makkelijk en snel verbinding te maken met veelgebruikte servers. Daarnaast zijn er nog opties om malware en advertenties te blokkeren.

Verder is er nog PIA's InBrowser, een privé-browser voor iOS (ook op de Android VPN-app overigens) met ondersteuning voor tabbladen en video.

Het tweejarenplan is hier de beste keuze, mits je het niet erg vindt om zo lang ergens aan vast te zitten.

Lees meer:

Heb ik echt een iPhone VPN nodig?

Zelfs de App Store van Apple is niet gevrijwaard van enkele onbetrouwbare apps (alhoewel Google Play waarschijnlijk een gevaarlijkere plek is). Op het gebied van schadelijke activiteiten snijdt het argument dat iPhone-gebruikers zich minder zorgen hoeven te maken dan andere (vooral Android-)gebruikers zeker hout. Dat betekent echter niet dat je als iPhone-gebruiker niet langer voorzichtig moeten zijn.

Wat is het doel van een iPhone VPN?

Er zijn tal van redenen te bedenken waarom je een VPN-applicatie op je iPhone wil installeren. Het belangrijkste argument is zonder meer veiligheid. Dankzij versleutelde verbindingen waar al je data doorheen gaat bij een wifi-verbinding heb je niets te vrezen van hackers, aangezien de data voor buitenstaanders een onoplosbaar rommelpakket is.

Het spoofen van een IP-adres maakt een VPN daarentegen pas echt interessant. Door over te schakelen op een andere locatie kun je jouw Apple iPhone laten denken dat je jezelf bevindt in een ander land. Een land of stad waar je bijvoorbeeld wel WhatsApp en Facebook kunt gebruiken, waar je (door geoblokkades te omzeilen) tal van nieuwe Netflix-shows kunt bekijken, én waar je wellicht betere deals vindt voor gewenste producten en diensten.

En gratis iPhone VPN-apps dan?

Gratis VPN's verdienen zeker een plekje in deze wereld. Een extra beveiligingslaag bij het gebruiken van een publiek wifi-signaal kan bijvoorbeeld geen kwaad, zeker niet als je privécontact hebt of online aan het winkelen bent.

Het merendeel van de diensten biedt echter een beperkt dataplan aan dat je kunt gebruiken per dag of maand, waardoor je streamen en torrenten wel uit je hoofd kan zetten. Ook kun je rekenen op tal van advertenties in de app en zijn er veel diensten die jouw data delen met derden om alsnog geld aan je te verdienen. Ons advies is dan ook: ga je vaker dan eenmaal aan de slag met een VPN-dienst? Ontwijk dan de gratis varianten, aangezien de betaalde opties vandaag de dag ook al zeer betaalbaar zijn.